“Não me empolgou!” – Wayne Rooney critica o “péssimo” show do intervalo da final da Copa do Mundo, com Madonna, Shakira e Justin Bieber

Rooney criticou o show do intervalo da final inaugural da Copa do Mundo, afirmando que o intervalo prolongado não o divertiu muito. O principal evento do futebol adotou um show de intervalo no estilo do Super Bowl durante a final entre Espanha e Argentina no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Atuando como comentarista da BBC ao lado dos ex-jogadores do Manchester City Micah Richards e Joe Hart, Rooney foi questionado pela apresentadora Gabby Logan sobre qual foi o ponto alto da apresentação de 11 minutos. O ex-atacante do Manchester United e da seleção inglesa deu uma resposta direta, deixando claro que não era fã do espetáculo.

O show, com curadoria do vocalista do Coldplay, Chris Martin, contou com apresentações e participações de Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, os Muppets e personagens da Vila Sésamo.



