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“Não marcava tão pouco desde os sete anos!” – O atacante do Manchester City, Erling Haaland, está em “território desconhecido” com uma sequência de três gols em 12 jogos da Premier League
Falta o toque clínico
O empate contra o West Ham foi mais uma tarde para esquecer para o ex-jogador do Borussia Dortmund. Apesar do Manchester City ter dominado grande parte da posse de bola, Haaland demonstrou frustração ao ter dificuldades para marcar gols. O resultado deixou o City nove pontos atrás do líder da Premier League, o Arsenal, colocando suas chances de conquistar o título em sério risco.
Em entrevista à TNT Sports, o ex-meio-campista do Chelsea Joe Cole destacou o quão incomum esse período é para o jogador de 25 anos. “Esse é um território desconhecido para ele, esses números”, comentou Cole durante a análise pós-jogo. “Ele não estava tão mal assim desde que tinha provavelmente uns sete anos.”
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Falha tática ou deslize individual?
Embora os números sejam gritantes, o ex-zagueiro do Manchester City, Joleon Lescott, acredita que a culpa não deve recair exclusivamente sobre os ombros de Haaland. Lescott sugeriu que a linha de abastecimento para o artilheiro da Premier League ficou enfraquecida nas últimas semanas.
“Há uma falta de coesão entre o grupo de jogadores ao redor dele”, explicou Lescott. “Não acho que eles entendam o tipo de passe ou o tipo certo de cruzamento para Erling Haaland. É um território desconhecido no que diz respeito à forma atual, mas ele marcou 29 gols em 41 jogos [em todas as competições]. Qualquer atacante, em qualquer situação, quer isso. Pode-se dizer que os últimos 14 jogos não foram ótimos, mas se fossem os primeiros 14, o City não estaria nesta posição de qualquer maneira.”
Guardiola continua sendo o maior defensor do atacante
As preocupações em relação ao desempenho de Haaland vão além da competição nacional. Depois de perder a vitória sobre o Leeds por lesão e retornar para o empate com o Nottingham Forest, Haaland passou despercebido na derrota do City para o Real Madrid pela Liga dos Campeões, sem conseguir registrar um único chute a gol. Apesar do alvoroço em torno de seu craque, Pep Guardiola está convicto de que seu camisa nove continua sendo a chave para o sucesso do City e que logo encontrará seu ritmo novamente.
“A falta de gols, é claro que sentimos falta dele”, disse Guardiola. “Sempre acredito que são as conexões e muitas coisas que criam as boas interações. Mas Erling, precisamos dos gols dele. Precisamos criar mais, como no [primeiro tempo], ele teve três chances lá. Temos que criar aquela ameaça que às vezes não tivemos. Ele vai voltar.”
- AFP
A disputa pelo título e os desafios europeus aguardam
O momento em que essa seca de gols ocorre não poderia ser pior para o Manchester City, que entra agora em uma reta decisiva da temporada. O time precisa agora reverter uma desvantagem de 3 a 0 contra o Real Madrid na Liga dos Campeões, antes do grande confronto da final da Carabao Cup contra o Arsenal. Os torcedores do City também esperam que Haaland recupere seu faro de gol a tempo para a crucial partida das quartas de final da FA Cup contra o Liverpool.
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