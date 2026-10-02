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'Não nos afetou!' - Goncalo Ramos alfineta Cristiano Ronaldo enquanto Portugal prospera sem o veterano superstar na vitória sobre a Dinamarca
Ramos chama a responsabilidade em Copenhague
Portugal conquistou uma vitória retumbante por 4 a 2 sobre a Dinamarca na Liga das Nações da Uefa, mostrando sua resiliência em meio a grande turbulência fora de campo. A seleção portuguesa teve atuação dominante em Copenhague para consolidar a liderança do grupo e ampliar sua campanha perfeita sob o comando do novo técnico Jorge Jesus.
A preparação para a partida foi totalmente ofuscada por a saída de Ronaldo. O jogador de 41 anos deixou a concentração da seleção na quarta-feira após saber que começaria no banco pela segunda partida consecutiva.
Apesar do circo midiático em torno de seu ex-capitão, a equipe manteve total foco. Ramos comandou o ataque com perfeição, contribuindo com um gol em uma finalização característica com a parte de fora do pé, além de uma assistência, garantindo que a ausência do veterano atacante quase não fosse sentida em campo.
- AFP
"Questões externas não nos influenciam"
Falando à RTP após o apito final, Ramos deixou claro que o elenco não se abalou nem um pouco com a saída repentina de seu maior artilheiro de todos os tempos. "Essa situação não nos afetou", declarou o atacante do Milan. "Questões externas não influenciam a importância do jogo de hoje. Queremos vencer todas as partidas, e hoje fizemos exatamente isso."
O atacante fez questão de creditar as mudanças táticas introduzidas por seu novo técnico pela impressionante fluidez ofensiva da equipe. "O novo treinador ajuda muito", acrescentou Ramos. "Temos ideias mais claras, sabemos exatamente onde cada companheiro está, tanto na defesa quanto no ataque.
"Gosto muito de jogar assim, combina muito com a forma como eu jogo. Recuperar bolas no meio-campo adversário sempre nos deixa mais perto de marcar e criar perigo."
Uma nova era sob o comando de Jesus
A transição para longe de Ronaldo parece estar ganhando força, com Jesus afirmando com firmeza sua autoridade sobre o elenco. O técnico foi igualmente rápido em afastar qualquer dúvida remanescente sobre a harmonia no grupo após a controvérsia no meio da semana.
"As coisas que acontecem não separam o grupo; não nos separaram e não vão nos separar", disse Jesus após a partida. Ele insistiu que o caráter convincente da atuação deveria ser o principal assunto, descrevendo a exibição de alto nível, com quatro gols, como "mais importante do que tudo o que aconteceu".
Enquanto isso, Ramos está aproveitando sua oportunidade para se tornar o ponto de referência indiscutível de Portugal no ataque. Tendo agora marcado contra Noruega e Dinamarca, o atacante demonstrou satisfação com sua influência crescente, observando que está simplesmente "feliz por consolidar minha posição dentro do grupo".
- NurPhoto
Retornando para casa para o teste da Noruega
Portugal tentará dar sequência ao seu impressionante embalo quando receber a Noruega no domingo. De volta a casa, no estádio do Dragão, a seleção busca manter seu início perfeito na campanha da Liga das Nações diante de sua própria torcida.
Com Ramos em grande fase e o elenco totalmente alinhado à abordagem tática agressiva de Jesus, a equipe parece bem preparada para lidar com o barulho contínuo em torno da saída de Ronaldo. Uma vitória no Porto validaria ainda mais as decisões ousadas do treinador e deixaria Portugal um passo mais perto da próxima fase do torneio.
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