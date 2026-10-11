Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Enzo Maresca Manchester Citygetty
Moataz Elgammal
Traduzido por

“Não me importo”: Enzo Maresca minimiza veredicto de culpa contra o Manchester City após vitória em Anfield

E. Maresca
Manchester City
Liverpool x Manchester City
Liverpool
Premier League

Enzo Maresca pediu ao Manchester City que se concentre em chamar a atenção pelo que faz em campo, após a contundente vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool no domingo. Depois da recente decisão que considerou o clube culpado de violar regulamentos financeiros, o treinador deixou de lado a intensa atenção às questões extracampo e elogiou a personalidade de sua equipe em meio ao ambiente extremamente hostil em Anfield.

  • Ignorando o barulho

    O Manchester City goleou o Liverpool em Anfield e deu uma demonstração de força em sua primeira partida desde que foi considerado culpado de violar 115 regras financeiras da Premier League. Maresca estava eufórico após a vitória e minimizou a polêmica.

    Apesar de enfrentar uma torcida hostil, que chamou o time de trapaceiro, ele insistiu que o elenco deve se concentrar apenas no futebol. “O barulho sempre vai existir, então precisamos aprender a lidar com isso. Mas, ao mesmo tempo, precisamos tentar fazer o nosso próprio barulho, que é vencer jogos, como fizemos hoje”, disse Maresca.

  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Torcedores e dirigentes desafiadores

    O City soma agora seis vitórias em seis jogos na Premier League nesta temporada. Dirigentes do clube, entre eles o CEO Ferran Soriano e o diretor esportivo Hugo Viana, estiveram presentes, algo que Maresca elogiou como fundamental.

    “Pela importância do jogo, contra o Liverpool fora de casa, em Anfield, acho uma boa ideia do clube estarmos todos juntos. Essa união é o que precisamos neste momento”, explicou. Erling Haaland compartilhou da opinião de seu treinador: “É importante manter a força mental, permanecer unidos e agir sobre aquilo que está ao nosso alcance. O que podemos [controlar] é jogar um bom futebol e lutar juntos. É a única coisa que podemos fazer.”

  • Descartando o cronograma do recurso

    O Manchester City pode sofrer punições severas, incluindo uma grande perda de pontos ou até mesmo a expulsão, se o recurso contra a decisão da comissão independente não tiver êxito.

    Maresca, porém, não se preocupa nem um pouco com o tempo que o processo jurídico pode levar. Ao ser perguntado sobre o prazo do recurso, respondeu: "Você não imagina como estou feliz. Não me importo." O treinador chegou a sugerir que a hostilidade atual das torcidas adversárias pode unir o clube. "Isso pode criar uma união com a torcida. Espero que possamos comemorar uma vitória. É a única coisa em que podemos nos concentrar", acrescentou.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-MAN CITYAFP

    O que vem pela frente para o Manchester City?

    O Manchester City precisa agora manter seu início perfeito de temporada. A equipe lidera a Premier League com os 18 pontos possíveis. Enzo Maresca e seu elenco logo voltarão as atenções para os próximos compromissos europeus, enquanto se preparam para enfrentar o Paris Saint-Germain na Champions League e abafar o burburinho que persiste com atuações ainda mais dominantes em campo.

Liga dos Campeões
LASK crest
LASK
LAS
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Liga dos Campeões
Manchester City crest
Manchester City
MCI
PSG crest
PSG
PSG