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“Não oferece perigo algum ao gol!”: Jamie Carragher pede que Florian Wirtz, de 116 milhões de libras, seja sacado após goleada sofrida pelo Liverpool diante do Manchester City
Manchester City vence com facilidade o Liverpool, que jogou com dez jogadores
O time de Andoni Iraola teve uma tarde para esquecer em Anfield, ao ser dominado pelo implacável Manchester City de Enzo Maresca. Os visitantes venceram por 3 a 0, aproveitando ao máximo a expulsão do meio-campista do Liverpool Ryan Gravenberch, pouco depois dos 60 minutos.
Gols de Erling Haaland, Jeremy Doku e Rayan Cherki impuseram aos donos da casa uma pesada derrota. No entanto, foi a atuação apática de Wirtz, jogador da seleção alemã, que mais chamou a atenção e provocou duras críticas do ex-zagueiro do Liverpool Carragher.
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Carragher questiona dupla de £ 100 milhões
Em entrevista à Sky Sports, Carragher expressou sua frustração com as dificuldades persistentes de Wirtz. Ele observou que, embora o meia se destaque pela seleção sob o comando de Jurgen Klopp, seu desempenho no clube continua sendo motivo de grande preocupação, especialmente quando os atacantes Alexander Isak e Cody Gakpo estão indisponíveis.
“Vou voltar a falar de Florian Wirtz, porque fui crítico a ele depois do último jogo que o Liverpool disputou em Bournemouth”, afirmou Carragher. “Depois, recebi algumas críticas de torcedores do Liverpool por dar um tom negativo à questão. Mas o que eu disse foi que talvez a última esperança fosse Jurgen Klopp acolhê-lo quando ele estivesse com a Alemanha.
“Ele jogou muito bem pela Alemanha sob o comando de Jurgen Klopp. Mas chegou aqui hoje, e estou olhando para o jogo sem Isak nem Gakpo, nossos dois melhores atacantes nesta temporada. Precisamos que Bradley Barcola e Wirtz assumam a responsabilidade e ajudem Victor Munoz e Lewis Koumas no ataque. Koumas e Munoz foram melhores do que os dois jogadores de £ 100 milhões.”
Carragher ressaltou ainda que Wirtz não deveria ser titular no lugar de Gravenberch. Ele acrescentou: “Isso não pode estar certo. Não está certo. Não foi uma decisão para ninguém no estádio quando o Liverpool ficou com dez jogadores. E o grande destaque foi Gravenberch. Ele começou mal e foi tirado do time. Wirtz não deveria jogar no lugar de Gravenberch de jeito nenhum.”
Tempo está acabando para Wirtz, que custou caro
O ponto central do argumento de Carragher é que Wirtz já está há bastante tempo em Merseyside sem corresponder ao investimento de 116,5 milhões de libras. Enquanto recém-chegados como Barcola podem ter um período de adaptação, Wirtz já é um nome estabelecido no elenco e repetidamente deixou de assumir protagonismo.
“O que Florian Wirtz está fazendo pelo Liverpool não é suficiente neste momento”, explicou Carragher. “Ele já disputou 55, 60 jogos pelo Liverpool. Se estivéssemos falando de Barcola, ele jogou quatro ou cinco. Você gostaria de ver mais, mas é preciso ter calma. Criticá-lo seria um exagero, mas não é o caso de um jogador que já disputou 60 jogos.”
O ex-zagueiro concluiu que, no momento, o alemão não oferece nada no ataque: “Ele não deveria estar no time do Liverpool agora. Não quero pegar pesado com os jogadores do Liverpool. Mas não estamos dizendo isso depois de cinco a dez jogos, e sim depois de 50 a 60 jogos.
“Wirtz nunca parece perto de marcar um gol. Você não sai de um jogo pensando que ele perdeu chances ou exigiu alguma defesa do goleiro. Hoje não houve absolutamente nada que fizesse você pensar que ele deixou alguém em condições de marcar ou que quase fez um gol. Ele não oferece absolutamente nenhuma ameaça de gol.”
- AFP
Iraola enfrenta grande dilema na escalação
Iraola precisa agora encontrar uma forma de revitalizar o ataque desfalcado do Liverpool enquanto lida com as consequências de uma dura derrota em casa. Com jogadores importantes como Isak e Gakpo fora de ação, e Gravenberch sujeito a suspensão após receber um cartão vermelho, as opções do treinador no meio-campo e no terço final do campo estão bastante limitadas.
A pressão recai sobre a comissão técnica para encontrar uma forma de aproveitar o inegável potencial de Wirtz ou seguir o conselho de Carragher e tirar o jogador, que vem rendendo abaixo do esperado, da equipe. O Liverpool precisará encontrar soluções imediatas para evitar que a pesada derrota comprometa sua campanha nacional.
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