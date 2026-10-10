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Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduzido por

'Não parece uma vitória!' Dominic Solanke elogia a mentalidade do Tottenham após reagir com 10 jogadores contra o Manchester United

D. Solanke
Tottenham
Manchester United
Premier League

Dominic Solanke elogiou a resiliência demonstrada por seus companheiros de Tottenham depois que a equipe reagiu para garantir um ponto dramático contra o Manchester United. Apesar de jogar em desvantagem numérica nos minutos finais em Old Trafford, o Tottenham se recusou a ceder e acabou encontrando o gol diante dos anfitriões nos acréscimos.

  • Resiliência em Old Trafford

    Solanke admitiu que, embora a dramática reação de sua equipe nos acréscimos em Old Trafford tenha demonstrado um caráter imenso, o empate por 1 a 1 contra o Manchester United não traz exatamente a satisfação de uma vitória completa. Ao refletir sobre a montanha-russa emocional da partida, Solanke disse à BBC MOTD: "Eu não diria que parece uma vitória. No primeiro tempo, jogamos muito bem. Dominamos a maior parte e deveríamos estar um par de gols à frente."

    Ele acrescentou: "No segundo tempo, ficamos com um a menos e ainda assim conseguimos tirar algo do jogo. Isso mostra a mentalidade e o caráter do time. Já estivemos em desvantagem no placar e não reagimos da maneira certa, queríamos corrigir isso. Perdendo no placar e com um a menos, teria sido fácil para nós não ir em busca da vitória."

    O resultado foi particularmente significativo para um Tottenham que tem lutado por consistência durante os estágios iniciais da campanha de 2026-27. Chegando à partida afundado na zona de rebaixamento, a pressão estava toda sobre De Zerbi para provocar uma reação. Embora siga sem uma vitória na liga desde maio, o espírito de luta demonstrado nos minutos finais sugeriu um possível ponto de virada em sua trajetória.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-TOTTENHAMAFP

    Solanke reflete sobre oportunidades perdidas

    Apesar do heroísmo no fim, Solanke fez uma análise introspectiva da própria atuação, reconhecendo que poderia ter matado o jogo bem antes. O ex-atacante do Bournemouth foi uma ameaça constante à linha defensiva do United, mas não conseguiu converter várias chances claras durante um primeiro tempo em que o Tottenham foi claramente superior.

    "Eu provavelmente deveria ter feito três gols hoje", admitiu o atacante após o apito final. "Eu queria garantir que continuaria tendo o maior número possível. Fiz um, então sou grato por isso."

    Sua persistência acabou sendo recompensada quando ele desviou de cabeça para superar um estático Senne Lammens e calar a torcida da casa.

  • Cartão vermelho de Bentancur e espírito de equipe

    A dinâmica do jogo mudou significativamente aos 33 minutos do segundo tempo, quando Rodrigo Bentancur foi expulso por sua participação em um confronto acalorado com Luke Shaw. Solanke observou que a reação dos jogadores em campo refletiu um elenco disposto a lutar uns pelos outros, independentemente das circunstâncias ou do placar.

    Comentando sobre a expulsão e a reação posterior do elenco, Solanke disse: "Tudo aconteceu tão rápido que ainda não revi o lance. Isso mostra a luta do time. Todos estão com muita vontade de fazer a coisa certa e demonstrar a paixão certa." Essa garra era exatamente o que De Zerbi vinha procurando, já que o treinador italiano pediu repetidamente que seus jogadores mostrassem mais "personalidade" em campo.


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    De olho em uma reviravolta

    Embora o ponto tenha sido suficiente para tirar o Tottenham da lanterna da tabela da Premier League, o clube ainda se encontra em uma posição delicada. A falta de uma vitória nas seis primeiras partidas é uma grande preocupação, mas a confiança dentro do grupo segue inabalada. Solanke está confiante de que, se conseguirem unir essa resiliência recém-descoberta ao domínio ofensivo que mostraram nos primeiros 45 minutos, os resultados inevitavelmente vão melhorar.

    "Temos muito em que trabalhar. A mentalidade e o caráter foram ótimos. Vamos acertar as coisas em algum momento e vamos decolar mais cedo ou mais tarde", concluiu Solanke. De acordo com a tabela ao vivo da Premier League, o empate mantém o Tottenham entre os três últimos, mas a diferença para sair da zona de rebaixamento segue pequena.

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