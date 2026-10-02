Portugal conquistou uma vitória retumbante por 4 a 2 sobre a Dinamarca na Liga das Nações da Uefa, mostrando sua resiliência em meio a grande turbulência fora de campo. A seleção portuguesa teve atuação dominante em Copenhague para consolidar a liderança do grupo e ampliar sua campanha perfeita sob o comando do novo técnico Jorge Jesus.

A preparação para a partida foi totalmente ofuscada por a saída de Ronaldo. O jogador de 41 anos deixou a concentração da seleção na quarta-feira após saber que começaria no banco pela segunda partida consecutiva.

Apesar do circo midiático em torno de seu ex-capitão, a equipe manteve total foco. Ramos comandou o ataque com perfeição, contribuindo com um gol em uma finalização característica com a parte de fora do pé, além de uma assistência, garantindo que a ausência do veterano atacante quase não fosse sentida em campo.



