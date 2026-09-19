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Brentford v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Traduzido por

'Não me importo com a minha atuação' - o colosso defensivo Jannik Schuster mantém a humildade enquanto o Brentford desmonta o Chelsea para assumir o terceiro lugar

J. Schuster
Brentford x Chelsea
Brentford
Chelsea
Premier League

O zagueiro do Brentford Jannik Schuster minimizou os elogios individuais após uma atuação dominante na vitória por 3 a 0 sobre o Chelsea, na noite de sexta-feira. O prodígio austríaco deu a assistência para o gol que abriu o placar e comandou uma defesa resiliente para levar o Brentford à terceira posição, mas o jovem segue totalmente focado no sucesso coletivo, e não no reconhecimento pessoal.

  • Brentford varre rival no clássico local

    Depois de um primeiro tempo sem gols, a equipe de Keith Andrews jogou com muito mais intensidade após o intervalo para encontrar o gol que abriu o placar. Jaidon Anthony completou de cabeça após a escorada de Schuster, antes de um gol de Igor Thiago em contra-ataque e de um gol nos acréscimos de Fabio Carvalho selarem uma vitória contundente por 3 a 0. O triunfo sem sofrer gols levou o Brentford ao terceiro lugar na tabela e preservou seu início invicto na temporada da Premier League.

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    Jovem minimiza elogios

    Schuster, de 20 anos, destacou que a decisão da equipe de jogar de forma mais direta no segundo tempo foi o catalisador para o gol de abertura. Apesar de ter sido eleito o melhor em campo após uma atuação com 12 cortes e sem sofrer gols, ele minimizou os elogios individuais ao falar com a Sky Sports: "Acho que, quando o segundo tempo começou, jogamos mais diretamente para a frente e marcamos depois disso, então estou feliz. Não me importo com o meu desempenho. Só quero ajudar a equipe, não sofrer gols e conquistar os três pontos. Espero ter muitos mais minutos."

  • Austríaco oferece ameaça ofensiva

    Além de somar 16 ações defensivas para conter o Chelsea, Schuster demonstrou sua crescente efetividade como uma ameaça real em jogadas de bola parada. Ao falar sobre sua assistência de cabeça para Anthony, que abriu o placar, o zagueiro acrescentou: "Eles sempre me dizem que eu tenho potencial nas bolas paradas, mas até agora não havia muito resultado nisso. Espero poder marcar da próxima vez."


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    O impulso ganha força rumo a outubro

    A atuação impecável ampliou para seis jogos o início invicto do Brentford antes da pausa internacional de três semanas. Bem posicionado nas vagas de classificação para competições europeias, o time de Andrews agora tem um tempo valioso para recuperar seus principais jogadores. O Brentford voltará à ação na Premier League em 10 de outubro, com uma difícil viagem para enfrentar o Aston Villa.