AFP
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'Não no seu melhor' - José Mourinho defende Vinicius Junior após astro do Real Madrid ser vaiado pela torcida do Bernabéu durante vitória da Inter
Real Madrid supera a Inter em meio à frustração dos torcedores
Kylian Mbappe e Federico Valverde marcaram os gols na vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre a Inter, na abertura da campanha do time na fase de liga da Champions League. Apesar de ter somado os três pontos na terça-feira, o clima no Bernabéu azedou no fim da partida quando Vinicius Junior foi substituído. O brasileiro deixou o gramado aos 87 minutos sob uma chuva de vaias da torcida da casa, que deixou clara sua insatisfação depois de o atacante ter dificuldades para encontrar seu poder de decisão contra uma resistente defesa italiana.
- Getty Images Sport
Mourinho apoia ponta em má fase
Ao falar com a imprensa após o apito final, Mourinho reconheceu que Vinicius vive um momento de baixa forma, mas destacou os esforços incansáveis do jogador na defesa. O técnico português insistiu que o ponta estava simplesmente sofrendo com o cansaço no fim da partida.
"Ele não está no seu melhor, e sabe disso", afirmou Mourinho em sua entrevista coletiva após o jogo. "Mas está trabalhando duro para ser o Vinicius que decide jogos. Mesmo sem estar no seu melhor, ele está trabalhando mais do que nunca.
"Nos momentos em que não conseguiu recompor e defender, foi por causa do cansaço. Tenho que valorizar muito isso. Tenho muito respeito por este Vinicius. Vai chegar o momento em que ele decidirá jogos, e vencerá jogos para nós."
Mourinho manteve a confiança na capacidade do atacante de dar a volta por cima, apontando para as dificuldades táticas impostas pelo sistema com alas da Inter.
"Se ele trabalhar, sempre terá meu apoio", acrescentou. "Ele trabalhou muito duro pela equipe. Jogar contra um time que atua com três atrás, com alas, é muito difícil para os pontas.
"Obviamente, com os duelos no um contra um que ele teve pelo lado esquerdo, com Vini no seu melhor, ele mataria o jogo. É isso que esperamos dele. Mas ele deu tudo."
Crise na capital espanhola
O episódio mais recente agrava um período desafiador para o internacional brasileiro. Depois de enfrentar uma difícil campanha 2025-26, marcada por críticas frequentes da torcida do Madrid, Vinicius comprometeu seu futuro de longo prazo com o clube neste verão. No entanto, seu início na nova temporada tem sido lento para seus próprios padrões elevados, com apenas um gol e duas assistências em cinco partidas.
O duelo com a Inter também destacou desafios estruturais para a equipe de Mourinho. Desfalcado pelas suspensões de Bernardo Silva, Arda Guler e Eduardo Camavinga, o técnico do Madrid foi forçado a escalar Trent Alexander-Arnold fora de posição, no meio-campo central. Mourinho elogiou o esforço do inglês e disse: "É difícil para o Trent. Eu valorizo o esforço que ele fez, mas, com as características dele, a especificidade necessária para jogar na lateral ou no meio-campo central é completamente diferente fisicamente.
"Ele perdeu algumas bolas, porque não é a mesma coisa jogar com o campo inteiro à sua frente e jogar com metade do campo atrás de você. Ele jogou ali algumas vezes pelo Liverpool e pela seleção, mas é completamente diferente. Ele não tinha mais o que dar."
- Alterphotos
Reconquistando a confiança do Bernabéu
Vinicius enfrenta uma batalha difícil para reconquistar a exigente torcida do Real Madrid, enquanto o time de Mourinho volta à ação no cenário doméstico. O Real Madrid receberá o Rayo Vallecano em um clássico madrilenho de La Liga no sábado, dando ao brasileiro uma oportunidade imediata de calar seus críticos em casa.
Os compromissos europeus então ficarão em segundo plano durante a próxima pausa internacional. No retorno, o Madrid viajará para a capital italiana para enfrentar a Roma, gigante da Serie A. Depois de acabar de passar por seu antigo clube, a Inter, o confronto fará Mourinho reencontrar outro de seus ex-clubes, enquanto o Real Madrid tenta dar sequência à vitória na estreia.
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