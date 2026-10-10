'Não parece uma vitória!' Dominic Solanke elogia a mentalidade do Tottenham após reagir com 10 jogadores contra o Manchester United

Solanke admitiu que, embora a dramática reação de sua equipe nos acréscimos em Old Trafford tenha demonstrado um caráter imenso, o empate por 1 a 1 contra o Manchester United não traz exatamente a satisfação de uma vitória completa. Ao refletir sobre a montanha-russa emocional da partida, Solanke disse à BBC MOTD: "Eu não diria que parece uma vitória. No primeiro tempo, jogamos muito bem. Dominamos a maior parte e deveríamos estar um par de gols à frente."

Ele acrescentou: "No segundo tempo, ficamos com um a menos e ainda assim conseguimos tirar algo do jogo. Isso mostra a mentalidade e o caráter do time. Já estivemos em desvantagem no placar e não reagimos da maneira certa, queríamos corrigir isso. Perdendo no placar e com um a menos, teria sido fácil para nós não ir em busca da vitória."

O resultado foi particularmente significativo para um Tottenham que tem lutado por consistência durante os estágios iniciais da campanha de 2026-27. Chegando à partida afundado na zona de rebaixamento, a pressão estava toda sobre De Zerbi para provocar uma reação. Embora siga sem uma vitória na liga desde maio, o espírito de luta demonstrado nos minutos finais sugeriu um possível ponto de virada em sua trajetória.