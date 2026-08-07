Vain parou o capitão da Argentina para esclarecer os rumores sobre o futuro de seu filho mais velho. Ao ser perguntado: "Thiaguito vai sair?", Messi deu uma resposta simples e inequívoca: "Não."

Ao falar anteriormente sobre o estilo de jogo de Thiago na academia de Miami, Messi disse ao Simplemente Futbol: "Ele é mais reflexivo, mais organizador, mais meio-campista."