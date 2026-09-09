Ao falar com a imprensa após o apito final, Mourinho reconheceu que Vinicius vive um momento de baixa forma, mas destacou os esforços incansáveis do jogador na defesa. O técnico português insistiu que o ponta estava simplesmente sofrendo com o cansaço no fim da partida.

"Ele não está no seu melhor, e sabe disso", afirmou Mourinho em sua entrevista coletiva após o jogo. "Mas está trabalhando duro para ser o Vinicius que decide jogos. Mesmo sem estar no seu melhor, ele está trabalhando mais do que nunca.

"Nos momentos em que não conseguiu recompor e defender, foi por causa do cansaço. Tenho que valorizar muito isso. Tenho muito respeito por este Vinicius. Vai chegar o momento em que ele decidirá jogos, e vencerá jogos para nós."

Mourinho manteve a confiança na capacidade do atacante de dar a volta por cima, apontando para as dificuldades táticas impostas pelo sistema com alas da Inter.

"Se ele trabalhar, sempre terá meu apoio", acrescentou. "Ele trabalhou muito duro pela equipe. Jogar contra um time que atua com três atrás, com alas, é muito difícil para os pontas.

"Obviamente, com os duelos no um contra um que ele teve pelo lado esquerdo, com Vini no seu melhor, ele mataria o jogo. É isso que esperamos dele. Mas ele deu tudo."



