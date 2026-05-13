Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-TRAININGAFP
Donny Afroni

Traduzido por

"Não o quero no Real Madrid" - Iker Casillas se pronuncia contra o possível retorno de José Mourinho ao Bernabéu

J. Mourinho
Real Madrid
La Liga
I. Casillas
Benfica

A lenda do Real Madrid, Iker Casillas, causou polêmica nas redes sociais ao manifestar sua forte oposição a um possível retorno de José Mourinho ao banco do Santiago Bernabéu. O ex-goleiro não hesitou em compartilhar sua opinião sobre o futuro da direção do clube, em meio a rumores crescentes que ligam o técnico português a uma segunda passagem pela capital espanhola.

  • Uma rejeição categórica ao retorno de Mourinho

    Casillas usou sua conta oficial no X para se pronunciar sobre um dos assuntos mais comentados em torno do Real Madrid. Como o contrato de Mourinho com o Benfica contém uma cláusula de rescisão que entra em vigor no final da temporada, as especulações sobre o possível retorno do técnico português ao banco do Real Madrid se intensificaram. No entanto, o lendário goleiro não quer ver Mourinho de volta ao Bernabéu.

    Marcando a conta oficial do clube, Casillas foi enfático em seus comentários sobre o tipo de técnico de que o clube precisa diante da possível saída de Álvaro Arbeloa. “Não o quero no Real Madrid”, afirmou o ex-capitão. “Acho que outros técnicos seriam mais adequados para treinar o clube da minha vida.”

    • Publicidade
  • Portuguese manager of the Real Madrid foAFP

    Nuances profissionais e sem ressentimentos

    Apesar da relação historicamente tensa que mantiveram durante a passagem de Mourinho pelo Bernabéu, que terminou com o goleiro sendo relegado ao banco e causando uma divisão social dentro do Real Madrid, Casillas quis separar o profissional do pessoal. O ex-goleiro reconheceu o valor de “The Special One” como técnico antes de esclarecer que suas palavras não decorriam de animosidade passada, mas sim de uma perspectiva puramente esportiva sobre o que o clube precisa agora.

    Nesse sentido, Casillas matizou suas críticas para evitar mal-entendidos sobre suas motivações internas. “Acho que ele é um grande profissional. Não tenho nenhum problema com Mourinho. É uma opinião pessoal. Nada mais”, afirmou com firmeza.

  • Preocupação com a falta de títulos

    Os comentários de Casillas não se limitaram ao nome do futuro treinador; ele também analisou a situação atual do elenco do Real Madrid em uma postagem separada. Ele criticou o desempenho da equipe nas últimas temporadas, destacando que a ausência de títulos importantes na vitrine do Bernabéu é um sinal de alerta para a diretoria liderada por Florentino Pérez. “Quando o Real Madrid passa duas temporadas sem conquistar um título, isso é motivo de preocupação”, afirmou.

  • arbeloaGetty Images

    E agora?

    O Real Madrid foi derrotado por 2 a 0 no El Clásico no fim de semana, o que confirmou o Barcelona como campeão da La Liga pelo segundo ano consecutivo. Arbeloa ainda espera terminar a temporada em grande estilo, com jogos contra o Real Oviedo, o Sevilla e o Athletic Club ainda por disputar, antes que seja tomada uma decisão definitiva sobre quem comandará a equipe principal na próxima temporada.

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI
Campeonato Português
Estoril crest
Estoril
EST
Benfica crest
Benfica
BEN