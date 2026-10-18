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Michael Carrick Manchester United 2026-27 Champions LeagueGetty
Mohamed Saeed
Traduzido por

“Não me importa quem volte a ficar à disposição”: Rio Ferdinand pede a Michael Carrick que mantenha Leny Yoro, “de alto nível”, no time do Manchester United após empate com o Leeds

R. Ferdinand
Manchester United
L. Yoro
Leeds
Premier League
M. Carrick

Rio Ferdinand apontou Leny Yoro como titular obrigatório no Manchester United após sua atuação impressionante no empate por 1 a 1 com o Leeds United. O ex-capitão do Manchester United acredita que o defensor francês chegou a um nível de maturidade que o torna indispensável aos planos de Michael Carrick.

  • Ferdinand elogia impacto de Yoro em Elland Road

    Ferdinand deu uma orientação clara ao técnico Carrick: Yoro deve manter sua vaga entre os titulares, independentemente de quem volte de lesão. O defensor adolescente, que chegou do Lille há duas temporadas, teve uma atuação segura no disputado empate por 1 a 1 de domingo em Elland Road, atuando na pouco familiar posição de lateral-direito.

    Em seu canal no YouTube, Rio Presents, Ferdinand elogiou a contribuição defensiva do francês em Yorkshire Ocidental. “Achei que o primeiro tempo foi muito sólido, muito seguro, e que limitamos ao mínimo as chances do adversário”, disse Ferdinand.

    “Achei que Yoro, especialmente no primeiro tempo, foi excelente na defesa da segunda trave. Ele parece estar ganhando confiança e parece que agora só precisa de uma sequência de jogos. Não sei em qual posição ele vai se firmar primeiro, mas ele vai pensar: ‘Eu simplesmente preciso estar neste time’. Se continuar jogando como está e tendo oportunidades, não me importa quem volte de lesão agora. Acho que ele precisa continuar no time e mostrar seu valor.”

  • Rio Ferdinand Visits the Empire State BuildingGetty Images Entertainment

    Ferdinand elogia a confiança cada vez maior de Yoro

    Os elogios chegam em um momento crucial para Yoro, que enfrentou um período de adaptação difícil desde sua transferência de alto valor para Old Trafford. Ferdinand acredita que o embalo adquirido pelo zagueiro em compromissos pela seleção e em noites de competições europeias finalmente está se traduzindo em atuações consistentes na Premier League. “Acho que ele parece mais forte a cada semana. Em Madri, achei que ele esteve seguro. Na partida anterior pela França, foi excepcional como zagueiro, e voltou com uma confiança renovada. Acho que isso é bom para o Manchester United”, explicou Ferdinand.

    “Pela forma como defendeu aqueles cruzamentos na segunda trave... Nesses jogos fora de casa, é preciso ter jogadores dispostos a colocar o corpo na jogada. Achei que hoje, especialmente nesse aspecto, ele foi excelente.”

  • Carrick vê pontos positivos em meio à sequência sem vitórias

    Embora a atuação individual de Yoro tenha recebido elogios, o resultado levou o Manchester United a refletir sobre o sexto jogo consecutivo sem vitória. Carrick, porém, preferiu destacar a garra e a determinação de seus jogadores, ressaltando a disciplina tática necessária para enfrentar uma semana difícil, marcada por problemas disciplinares fora de campo e atritos internos.

    “Hoje, sem dúvida, houve esse comprometimento, e ele era necessário. O jogo teve tensão e intensidade. Conversei com os jogadores nesta manhã sobre a história desse confronto e sobre virmos até aqui, ao território deles”, explicou o técnico. Carrick ficou satisfeito com a forma como sua equipe adotou uma estrutura defensiva mais rígida, com cinco jogadores, quando estava sem a bola. A mudança deu a Yoro e aos demais defensores a base para conter o Leeds durante boa parte da partida.



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  • Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    De olho no desafio europeu

    O foco do United agora se afasta das frustrações no cenário nacional, enquanto a equipe se prepara para enfrentar o Como pela Champions League na quarta-feira. A pressão sobre Carrick continua alta: seu time tem encontrado dificuldades para transformar empates em vitórias neste início de temporada pouco animador. Com apenas uma vitória na Premier League nesta temporada, uma atuação convincente na competição europeia é fundamental para recuperar a confiança em Carrington.

    A evolução de Yoro continua sendo um dos poucos pontos positivos de uma equipe que ocupa atualmente a 13ª posição na tabela. A afirmação de Carrick de que o time demonstra “resiliência” será posta à prova à medida que os jogos se sucedem em ritmo intenso.

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