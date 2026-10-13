Em entrevista à Sky Sports, Carragher expressou sua frustração com as dificuldades persistentes de Wirtz. Ele observou que, embora o meia se destaque pela seleção sob o comando de Jurgen Klopp, seu desempenho no clube continua sendo motivo de grande preocupação, especialmente quando os atacantes Alexander Isak e Cody Gakpo estão indisponíveis.

“Vou voltar a falar de Florian Wirtz, porque fui crítico a ele depois do último jogo que o Liverpool disputou em Bournemouth”, afirmou Carragher. “Depois, recebi algumas críticas de torcedores do Liverpool por dar um tom negativo à questão. Mas o que eu disse foi que talvez a última esperança fosse Jurgen Klopp acolhê-lo quando ele estivesse com a Alemanha.

“Ele jogou muito bem pela Alemanha sob o comando de Jurgen Klopp. Mas chegou aqui hoje, e estou olhando para o jogo sem Isak nem Gakpo, nossos dois melhores atacantes nesta temporada. Precisamos que Bradley Barcola e Wirtz assumam a responsabilidade e ajudem Victor Munoz e Lewis Koumas no ataque. Koumas e Munoz foram melhores do que os dois jogadores de £ 100 milhões.”

Carragher ressaltou ainda que Wirtz não deveria ser titular no lugar de Gravenberch. Ele acrescentou: “Isso não pode estar certo. Não está certo. Não foi uma decisão para ninguém no estádio quando o Liverpool ficou com dez jogadores. E o grande destaque foi Gravenberch. Ele começou mal e foi tirado do time. Wirtz não deveria jogar no lugar de Gravenberch de jeito nenhum.”



