No que diz respeito aos gastos, o Barcelona desembolsou até agora cerca de 110 milhões de euros na contratação de Anthony Gordon, Karim Adeyemi e Bisiu, enquanto as contratações do Real Madrid chegaram a aproximadamente 100 milhões de euros com a chegada de Marc Cucurella, Denzel Dumfries e Espi, além da contratação sem custos de Bernardo Silva e Ibrahima Konaté, com os trabalhos ainda em andamento pelos negócios de Rodri e Diomandé.
Por outro lado, o Atlético de Madrid gastou cerca de 102 milhões de euros para contratar Morten Hjulmand, Lee Kang-in e Alejandro Grimaldo, enquanto outros clubes marcaram presença no mercado, como o Real Betis, que investiu 14,5 milhões de euros após se classificar para a Liga dos Campeões, e o Getafe, que gastou 19 milhões de euros depois de alcançar a Liga Conferência Europa.
A liga "La Liga" apontou que os clubes do Campeonato Espanhol gastaram até agora cerca de 400 milhões de euros, ou seja, metade do valor previsto durante o verão atual.
A liga considera que o mercado registrará uma disparidade evidente entre os clubes capazes de acompanhar a alta dos preços e aqueles que enfrentarão dificuldades financeiras, ao passo que algumas equipes recorrerão a soluções alternativas, como o investimento em suas categorias de base ou a busca por negócios de baixo custo.
Alonso enfatizou que o gasto exorbitante registrado pelos clubes do Campeonato Inglês não representa um investimento real, mas sim leva à destruição do mercado, considerando que pagar centenas de milhões por jogadores que não refletem seu valor real é como comprar uma casa por três milhões de euros, apesar de seu valor efetivo não ultrapassar meio milhão.