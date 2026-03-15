Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
HaalandGetty
Donny Afroni

Traduzido por

“Não marcava tão pouco desde os sete anos!” – O atacante do Manchester City, Erling Haaland, está em “território desconhecido” com uma sequência de três gols em 12 jogos da Premier League

Os números por trás das recentes atuações de Erling Haaland são desanimadores, mesmo para os seus próprios padrões altíssimos. Após um início de temporada avassalador, em que marcou 19 gols em suas primeiras 17 partidas na Premier League, a produção de gols caiu significativamente. O atacante marcou apenas três gols nos últimos 12 jogos do campeonato, uma sequência que deixou os especialistas perplexos.

  • Falta o toque clínico

    O empate contra o West Ham foi mais uma tarde para esquecer para o ex-jogador do Borussia Dortmund. Apesar do Manchester City ter dominado grande parte da posse de bola, Haaland demonstrou frustração ao ter dificuldades para marcar gols. O resultado deixou o City nove pontos atrás do líder da Premier League, o Arsenal, colocando suas chances de conquistar o título em sério risco.

    Em entrevista à TNT Sports, o ex-meio-campista do Chelsea Joe Cole destacou o quão incomum esse período é para o jogador de 25 anos. “Esse é um território desconhecido para ele, esses números”, comentou Cole durante a análise pós-jogo. “Ele não estava tão mal assim desde que tinha provavelmente uns sete anos.”

    • Publicidade
  • Haaland Manchester CityGetty Images

    Falha tática ou deslize individual?

    Embora os números sejam gritantes, o ex-zagueiro do Manchester City, Joleon Lescott, acredita que a culpa não deve recair exclusivamente sobre os ombros de Haaland. Lescott sugeriu que a linha de abastecimento para o artilheiro da Premier League ficou enfraquecida nas últimas semanas.

    “Há uma falta de coesão entre o grupo de jogadores ao redor dele”, explicou Lescott. “Não acho que eles entendam o tipo de passe ou o tipo certo de cruzamento para Erling Haaland. É um território desconhecido no que diz respeito à forma atual, mas ele marcou 29 gols em 41 jogos [em todas as competições]. Qualquer atacante, em qualquer situação, quer isso. Pode-se dizer que os últimos 14 jogos não foram ótimos, mas se fossem os primeiros 14, o City não estaria nesta posição de qualquer maneira.”

  • Guardiola continua sendo o maior defensor do atacante

    As preocupações em relação ao desempenho de Haaland vão além da competição nacional. Depois de perder a vitória sobre o Leeds por lesão e retornar para o empate com o Nottingham Forest, Haaland passou despercebido na derrota do City para o Real Madrid pela Liga dos Campeões, sem conseguir registrar um único chute a gol. Apesar do alvoroço em torno de seu craque, Pep Guardiola está convicto de que seu camisa nove continua sendo a chave para o sucesso do City e que logo encontrará seu ritmo novamente.

    “A falta de gols, é claro que sentimos falta dele”, disse Guardiola. “Sempre acredito que são as conexões e muitas coisas que criam as boas interações. Mas Erling, precisamos dos gols dele. Precisamos criar mais, como no [primeiro tempo], ele teve três chances lá. Temos que criar aquela ameaça que às vezes não tivemos. Ele vai voltar.”

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    A disputa pelo título e os desafios europeus aguardam

    O momento em que essa seca de gols ocorre não poderia ser pior para o Manchester City, que entra agora em uma reta decisiva da temporada. O time precisa agora reverter uma desvantagem de 3 a 0 contra o Real Madrid na Liga dos Campeões, antes do grande confronto da final da Carabao Cup contra o Arsenal. Os torcedores do City também esperam que Haaland recupere seu faro de gol a tempo para a crucial partida das quartas de final da FA Cup contra o Liverpool.

Liga dos Campeões
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
0