“Não marcava tão pouco desde os sete anos!” – O atacante do Manchester City, Erling Haaland, está em “território desconhecido” com uma sequência de três gols em 12 jogos da Premier League

O empate contra o West Ham foi mais uma tarde para esquecer para o ex-jogador do Borussia Dortmund. Apesar do Manchester City ter dominado grande parte da posse de bola, Haaland demonstrou frustração ao ter dificuldades para marcar gols. O resultado deixou o City nove pontos atrás do líder da Premier League, o Arsenal, colocando suas chances de conquistar o título em sério risco.

Em entrevista à TNT Sports, o ex-meio-campista do Chelsea Joe Cole destacou o quão incomum esse período é para o jogador de 25 anos. “Esse é um território desconhecido para ele, esses números”, comentou Cole durante a análise pós-jogo. “Ele não estava tão mal assim desde que tinha provavelmente uns sete anos.”