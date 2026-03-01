Yamal marcou duas vezes no primeiro tempo e uma vez após o intervalo, tornando-se o jogador mais jovem a marcar seu primeiro hat-trick na primeira divisão espanhola (18 anos e 230 dias) no século XXI. A façanha também o tornou o primeiro jogador da sua idade a marcar três gols na primeira divisão espanhola desde 1967, consolidando ainda mais o seu status como um dos maiores talentos do futebol mundial. Apenas dois jogadores registraram um hat-trick em uma idade mais jovem, embora seja necessário voltar quase 100 anos para encontrá-los: José Iraragorri, com 17 anos e 337 dias, em 1930, e Pablo Pombo, com 18 anos e 200 dias, em 1934.

Os números por trás da temporada de Yamal continuam impressionantes, mesmo com sua reconhecida queda de rendimento. Seus três gols contra o Submarino Amarelo elevaram sua contagem na temporada para 18 em 34 partidas em todas as competições. Notavelmente, isso já iguala seu total de gols da temporada anterior, alcançado em 21 partidas a menos. Seu marco também o colocou nos livros de história ao lado de lendas de quase um século atrás, com apenas dois jogadores registrando um hat-trick na La Liga em uma idade mais jovem.