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"Não o quero no Real Madrid" - Iker Casillas se pronuncia contra o possível retorno de José Mourinho ao Bernabéu
Uma rejeição categórica ao retorno de Mourinho
Casillas usou sua conta oficial no X para se pronunciar sobre um dos assuntos mais comentados em torno do Real Madrid. Como o contrato de Mourinho com o Benfica contém uma cláusula de rescisão que entra em vigor no final da temporada, as especulações sobre o possível retorno do técnico português ao banco do Real Madrid se intensificaram. No entanto, o lendário goleiro não quer ver Mourinho de volta ao Bernabéu.
Marcando a conta oficial do clube, Casillas foi enfático em seus comentários sobre o tipo de técnico de que o clube precisa diante da possível saída de Álvaro Arbeloa. “Não o quero no Real Madrid”, afirmou o ex-capitão. “Acho que outros técnicos seriam mais adequados para treinar o clube da minha vida.”
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Nuances profissionais e sem ressentimentos
Apesar da relação historicamente tensa que mantiveram durante a passagem de Mourinho pelo Bernabéu, que terminou com o goleiro sendo relegado ao banco e causando uma divisão social dentro do Real Madrid, Casillas quis separar o profissional do pessoal. O ex-goleiro reconheceu o valor de “The Special One” como técnico antes de esclarecer que suas palavras não decorriam de animosidade passada, mas sim de uma perspectiva puramente esportiva sobre o que o clube precisa agora.
Nesse sentido, Casillas matizou suas críticas para evitar mal-entendidos sobre suas motivações internas. “Acho que ele é um grande profissional. Não tenho nenhum problema com Mourinho. É uma opinião pessoal. Nada mais”, afirmou com firmeza.
Preocupação com a falta de títulos
Os comentários de Casillas não se limitaram ao nome do futuro treinador; ele também analisou a situação atual do elenco do Real Madrid em uma postagem separada. Ele criticou o desempenho da equipe nas últimas temporadas, destacando que a ausência de títulos importantes na vitrine do Bernabéu é um sinal de alerta para a diretoria liderada por Florentino Pérez. “Quando o Real Madrid passa duas temporadas sem conquistar um título, isso é motivo de preocupação”, afirmou.
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E agora?
O Real Madrid foi derrotado por 2 a 0 no El Clásico no fim de semana, o que confirmou o Barcelona como campeão da La Liga pelo segundo ano consecutivo. Arbeloa ainda espera terminar a temporada em grande estilo, com jogos contra o Real Oviedo, o Sevilla e o Athletic Club ainda por disputar, antes que seja tomada uma decisão definitiva sobre quem comandará a equipe principal na próxima temporada.