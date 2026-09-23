O Liverpool foi mergulhado no luto após a perda repentina de Jota em 2025, uma tragédia que ocorreu logo depois de o clube ter sido coroado campeão da Premier League na temporada anterior. A notícia devastadora provocou ondas de choque no elenco, prejudicando severamente a preparação para a defesa do título. Arne Slot, o técnico na época, praticamente cancelou a pré-temporada padrão, permitindo que jogadores de luto deixassem de participar completamente das sessões.

Esse profundo impacto emocional acabou descarrilando o desempenho do Liverpool em campo na tentativa de manter a coroa. O elenco perdeu sua competitividade, o que resultou em uma queda acentuada de campeão para um decepcionante quinto lugar. Como consequência, Slot foi demitido do cargo durante a janela de transferências do verão seguinte.

Chegadas de alto perfil também foram apanhadas pelas consequências. Contratações de verão como Alexander Isak e Florian Wirtz encontraram um vestiário fraturado e de coração partido. Os novos reforços tiveram dificuldade para se adaptar por meses, enquanto o elenco já existente lutava para processar sua perda profunda.



