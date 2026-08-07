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'Não': Lionel Messi encerra rumores que ligam o filho Thiago a um retorno ao Barcelona em resposta direta
Estrela do Inter Miami esclarece
Rumores que circulavam nas redes sociais sobre a possível ida de Thiago para a academia La Masia, do Barcelona, foram rapidamente descartados por seu pai. Abordada pelo jornalista Bruno Vain antes da partida do Inter Miami na Leagues Cup, a lenda argentina encerrou de forma decisiva a especulação com uma resposta breve. A resposta direta do ex-vencedor da Copa do Mundo confirma que seu filho permanecerá na Flórida para dar continuidade ao seu desenvolvimento nas categorias de base do clube da Major League Soccer.
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Uma única palavra encerra especulação
Vain parou o capitão da Argentina para esclarecer os rumores sobre o futuro de seu filho mais velho. Ao ser perguntado: "Thiaguito vai sair?", Messi deu uma resposta simples e inequívoca: "Não."
Ao falar anteriormente sobre o estilo de jogo de Thiago na academia de Miami, Messi disse ao Simplemente Futbol: "Ele é mais reflexivo, mais organizador, mais meio-campista."
Ligações anteriores alimentam rumores
As especulações sobre um possível retorno ganharam força, já que Thiago passou anteriormente um período na Barca Escola entre 2016 e 2019, antes de depois se juntar à base do Paris Saint-Germain durante a passagem de seu pai pela França.
Agora com 13 anos, seu atual estágio de desenvolvimento gerou paralelos com a mudança precoce de seu pai de Rosario para a Catalunha. Esses relatos ressurgiram justamente quando o quinto aniversário da saída emocionante de Messi do Barcelona foi lembrado em 5 de agosto de 2021, após a crise financeira do clube.
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Caminho de desenvolvimento de jovens continua
Thiago seguirá aprimorando suas habilidades como armador de meio-campo na academia do Miami, sem ser afetado por especulações sobre transferência para o exterior. Seu foco imediato é desenvolver gradualmente sua carreira de base nos Estados Unidos, com total apoio de sua família.
Enquanto isso, Messi continua liderando o Inter Miami em campo na busca por títulos nacionais e regionais no restante da temporada.
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