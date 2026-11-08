"Não ouço vocês, não dá para ouvir vocês". Essa frase, que, segundo o repórter de campo da DAZN, Alessio De Giuseppe, teria sido dirigida por Noa Lang à Curva A do Napoli, teria provocado uma série de fortes vaias por parte do Maradona contra o holandês nascido em 1999.
"Não ouço vocês, não dá para ouvir vocês": Lang recebe fortes vaias no Maradona, estádio do Napoli
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Nos últimos 15 minutos do primeiro tempo da partida entre Napoli e Lazio, com os visitantes em vantagem e Noa Lang ainda assim entre os melhores do time de Max Allegri, Lang foi vaiado pelos torcedores do Napoli toda vez que pegou na bola.
Ao fim da partida, Lang estava prestes a deixar o campo, mas os companheiros o convenceram a ir com eles saudar a torcida diante da Curva B, que entoou o coro: "Merecemos mais". Também houve cânticos contra Lang.
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