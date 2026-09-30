Getty Images Sport
Traduzido por
'Não mudou nem um pouco!' - Erling Haaland não é afetado pelo veredito sobre as violações financeiras do Manchester City, enquanto a delegação da Noruega se une em torno do atacante
Negócios como sempre para o astro do City
Apesar da tempestade que se forma em torno da conduta extracampo do Manchester City, Haaland parece estar lidando com as manchetes com tranquilidade. O artilheiro de 26 anos esteve a serviço de sua seleção enquanto surgiam detalhes sobre o veredito da Premier League a respeito das violações financeiras do City. Enquanto o mundo do futebol reage às implicações das conclusões sobre o "contrato falso", o foco de Haaland segue firmemente voltado para seus compromissos com a Noruega, que se prepara para enfrentar o País de Gales em um confronto crucial da Liga das Nações no Cardiff City Stadium.
Haaland foi visivelmente mantido longe dos holofotes da mídia após a recente derrota da Noruega para Portugal, o que levou a especulações sobre seu estado de espírito. No entanto, seus companheiros de seleção não demoraram a descartar qualquer sugestão de que o atacante esteja distraído pelo caos em torno de seu clube. O atacante, que chegou ao Etihad Stadium em 2022, não estava no clube durante o período de nove temporadas sob investigação, mas, como o ativo mais comercializável do clube, ele inevitavelmente segue no centro da narrativa.
- AFP
Unindo-se em torno do talismã
O zagueiro do Brentford Kristoffer Ajer ofereceu uma visão reveladora sobre o ambiente dentro do elenco, insistindo que o comportamento de Haaland não mudou apesar da gravidade da situação em Manchester. Ajer explicou que o atacante está lidando com a pressão com sua compostura característica e muita energia, depois de recentemente manter sua forma letal pela seleção. Haaland marcou na derrota da Noruega por 2 a 1 para Portugal, em Oslo, e fez dois gols na vitória por 3 a 2 sobre a Dinamarca, elevando sua extraordinária marca internacional para 65 gols em apenas 57 partidas.
Falando à imprensa antes do confronto em Cardiff, Ajer disse: "Ele tem sido exatamente como sempre é na seleção. Está realmente focado nos próximos jogos. Acho que está tentando fazer o mesmo que todo mundo, esperar para ver qual será o desfecho, mas agora o foco principal é País de Gales amanhã à noite. Claramente, essa tem sido a maneira dele de lidar com isso."
Mantendo o foco
Reafirmando o caráter imperturbável do atacante, Ajer destacou a positividade que o camisa 9 leva para o ambiente da seleção. "Não, nem um pouco. Desde que o conheci, ele traz muita energia e alegria para o grupo. O maior elogio que sempre faço é que ele não mudou em nada desde o momento em que o conheci, mesmo sendo a maior estrela do planeta neste momento. Ele tem sido exatamente o mesmo nos últimos dias também, o que não é uma surpresa para mim", observou o defensor.
Essa mentalidade inabalável será crucial enquanto a Noruega tenta reacender sua campanha após a derrota recente para Portugal. Os noruegueses ocupam atualmente a segunda posição do Grupo 4 da Liga A, com três pontos, empatados com a terceira colocada Dinamarca e atrás de Portugal, líder com seis, enquanto o País de Gales, ainda sem pontuar, segue na lanterna da classificação.
- AFP
Solbakken mantém discrição sobre conversas privadas com Haaland
O técnico da Noruega, Stale Solbakken, tem sido menos aberto quando pressionado sobre o estado mental de seu principal jogador. O treinador deu respostas curtas e diretas sobre as atuações de Haaland nos treinos, observando que ele estava "muito bem" e "fazendo gols", embora tenha mencionado uma rara oportunidade desperdiçada na partida contra Portugal. Quando foi perguntado diretamente se sentiu necessidade de ter uma reunião particular com Haaland para discutir a situação no City, Solbakken manteve o silêncio e afirmou: "O que conversamos fica entre mim e ele."
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.