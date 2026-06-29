“Não parece nada certo” - Gary Neville expressa “preocupação” com Bukayo Saka, já que o astro do Arsenal tem papel secundário na seleção inglesa na Copa do Mundo de 2026

Neville fez um alerta sobre a condição física de Saka, sugerindo que o ponta está longe de ser o que costuma ser. O astro do Arsenal vem lidando com um problema persistente no tendão de Aquiles, uma lesão que a FA se viu obrigada a monitorar de perto durante todo o torneio na América do Norte. Apesar das preocupações, Saka atuou nas três partidas da fase de grupos, embora seus minutos tenham sido rigorosamente racionados pelo técnico Thomas Tuchel, que o colocou no banco.

Em entrevista ao programa “Stick to Football”, apresentado pela Sky Bet, Neville admitiu sua preocupação com o desempenho do jogador de 24 anos. “Bukayo Saka não parece nada bem”, disse Neville. “Ele geralmente é aquele garoto cheio de energia e sorridente, tem aquele espírito competitivo, mas não está bem e isso é uma preocupação para nós, eu acho.”