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“Não muito longe” - Cristiano Ronaldo pode marcar presença na Copa do Mundo de 2030 em Portugal, segundo especulações do ex-técnico do Manchester United sobre mais um marco histórico para CR7
Será que Ronaldo, que vem quebrando recordes, conseguirá conquistar a Copa do Mundo?
Os livros de recordes serão reescritos por Ronaldo neste verão, quando ele representar seu país no principal evento da FIFA pela sexta vez. Ele pisou pela primeira vez no mais importante dos palcos internacionais em 2006.
Cerca de 20 anos depois, com 226 partidas pela seleção e 143 gols marcados, o maior jogador de todos os tempos continua em plena forma. Ele conquistou o Campeonato Europeu e a Liga das Nações da UEFA como capitão de Portugal, mas ainda não conseguiu, ao contrário de seu eterno rival Lionel Messi, colocar as mãos no maior dos troféus.
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Quem é o jogador mais velho a disputar uma partida da Copa do Mundo?
A intenção é corrigir essa injustiça em solo norte-americano, com Roberto Martinez comandando um elenco repleto de estrelas que tem potencial para se tornar campeão mundial e completar uma coleção de medalhas de ouro para seu icônico capitão.
Se a glória máxima voltasse a ficar agonizantemente fora de alcance mais uma vez, e com Portugal pronto para co-sediar a fase final de 2030 ao lado da Espanha e do Marrocos, será que Ronaldo se sentiria tentado a tentar mais uma vez?
Essam El Hadary é atualmente o jogador mais velho a entrar em campo em uma partida da Copa do Mundo, tendo atuado como goleiro do Egito em 2018 aos 45 anos e 161 dias. Ronaldo pode se sentir tentado a igualar essa conquista.
Será que o eterno Ronaldo poderia jogar na Copa do Mundo de 2030?
Meulensteen trabalhou com CR7 durante sua primeira passagem pelo Manchester United. O ex-braço direito de Sir Alex Ferguson disse ao GOAL — por cortesia do Best Betting Bonuses — quando questionado se Ronaldo poderia continuar jogando por mais quatro anos: “Quero dizer, se a saúde permitir.
“Olhe para ele, tem 41 anos, mas, obviamente, biologicamente, provavelmente está no início dos trinta. É um pouco como se a mente fosse à frente e o resto viesse por consequência. Portanto, não há dúvida de que ele cuida de si da melhor maneira possível.
“Vi outro dia em algum lugar que colocaram o filho de Ronaldo na escalação [do Al-Nassr]. Esse pode ser um dos desafios que ele ainda quer enfrentar, jogar com ele, o que seria único.
“Mas acho que, se ele continuar livre de lesões e se mantiver em forma, obviamente teremos que esperar para ver o que vai acontecer com Portugal, porque ele possivelmente seria o jogador mais velho na Copa do Mundo. Isso certamente estará no fundo da sua mente, especialmente com a Copa do Mundo sendo co-sediada por Portugal, Espanha e Marrocos. Isso não está muito longe!”
Nuno Gomes, ex-companheiro de Ronaldo na seleção, já havia dito à talkSPORT quando questionado sobre o mesmo assunto, com a oportunidade de disputar um grande torneio em casa representando um apelo óbvio para qualquer jogador: “Acho que só ele, ou talvez nem mesmo ele, sabe a resposta, porque acho que ele está levando um ano de cada vez nessa idade.
“Acho que ele ainda está em forma para jogar. É um jogador realmente profissional e um dos jogadores que podemos apontar como exemplo a seguir... para as gerações mais jovens. Mas é claro que ele tem sua idade e sua capacidade está reduzida em algumas qualidades, na velocidade, por exemplo. Ele não é o mesmo Cristiano de quando tinha 18 ou 20 anos, mas ainda é capaz de marcar gols, e no futebol, isso é o mais importante: marcar gols, e ele ainda está marcando.
“É claro que acho que também depende do técnico. No momento, temos Roberto Martinez e acho que ele adapta a equipe, colocando-o no time titular ou não. Então, acho que vai depender da vontade dele, de jogar mais ou não. Mas provavelmente eu diria que essa pode ser a sua última Copa do Mundo. Mesmo sabendo que, daqui a quatro anos, vamos sediar alguns jogos. E talvez possa ser uma oportunidade de se despedir em casa.”
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Troféus, 1.000 gols e jogar ao lado do filho: as metas de Ronaldo
Por enquanto, Ronaldo está focado em conquistar os tão esperados títulos com o Al-Nassr — que lidera a tabela da Liga Profissional da Arábia Saudita —, ao mesmo tempo em que se aproxima da marca de 1.000 gols na carreira. Ele mantém contrato no Oriente Médio até o verão de 2027.
Qualquer oportunidade de jogar ao lado do filho Cristiano Júnior será aproveitada, já que seu filho mais velho tem agora 16 anos e sonha em se tornar um profissional por mérito próprio. Não há nenhuma indicação sobre quando ele se aposentará, sendo bem possível que esse fenômeno do futebol decida que pode jogar até os 45 anos ou mais.