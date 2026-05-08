Meulensteen trabalhou com CR7 durante sua primeira passagem pelo Manchester United. O ex-braço direito de Sir Alex Ferguson disse ao GOAL — por cortesia do Best Betting Bonuses — quando questionado se Ronaldo poderia continuar jogando por mais quatro anos: “Quero dizer, se a saúde permitir.

“Olhe para ele, tem 41 anos, mas, obviamente, biologicamente, provavelmente está no início dos trinta. É um pouco como se a mente fosse à frente e o resto viesse por consequência. Portanto, não há dúvida de que ele cuida de si da melhor maneira possível.

“Vi outro dia em algum lugar que colocaram o filho de Ronaldo na escalação [do Al-Nassr]. Esse pode ser um dos desafios que ele ainda quer enfrentar, jogar com ele, o que seria único.

“Mas acho que, se ele continuar livre de lesões e se mantiver em forma, obviamente teremos que esperar para ver o que vai acontecer com Portugal, porque ele possivelmente seria o jogador mais velho na Copa do Mundo. Isso certamente estará no fundo da sua mente, especialmente com a Copa do Mundo sendo co-sediada por Portugal, Espanha e Marrocos. Isso não está muito longe!”

Nuno Gomes, ex-companheiro de Ronaldo na seleção, já havia dito à talkSPORT quando questionado sobre o mesmo assunto, com a oportunidade de disputar um grande torneio em casa representando um apelo óbvio para qualquer jogador: “Acho que só ele, ou talvez nem mesmo ele, sabe a resposta, porque acho que ele está levando um ano de cada vez nessa idade.

“Acho que ele ainda está em forma para jogar. É um jogador realmente profissional e um dos jogadores que podemos apontar como exemplo a seguir... para as gerações mais jovens. Mas é claro que ele tem sua idade e sua capacidade está reduzida em algumas qualidades, na velocidade, por exemplo. Ele não é o mesmo Cristiano de quando tinha 18 ou 20 anos, mas ainda é capaz de marcar gols, e no futebol, isso é o mais importante: marcar gols, e ele ainda está marcando.

“É claro que acho que também depende do técnico. No momento, temos Roberto Martinez e acho que ele adapta a equipe, colocando-o no time titular ou não. Então, acho que vai depender da vontade dele, de jogar mais ou não. Mas provavelmente eu diria que essa pode ser a sua última Copa do Mundo. Mesmo sabendo que, daqui a quatro anos, vamos sediar alguns jogos. E talvez possa ser uma oportunidade de se despedir em casa.”