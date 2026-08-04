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Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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"Não pagamos um euro para contratar Mbappé": La Liga se revolta contra a loucura da Premier League

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Advertência dura: LaLiga revela seus planos para enfrentar a inflação de preços

Os clubes da liga espanhola seguem com seus preparativos para a nova temporada com movimentações fortes no mercado de transferências, mas a "La Liga" alertou que o aumento nos gastos dos clubes da Premier League impõe uma nova realidade que pode elevar o preço dos jogadores e dificultar a concretização dos negócios.

A La Liga projetou que o total de gastos de seus clubes durante a atual janela de transferências de verão chegue a cerca de 800 milhões de euros, diante da grande movimentação liderada pelos clubes Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid.

  • As fases da criação da bolha: a inflação dos preços

    Marta Alonso, vice-diretora-geral de assuntos institucionais da La Liga, esclareceu que os clubes da competição se tornaram mais ativos em comparação com as temporadas anteriores, ressaltando que Real Madrid e Barcelona, que melhorou sua situação financeira, lideram a movimentação do mercado ao lado de vários outros clubes.

    Alonso alertou que a política de gastos da Premier League inglesa provocou a inflação dos preços dos jogadores, depois que os clubes ingleses passaram a pagar valores, taxas de transferência e salários superiores ao valor de mercado, considerando que isso criou uma "bolha" que afetará as demais ligas europeias.

    Acrescentou que os clubes da Premier League deveriam gastar cerca de 1,6 bilhão de euros de acordo com suas receitas, mas ultrapassaram esse número de longe, já que seus gastos já chegaram a 1,865 bilhão de euros segundo o site "Transfermarkt", apesar de ainda faltar um mês para o fechamento da janela de transferências.

    Afirmou que essa situação obrigará os clubes espanhóis a pagar valores maiores para contratar jogadores, além de dificultar a atração de jogadores do Campeonato Inglês, bem como aumentar os desafios relacionados à manutenção dos talentos locais diante do poder financeiro dos clubes ingleses.

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  • Destruição do mercado e o plano alternativo

    No que diz respeito aos gastos, o Barcelona desembolsou até agora cerca de 110 milhões de euros na contratação de Anthony Gordon, Karim Adeyemi e Bisiu, enquanto as contratações do Real Madrid chegaram a aproximadamente 100 milhões de euros com a chegada de Marc Cucurella, Denzel Dumfries e Espi, além da contratação sem custos de Bernardo Silva e Ibrahima Konaté, com os trabalhos ainda em andamento pelos negócios de Rodri e Diomandé.

    Por outro lado, o Atlético de Madrid gastou cerca de 102 milhões de euros para contratar Morten Hjulmand, Lee Kang-in e Alejandro Grimaldo, enquanto outros clubes marcaram presença no mercado, como o Real Betis, que investiu 14,5 milhões de euros após se classificar para a Liga dos Campeões, e o Getafe, que gastou 19 milhões de euros depois de alcançar a Liga Conferência Europa.

    A liga "La Liga" apontou que os clubes do Campeonato Espanhol gastaram até agora cerca de 400 milhões de euros, ou seja, metade do valor previsto durante o verão atual.

    A liga considera que o mercado registrará uma disparidade evidente entre os clubes capazes de acompanhar a alta dos preços e aqueles que enfrentarão dificuldades financeiras, ao passo que algumas equipes recorrerão a soluções alternativas, como o investimento em suas categorias de base ou a busca por negócios de baixo custo.

    Alonso enfatizou que o gasto exorbitante registrado pelos clubes do Campeonato Inglês não representa um investimento real, mas sim leva à destruição do mercado, considerando que pagar centenas de milhões por jogadores que não refletem seu valor real é como comprar uma casa por três milhões de euros, apesar de seu valor efetivo não ultrapassar meio milhão.

  • Mbappé e o charme da La Liga: a arma dos talentos enfrenta o dinheiro da Premier League

    De acordo com a reportagem publicada pelo jornal as nesta terça-feira, esse é o motivo por trás da aposta de um número crescente de clubes espanhóis em manter os talentos já presentes no elenco ou aqueles que são desenvolvidos nas academias do clube.

    E prosseguiu: "Direcionamos a política de fair play do Campeonato Espanhol para esse objetivo de manter os talentos. Para que a Premier League não venha e os atraia, por causa das restrições rígidas sobre o teto salarial. Permitimos a renovação dos contratos dos jogadores e o aumento de seus salários durante a temporada, mesmo que ultrapassem o teto de gastos, desde que compensem a diferença na temporada seguinte. Já em relação às academias de base, se um jogador se destaca e é preciso assinar um contrato com ele, é possível registrá-lo sem nenhum problema. E os clubes tentam manter os talentos e oferecer boas condições salariais a eles."

    E acrescentou: "Esse é um ponto de vista que sempre tentamos esclarecer. O fato de o Campeonato Espanhol investir menos dinheiro do que outras ligas não significa que ele vá mal. Se temos os talentos em nossas fileiras, por que gastar dinheiro com um jogador que não é melhor do que eles? Para nós, o problema seria não conseguir manter esses talentos."

    E completa: "Por causa das expectativas dos jogadores, sempre haverá movimentações. Isso é inegável. Mas ninguém questiona o atrativo de se juntar ao Campeonato Espanhol. Não foi pago nenhum valor pela transferência de Mbappé. E o mesmo vale para Lamine e Pedri. Para nós, o gasto no mercado de transferências não é um indicador de se o Campeonato Espanhol vai bem ou não."

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  • Os custos adicionais da bolha

    Apesar de tudo, sempre existem grandes talentos promissores que acabam sucumbindo às tentações do exterior, sobretudo ao dinheiro inglês. Sobre isso, Alonso disse ao jornal As: "Isso é normal. Apenas 11 jogadores podem estar em campo. O problema será a saída de jogadores e a nossa incapacidade de substituí-los no mesmo nível. Essa é a explicação. A competitividade aumentou na Premier League, e é impressionante na segunda divisão. Na Europa, haverá anos em que venceremos uma competição e outros em que não venceremos... mas isso não será por causa do fair play".

    O jornal concluiu: "O mercado de transferências espanhol será longo, e haverá duas maneiras de enfrentar o esbanjamento inglês. A primeira é a maneira dos grandes clubes, que conseguirão fazer contratações e competir no mercado, tentando negociar para evitar os custos excessivos gerados pela 'bolha' do mercado, e a segunda é a maneira dos clubes que tentarão proteger seus talentos da ameaça inglesa, ao mesmo tempo em que lançarão uma nova leva de jovens jogadores promissores".

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