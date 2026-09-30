Apesar da tempestade que se forma em torno da conduta extracampo do Manchester City, Haaland parece estar lidando com as manchetes com tranquilidade. O artilheiro de 26 anos esteve a serviço de sua seleção enquanto surgiam detalhes sobre o veredito da Premier League a respeito das violações financeiras do City. Enquanto o mundo do futebol reage às implicações das conclusões sobre o "contrato falso", o foco de Haaland segue firmemente voltado para seus compromissos com a Noruega, que se prepara para enfrentar o País de Gales em um confronto crucial da Liga das Nações no Cardiff City Stadium.

Haaland foi visivelmente mantido longe dos holofotes da mídia após a recente derrota da Noruega para Portugal, o que levou a especulações sobre seu estado de espírito. No entanto, seus companheiros de seleção não demoraram a descartar qualquer sugestão de que o atacante esteja distraído pelo caos em torno de seu clube. O atacante, que chegou ao Etihad Stadium em 2022, não estava no clube durante o período de nove temporadas sob investigação, mas, como o ativo mais comercializável do clube, ele inevitavelmente segue no centro da narrativa.