“Não me importo nem um pouco” – Matheus Cunha, estrela do Manchester United, critica o United Strand por causa de um corte de cabelo, admitindo abertamente estar sob “pressão”
A United Strand vira notícia de primeira página
O United Strand tornou-se manchete por causa de seu desafio viral, que parece destinado a continuar por algum tempo. Ilett prometeu inicialmente, em outubro de 2024, que não cortaria o cabelo até que o United ganhasse cinco jogos consecutivos e ainda está esperando que seu time cumpra a promessa. A lenda do clube, Wayne Rooney, criticou o United Strand por tirar o foco dos jogadores, enquanto o time feminino do Manchester United zombou dele esta semana com uma comemoração de corte de cabelo. Enquanto isso, Ilett insistiu que não quer ser o centro das atenções e destacou que seu desafio também está arrecadando dinheiro para uma instituição de caridade que ajuda crianças com câncer.
Cunha mira o The United Strand
Cunha compartilhou suas opiniões sobre a situação e insiste que não está interessado em Ilett ou em seu corte de cabelo. “As pessoas estão mais preocupadas em conseguir cinco vitórias por causa do corte de cabelo do que com os 15 pontos. Então, estou mais interessado nos 15 pontos, não me importo com o corte de cabelo dele”, disse ele à RomarioTV. “Às vezes conversamos sobre isso, mas não é muito motivador para nós. Não achamos isso legal. Ninguém quer essas cinco vitórias mais do que nós, ou mais vitórias, seja lá o que for. Mas acho que ter essa pressão por causa do corte de cabelo dele esconde um pouco da beleza que poderia ter nesta temporada, sabe?”
O brasileiro tem contribuído para a boa fase recente do United, marcando gols nas vitórias sobre o Arsenal e o Fulham e dando uma assistência na vitória contra o Manchester City.
Manchester United “decepcionado” após empate com o West Ham
O técnico interino do United, Michael Carrick, admitiu que sua equipe ficou desapontada por não ter conseguido a quinta vitória consecutiva contra o West Ham, mas ainda assim ficou aliviado ao ver o gol de Benjamin Sesko nos acréscimos salvar um ponto. Ele disse: “Acho que estamos um pouco desapontados. Definitivamente, não estivemos no nosso melhor. Já fizemos cinco jogos e temos estado em um nível muito bom. É um lugar difícil de se jogar, eles dificultaram as coisas e nós simplesmente não tivemos aquela perspicácia ou aquele brilho para encontrar as respostas com frequência. Mas, no final, grande crédito para os rapazes, pelo espírito novamente no gol no final, quando precisávamos. É uma grande qualidade a se ter. Então, vamos levar o ponto e seguir em frente.
Às vezes, você dá crédito ao outro time. Achei que o West Ham defendeu muito bem e dificultou para nós. É um bom sinal que os rapazes estejam decepcionados. Isso mostra que não é o suficiente. Vamos considerar positivo o fato de termos terminado o jogo com força.
Isso mostra como é desafiador e difícil ser consistente nesta liga. São cinco jogos sem derrota, com quatro vitórias. Acho que é uma sequência muito boa e algo que precisamos continuar. Mas, quando você coloca as coisas em perspectiva, vê como os rapazes têm se saído bem, e queremos voltar mais fortes e continuar melhorando neste pequeno intervalo que temos entre os jogos. [Precisamos] aproveitá-la bem e voltar em uma posição melhor.”
Os próximos cinco jogos do Manchester United
O empate com o West Ham significa que o desafio viral de Ilett agora recomeça. O Manchester United não joga novamente até 23 de fevereiro, contra o Everton, no Goodison Park, e depois enfrenta o Crystal Palace, Newcastle, Aston Villa e Bournemouth na Premier League. Se vencer todos esses jogos, o United Strand poderá finalmente ir ao barbeiro para um corte de cabelo tão esperado.
