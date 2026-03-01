Getty Images Sport
“Não me sentia muito bem” – Lamine Yamal explica por que está sorrindo novamente no Barcelona após marcar seu primeiro hat-trick contra o Villarreal
A sensação adolescente do Barcelona bate mais um recorde
Yamal marcou duas vezes no primeiro tempo e uma vez após o intervalo, tornando-se o jogador mais jovem a marcar seu primeiro hat-trick na primeira divisão espanhola (18 anos e 230 dias) no século XXI. A façanha também o tornou o primeiro jogador da sua idade a marcar três gols na primeira divisão espanhola desde 1967, consolidando ainda mais o seu status como um dos maiores talentos do futebol mundial. Apenas dois jogadores registraram um hat-trick em uma idade mais jovem, embora seja necessário voltar quase 100 anos para encontrá-los: José Iraragorri, com 17 anos e 337 dias, em 1930, e Pablo Pombo, com 18 anos e 200 dias, em 1934.
Os números por trás da temporada de Yamal continuam impressionantes, mesmo com sua reconhecida queda de rendimento. Seus três gols contra o Submarino Amarelo elevaram sua contagem na temporada para 18 em 34 partidas em todas as competições. Notavelmente, isso já iguala seu total de gols da temporada anterior, alcançado em 21 partidas a menos. Seu marco também o colocou nos livros de história ao lado de lendas de quase um século atrás, com apenas dois jogadores registrando um hat-trick na La Liga em uma idade mais jovem.
- Getty Images Sport
Yamal fala abertamente sobre as dificuldades recentes e sobre encontrar o ritmo
Em entrevista à Movistar após a vitória, o ponta falou abertamente sobre as dificuldades pessoais e físicas que têm prejudicado seu desempenho na atual temporada. “Não me sentia bem [no início da temporada]”, disse Yamal à Movistar. “Tinha o problema [na virilha] e, de modo geral, não estava feliz. Era uma combinação de várias coisas. Dava para perceber. Há cerca de uma semana, tenho me sentido muito melhor. Estou sorrindo quando jogo, o que não acontecia há algum tempo, e estou feliz em campo. Estou marcando mais gols o tempo todo. Aos 16 anos, as pessoas já querem que você marque 100 gols, e isso é difícil. ... Eu também quero marcar mais, mas nem sempre é possível.”
Hansi Flick identifica obstáculos táticos
O técnico do Barcelona, Hansi Flick, deu uma ideia do motivo pelo qual seu jovem astro pode ter sentido uma perda de alegria no início do ano. Questionado sobre os problemas que impediram Yamal de aproveitar o futebol nesta temporada, o técnico do Barça, Hansi Flick, apontou uma mudança na forma como os defensores o marcam.
“Às vezes, o adversário coloca dois ou três jogadores para marcá-lo”, disse Flick. “Dava para perceber que ele não estava confiante em alguns momentos, na dinâmica dessa situação de um contra um. Estou feliz pelo dia de hoje, isso deve lhe dar confiança, e quando ele aproveita o jogo, é perfeito para ele e também para nós.”
- AFP
Uma montanha a escalar na Copa del Rey
A vitória dá um impulso significativo ao Barcelona, colocando-o quatro pontos à frente do rival Real Madrid no topo da tabela classificativa, antes do jogo dos Blancos contra o Getafe. No entanto, as comemorações serão de curta duração, já que o Blaugrana se prepara para uma tarefa difícil na Copa del Rey. A equipe de Flick precisa reverter uma desvantagem de 4 a 0 contra o Atlético de Madrid na segunda partida da semifinal. O técnico acredita que um Yamal em grande forma é a chave para qualquer possível “remontada” na noite de terça-feira.
Ao discutir o confronto que se aproxima e a influência de Yamal, Flick elogiou o impacto do seu ala. “Acho que todos viram o seu desempenho hoje”, acrescentou. “O primeiro [gol] que ele precisava para entrar no jogo e o que aconteceu depois disso foi excepcional. Lamine neste nível é fantástico para nós. Precisamos dele neste nível na terça-feira. É isso que quero ver.”
