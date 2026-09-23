APL
Traduzido por
'Não ligávamos para futebol': Andy Robertson fala sobre o impacto 'horrendo' da morte trágica de Diogo Jota no elenco do Liverpool
Um clube em luto
O Liverpool foi mergulhado no luto após a perda repentina de Jota em 2025, uma tragédia que ocorreu logo depois de o clube ter sido coroado campeão da Premier League na temporada anterior. A notícia devastadora provocou ondas de choque no elenco, prejudicando severamente a preparação para a defesa do título. Arne Slot, o técnico na época, praticamente cancelou a pré-temporada padrão, permitindo que jogadores de luto deixassem de participar completamente das sessões.
Esse profundo impacto emocional acabou descarrilando o desempenho do Liverpool em campo na tentativa de manter a coroa. O elenco perdeu sua competitividade, o que resultou em uma queda acentuada de campeão para um decepcionante quinto lugar. Como consequência, Slot foi demitido do cargo durante a janela de transferências do verão seguinte.
Chegadas de alto perfil também foram apanhadas pelas consequências. Contratações de verão como Alexander Isak e Florian Wirtz encontraram um vestiário fraturado e de coração partido. Os novos reforços tiveram dificuldade para se adaptar por meses, enquanto o elenco já existente lutava para processar sua perda profunda.
- Propaganda Photo
Robertson revela a realidade do vestiário
Em participação no The Overlap, Robertson traçou um quadro sombrio da atmosfera em Anfield durante aquele período. "É difícil descrever ou falar sobre isso. O que passamos foi horrendo", explicou o internacional escocês. Ele observou que integrar novos talentos se tornou quase impossível, afirmando: "Os novos contratados estão chegando a um clube de coração partido. Eu senti muito por esses caras porque eles foram contratados por muito dinheiro, e levaram meses para se adaptar."
O peso da tragédia foi tão grande que as obrigações profissionais foram deixadas de lado. Robertson admitiu que o elenco perdeu completamente o ímpeto competitivo. "Essa era a verdade, nós não ligávamos para o futebol porque tínhamos acabado de perder um dos nossos melhores amigos no vestiário", revelou. "Quando olho para trás agora, acho que perdemos um pouco daquela determinação porque, às vezes, talvez estivéssemos pensando: 'qual é o sentido?' Olhe pelo que a família do Jota está passando, quer dizer, olhe para os filhos dele..."
Lidando com a perda de um amigo
Para o elenco do Liverpool, Jota era muito mais do que apenas um colega. O momento de sua morte tornou a realidade ainda mais difícil de compreender para aqueles que eram mais próximos dele. "Na semana antes de ele morrer, eu estava no casamento dele", compartilhou Robertson. "Essa é uma das coisas mais difíceis pelas quais você vai passar, vê-lo no dia mais feliz da vida dele e depois, na semana seguinte, ver a família dele destruída."
O clube se apoiou fortemente em sistemas internos de apoio para enfrentar a crise. Psicólogos do clube conduziram pequenas conversas em grupo durante um café, enquanto a liderança compassiva de Slot deu o tão necessário espaço para respirar. "Conseguimos superar isso juntos, nós apenas dissemos que sempre vamos nos lembrar dele", concluiu Robertson. "Mas no fim das contas, tivemos que jogar futebol. Não tivemos escolha quanto a isso. Tentamos fazer isso da melhor forma possível e talvez seja por isso que a última temporada tenha sido tão difícil."
- Propaganda Photo
Seguindo em frente em caminhos separados
Desde então, Robertson deixou Merseyside rumo ao Tottenham Hotspur, mas seu novo capítulo no norte de Londres começou de forma difícil. O Tottenham teve um início miserável na nova campanha, somando apenas dois pontos em seus cinco primeiros jogos enquanto busca encontrar sua forma.
Enquanto isso, um Liverpool reformulado tenta traçar um novo caminho. O Liverpool deixou para trás suas dificuldades anteriores e iniciou a atual temporada da Premier League de forma invicta, ocupando com tranquilidade a sexta colocação e buscando subir na tabela.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.