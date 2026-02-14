O técnico interino do United, Michael Carrick, admitiu que sua equipe ficou desapontada por não ter conseguido a quinta vitória consecutiva contra o West Ham, mas ainda assim ficou aliviado ao ver o gol de Benjamin Sesko nos acréscimos salvar um ponto. Ele disse: “Acho que estamos um pouco desapontados. Definitivamente, não estivemos no nosso melhor. Já fizemos cinco jogos e temos estado em um nível muito bom. É um lugar difícil de se jogar, eles dificultaram as coisas e nós simplesmente não tivemos aquela perspicácia ou aquele brilho para encontrar as respostas com frequência. Mas, no final, grande crédito para os rapazes, pelo espírito novamente no gol no final, quando precisávamos. É uma grande qualidade a se ter. Então, vamos levar o ponto e seguir em frente.

Às vezes, você dá crédito ao outro time. Achei que o West Ham defendeu muito bem e dificultou para nós. É um bom sinal que os rapazes estejam decepcionados. Isso mostra que não é o suficiente. Vamos considerar positivo o fato de termos terminado o jogo com força.

Isso mostra como é desafiador e difícil ser consistente nesta liga. São cinco jogos sem derrota, com quatro vitórias. Acho que é uma sequência muito boa e algo que precisamos continuar. Mas, quando você coloca as coisas em perspectiva, vê como os rapazes têm se saído bem, e queremos voltar mais fortes e continuar melhorando neste pequeno intervalo que temos entre os jogos. [Precisamos] aproveitá-la bem e voltar em uma posição melhor.”