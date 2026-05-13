Casillas usou sua conta oficial no X para se pronunciar sobre um dos assuntos mais comentados em torno do Real Madrid. Como o contrato de Mourinho com o Benfica contém uma cláusula de rescisão que entra em vigor no final da temporada, as especulações sobre o possível retorno do técnico português ao banco do Real Madrid se intensificaram. No entanto, o lendário goleiro não quer ver Mourinho de volta ao Bernabéu.

Marcando a conta oficial do clube, Casillas foi enfático em seus comentários sobre o tipo de técnico de que o clube precisa diante da possível saída de Álvaro Arbeloa. “Não o quero no Real Madrid”, afirmou o ex-capitão. “Acho que outros técnicos seriam mais adequados para treinar o clube da minha vida.”