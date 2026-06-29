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“Não parece nada certo” - Gary Neville expressa “preocupação” com Bukayo Saka, já que o astro do Arsenal tem papel secundário na seleção inglesa na Copa do Mundo de 2026
A preparação física de Saka sob a lupa
Neville fez um alerta sobre a condição física de Saka, sugerindo que o ponta está longe de ser o que costuma ser. O astro do Arsenal vem lidando com um problema persistente no tendão de Aquiles, uma lesão que a FA se viu obrigada a monitorar de perto durante todo o torneio na América do Norte. Apesar das preocupações, Saka atuou nas três partidas da fase de grupos, embora seus minutos tenham sido rigorosamente racionados pelo técnico Thomas Tuchel, que o colocou no banco.
Em entrevista ao programa “Stick to Football”, apresentado pela Sky Bet, Neville admitiu sua preocupação com o desempenho do jogador de 24 anos. “Bukayo Saka não parece nada bem”, disse Neville. “Ele geralmente é aquele garoto cheio de energia e sorridente, tem aquele espírito competitivo, mas não está bem e isso é uma preocupação para nós, eu acho.”
- AFP
Wright questiona a aposta na Copa do Mundo
Wright compartilhou desses sentimentos, questionando se a decisão de trazer Saka para o torneio foi um erro. O próprio Saka já havia admitido anteriormente que estava “disposto a arriscar” em relação à sua condição física, mas Wright acredita que o jogador parece fisicamente exausto após uma temporada nacional exaustiva. O tempo de jogo de Saka foi rigidamente controlado durante a reta final da Premier League, e ele vem enfrentando dificuldades para completar os 90 minutos há meses.
“Estamos entrando em uma Copa do Mundo e ele ainda não está sendo titular nas primeiras partidas, só começa a jogar a partir da terceira partida, e ainda não parece o Saka que conhecemos – esse cara precisa de um descanso”, explicou Wright.
Os pontas não estão conseguindo marcar gols
Não é apenas a saúde de Saka que preocupa os analistas, mas a falta geral de produtividade dos jogadores das laterais de Tuchel. Embora Anthony Gordon e Noni Madueke tenham recebido oportunidades, a criatividade pelas laterais tem estado visivelmente ausente, deixando a Inglaterra dependente de momentos de magia de Jude Bellingham ou do capitão Harry Kane.
Roy Keane compartilhou da opinião de que a queda no desempenho dos alas pode se revelar fatal nas fases eliminatórias. “Os alas precisam aproveitar suas oportunidades. Esses jogadores ainda não conseguiram aproveitar suas oportunidades”, observou Keane. “Nos jogos da fase de grupos, talvez seja possível cometer um deslize em um deles, mas agora pelo menos um deles precisa começar a se destacar.”
- AFP
Previsão de uma eliminação nas semifinais
Enquanto a Inglaterra se prepara para enfrentar a República Democrática do Congo nas oitavas de final em Atlanta, os pensamentos já se voltam para possíveis adversários de peso mais adiante na chave. Caso avancem, um caminho passando pelo México ou pelo Equador poderia levar a uma partida nas quartas de final contra o Brasil e a um confronto nas semifinais com a atual campeã, a Argentina. Wright e Keane acreditam que este último confronto marcaria o fim da jornada para os Três Leões.
“Acho que, se conseguirmos chegar ao Brasil, provavelmente poderíamos vencê-lo”, previu Wright. “Mas acho que teríamos problemas depois disso. Eu disse desde o início que a Inglaterra chegaria às semifinais.” Keane foi bem mais direto sobre um possível confronto com a seleção de Lionel Messi, acrescentando: “A Inglaterra não teria absolutamente nenhuma chance de vencer a Argentina nas semifinais, simplesmente não consigo imaginar isso.”