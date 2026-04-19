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Não mude nunca, José! O técnico do Benfica, Mourinho, viraliza com um gesto hilário após a vitória “extraordinária” no clássico contra o Sporting CP
Mourinho é o centro das atenções
O “Special One” esteve no seu melhor, à maneira de sempre, quando o Benfica garantiu uma emocionante vitória no final da partida contra o seu rival da cidade. Assim que o árbitro João Pinheiro apitou o fim do jogo, confirmando o triunfo por 2 a 1 das Águias, todos os olhares se voltaram para a linha lateral, onde Mourinho estava pronto para proporcionar mais um momento icônico às câmeras.
Num gesto que já começou a circular pelo mundo, o técnico do Benfica apontou enfaticamente para as iniciais em seu equipamento de treino e, em seguida, para a cabeça. Foi um sinal claro para os torcedores e para a mídia de que o gênio tático por trás do resultado era ninguém menos que ele mesmo, reforçando sua autoconfiança inigualável após um intenso clássico de Lisboa.
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Masterclass tática em Lisboa
A partida em si foi uma montanha-russa de emoções, com o Benfica conquistando a vitória nos últimos instantes. Andreas Schjelderup abriu o placar para os visitantes, mas foi Rafa Silva quem se destacou como o grande herói, marcando o gol da vitória aos 93 minutos e silenciando a torcida da casa.
A reação de Mourinho ressaltou a importância do resultado, já que o Benfica manteve seu recorde de invencibilidade na Liga Portugal nesta temporada e ultrapassou o Sporting, assumindo o segundo lugar. Após a partida, o técnico elogiou a resiliência de sua equipe, afirmando: “Obviamente estou feliz, acho que foi um jogo fantástico. Para que os jogos sejam fantásticos, é preciso haver três grandes times. Talvez eu tenha deixado passar um ou dois erros, mas acho que a arbitragem foi de primeira qualidade. O Benfica fez um jogo fantástico e o Sporting jogou como o Sporting, no seu estilo habitual. Um estádio lindo; eu estava comentando do banco sobre tudo o que a torcida do Sporting trouxe para o estádio, e a nossa torcida do Benfica estava lá em cima. Acho que foi um jogo extraordinário, sem cartões vermelhos e com duas equipes querendo vencer. Se o empate tivesse sido um bom resultado para qualquer uma das equipes, o jogo teria sido estrategicamente diferente.”
Mourinho minimiza as ténues esperanças de conquistar o título
Mourinho acrescentou: “Estamos felizes por termos vencido; poderíamos falar em insatisfação se o Sporting tivesse vencido. Fizemos um jogo extraordinário, seguimos em frente.”
Ele continuou minimizando as chances do Benfica alcançar o líder Porto, que pode recuperar a vantagem de sete pontos sobre os Águias com uma vitória sobre o Tondela no domingo à noite. “Continuamos dependendo dos resultados dos outros. Minha frustração na Casa Pia foi porque perdemos a situação de depender de nós mesmos”, disse ele. “Eu queria vir aqui hoje, jogar para vencer e ficar em segundo. Viemos aqui para jogar para vencer, vencemos, mas continuamos dependendo dos resultados do Sporting, sem falar do FC Porto, que tem uma vantagem significativa.”
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E agora?
O Benfica está apenas um ponto à frente do Sporting, tendo disputado um jogo a mais, e a disputa pelo segundo lugar promete ser acirrada até o fim. Os jogadores de Mourinho encerrarão a temporada com partidas contra Moreirense, Famalicão, Braga e Estoril Praia.