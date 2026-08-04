De acordo com a reportagem publicada pelo jornal as nesta terça-feira, esse é o motivo por trás da aposta de um número crescente de clubes espanhóis em manter os talentos já presentes no elenco ou aqueles que são desenvolvidos nas academias do clube.

E prosseguiu: "Direcionamos a política de fair play do Campeonato Espanhol para esse objetivo de manter os talentos. Para que a Premier League não venha e os atraia, por causa das restrições rígidas sobre o teto salarial. Permitimos a renovação dos contratos dos jogadores e o aumento de seus salários durante a temporada, mesmo que ultrapassem o teto de gastos, desde que compensem a diferença na temporada seguinte. Já em relação às academias de base, se um jogador se destaca e é preciso assinar um contrato com ele, é possível registrá-lo sem nenhum problema. E os clubes tentam manter os talentos e oferecer boas condições salariais a eles."

E acrescentou: "Esse é um ponto de vista que sempre tentamos esclarecer. O fato de o Campeonato Espanhol investir menos dinheiro do que outras ligas não significa que ele vá mal. Se temos os talentos em nossas fileiras, por que gastar dinheiro com um jogador que não é melhor do que eles? Para nós, o problema seria não conseguir manter esses talentos."

E completa: "Por causa das expectativas dos jogadores, sempre haverá movimentações. Isso é inegável. Mas ninguém questiona o atrativo de se juntar ao Campeonato Espanhol. Não foi pago nenhum valor pela transferência de Mbappé. E o mesmo vale para Lamine e Pedri. Para nós, o gasto no mercado de transferências não é um indicador de se o Campeonato Espanhol vai bem ou não."