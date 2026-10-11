“Não me importo”: Enzo Maresca minimiza veredicto de culpa contra o Manchester City após vitória em Anfield

O Manchester City goleou o Liverpool em Anfield e deu uma demonstração de força em sua primeira partida desde que foi considerado culpado de violar 115 regras financeiras da Premier League. Maresca estava eufórico após a vitória e minimizou a polêmica.

Apesar de enfrentar uma torcida hostil, que chamou o time de trapaceiro, ele insistiu que o elenco deve se concentrar apenas no futebol. “O barulho sempre vai existir, então precisamos aprender a lidar com isso. Mas, ao mesmo tempo, precisamos tentar fazer o nosso próprio barulho, que é vencer jogos, como fizemos hoje”, disse Maresca.