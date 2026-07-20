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“Não me empolgou!” – Wayne Rooney critica o “péssimo” show do intervalo da final da Copa do Mundo, com Madonna, Shakira e Justin Bieber
Rooney descarta show no intervalo da Copa do Mundo
Rooney criticou o show do intervalo da final inaugural da Copa do Mundo, afirmando que o intervalo prolongado não o divertiu muito. O principal evento do futebol adotou um show de intervalo no estilo do Super Bowl durante a final entre Espanha e Argentina no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
Atuando como comentarista da BBC ao lado dos ex-jogadores do Manchester City Micah Richards e Joe Hart, Rooney foi questionado pela apresentadora Gabby Logan sobre qual foi o ponto alto da apresentação de 11 minutos. O ex-atacante do Manchester United e da seleção inglesa deu uma resposta direta, deixando claro que não era fã do espetáculo.
O show, com curadoria do vocalista do Coldplay, Chris Martin, contou com apresentações e participações de Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, os Muppets e personagens da Vila Sésamo.
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As participações especiais de celebridades não surtem efeito
Quando perguntaram a ele qual foi seu momento favorito do show do intervalo, Rooney respondeu: “Vou ser sincero, o meu foi quando acabou.
“Gosto de muitos desses artistas, mas achei que foi uma porcaria. Simplesmente não me animou e eu queria que o futebol voltasse. Gosto do Burna Boy, gosto do Bieber, gosto da Shakira, mas aquilo foi muito sem graça.”
Richards teve uma opinião diferente, chamando Rooney de “miserável” de brincadeira por se recusar a curtir o espetáculo.
Na ITV, Roy Keane também fez uma avaliação ponderada do evento, dizendo: “Foi um pouco decepcionante, mas acho que o pessoal no estádio provavelmente curtiu mais do que a gente.”
A tradição do futebol se une ao entretenimento ao estilo americano
O show do intervalo marcou uma grande mudança na final da Copa do Mundo, com a FIFA apresentando um espetáculo inspirado no Super Bowl para acompanhar a partida mais importante do torneio. O evento também apoiou o Fundo de Educação Cidadã Global da FIFA, que tem como meta arrecadar US$ 100 milhões para a educação mundial.
O intervalo prolongado chamou a atenção antes e depois da final, com preocupações quanto ao seu impacto no andamento da partida. As críticas de Rooney refletiram a opinião daqueles que acreditam que o futebol deve continuar sendo o foco, apesar dos esforços da FIFA para ampliar o apelo de entretenimento do evento.
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A Espanha triunfa, mas o debate sobre o show do intervalo continua
A Espanha acabou conquistando a Copa do Mundo com uma vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na prorrogação. O atacante do Barcelona, Ferran Torres, marcou o gol decisivo aos 106 minutos, selando mais um grande triunfo internacional para a equipe de Luis de la Fuente.
Embora a vitória da La Roja tenha acabado por ser o centro das atenções, a introdução de um show no intervalo da final da Copa do Mundo também deve continuar sendo tema de discussão após a partida. As críticas de Rooney, juntamente com as reações mistas de outros comentaristas, destacam as diferentes opiniões sobre se o maior evento do futebol deveria adotar um formato mais voltado para o entretenimento.
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