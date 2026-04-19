Não mude nunca, José! O técnico do Benfica, Mourinho, viraliza com um gesto hilário após a vitória “extraordinária” no clássico contra o Sporting CP

A partida em si foi uma montanha-russa de emoções, com o Benfica conquistando a vitória nos últimos instantes. Andreas Schjelderup abriu o placar para os visitantes, mas foi Rafa Silva quem se destacou como o grande herói, marcando o gol da vitória aos 93 minutos e silenciando a torcida da casa.

A reação de Mourinho ressaltou a importância do resultado, já que o Benfica manteve seu recorde de invencibilidade na Liga Portugal nesta temporada e ultrapassou o Sporting, assumindo o segundo lugar. Após a partida, o técnico elogiou a resiliência de sua equipe, afirmando: “Obviamente estou feliz, acho que foi um jogo fantástico. Para que os jogos sejam fantásticos, é preciso haver três grandes times. Talvez eu tenha deixado passar um ou dois erros, mas acho que a arbitragem foi de primeira qualidade. O Benfica fez um jogo fantástico e o Sporting jogou como o Sporting, no seu estilo habitual. Um estádio lindo; eu estava comentando do banco sobre tudo o que a torcida do Sporting trouxe para o estádio, e a nossa torcida do Benfica estava lá em cima. Acho que foi um jogo extraordinário, sem cartões vermelhos e com duas equipes querendo vencer. Se o empate tivesse sido um bom resultado para qualquer uma das equipes, o jogo teria sido estrategicamente diferente.”