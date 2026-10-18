Ferdinand deu uma orientação clara ao técnico Carrick: Yoro deve manter sua vaga entre os titulares, independentemente de quem volte de lesão. O defensor adolescente, que chegou do Lille há duas temporadas, teve uma atuação segura no disputado empate por 1 a 1 de domingo em Elland Road, atuando na pouco familiar posição de lateral-direito.

Em seu canal no YouTube, Rio Presents, Ferdinand elogiou a contribuição defensiva do francês em Yorkshire Ocidental. “Achei que o primeiro tempo foi muito sólido, muito seguro, e que limitamos ao mínimo as chances do adversário”, disse Ferdinand.

“Achei que Yoro, especialmente no primeiro tempo, foi excelente na defesa da segunda trave. Ele parece estar ganhando confiança e parece que agora só precisa de uma sequência de jogos. Não sei em qual posição ele vai se firmar primeiro, mas ele vai pensar: ‘Eu simplesmente preciso estar neste time’. Se continuar jogando como está e tendo oportunidades, não me importa quem volte de lesão agora. Acho que ele precisa continuar no time e mostrar seu valor.”