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“Não me importo”: Enzo Maresca minimiza veredicto de culpa contra o Manchester City após vitória em Anfield
Ignorando o barulho
O Manchester City goleou o Liverpool em Anfield e deu uma demonstração de força em sua primeira partida desde que foi considerado culpado de violar 115 regras financeiras da Premier League. Maresca estava eufórico após a vitória e minimizou a polêmica.
Apesar de enfrentar uma torcida hostil, que chamou o time de trapaceiro, ele insistiu que o elenco deve se concentrar apenas no futebol. “O barulho sempre vai existir, então precisamos aprender a lidar com isso. Mas, ao mesmo tempo, precisamos tentar fazer o nosso próprio barulho, que é vencer jogos, como fizemos hoje”, disse Maresca.
- Getty Images Sport
Torcedores e dirigentes desafiadores
O City soma agora seis vitórias em seis jogos na Premier League nesta temporada. Dirigentes do clube, entre eles o CEO Ferran Soriano e o diretor esportivo Hugo Viana, estiveram presentes, algo que Maresca elogiou como fundamental.
“Pela importância do jogo, contra o Liverpool fora de casa, em Anfield, acho uma boa ideia do clube estarmos todos juntos. Essa união é o que precisamos neste momento”, explicou. Erling Haaland compartilhou da opinião de seu treinador: “É importante manter a força mental, permanecer unidos e agir sobre aquilo que está ao nosso alcance. O que podemos [controlar] é jogar um bom futebol e lutar juntos. É a única coisa que podemos fazer.”
Descartando o cronograma do recurso
O Manchester City pode sofrer punições severas, incluindo uma grande perda de pontos ou até mesmo a expulsão, se o recurso contra a decisão da comissão independente não tiver êxito.
Maresca, porém, não se preocupa nem um pouco com o tempo que o processo jurídico pode levar. Ao ser perguntado sobre o prazo do recurso, respondeu: "Você não imagina como estou feliz. Não me importo." O treinador chegou a sugerir que a hostilidade atual das torcidas adversárias pode unir o clube. "Isso pode criar uma união com a torcida. Espero que possamos comemorar uma vitória. É a única coisa em que podemos nos concentrar", acrescentou.
- AFP
O que vem pela frente para o Manchester City?
O Manchester City precisa agora manter seu início perfeito de temporada. A equipe lidera a Premier League com os 18 pontos possíveis. Enzo Maresca e seu elenco logo voltarão as atenções para os próximos compromissos europeus, enquanto se preparam para enfrentar o Paris Saint-Germain na Champions League e abafar o burburinho que persiste com atuações ainda mais dominantes em campo.
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