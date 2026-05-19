Depois que Carlo Ancelotti pronunciou o nome tão aguardado, os torcedores, a princípio, nem deixaram que ele continuasse a falar.
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"Não importa se ele joga um, cinco ou 90 minutos": o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, fala sobre a convocação do craque
Gritos de "Neymar, Neymar" ecoaram pelo salão onde o técnico da Seleção Brasileira acabara de anunciar sua convocação para a Copa do Mundo de Futebol. O artilheiro recordista do Brasil, de 34 anos, tem mais uma chance de brilhar no grande palco.
“Observamos o queridinho da Seleção durante todo o ano e constatamos que ele tem jogado de forma consistente e que sua condição física melhorou”, disse Ancelotti após a convocação do jogador de 34 anos. “Acreditamos que ele seja um jogador importante.”
No entanto, essa avaliação nem sempre foi compartilhada pelo italiano, que é técnico da Seleção Brasileira desde 2025. Para os importantes jogos-teste da Copa do Mundo em março e abril, Ancelotti havia deixado Neymar de fora. Na época, o astro reagiu desapontado: “Vou falar sobre isso, porque não posso simplesmente aceitar isso. É claro que estou irritado e triste por não ter sido convocado.” No entanto, “o foco continua sendo dia a dia, treino a treino, jogo a jogo. Vamos alcançar nosso objetivo. Ainda há uma última convocação para a Copa do Mundo, e meu sonho continua vivo. Vamos superar isso juntos.”
- AFP
A última chance de Neymar: o ídolo do Brasil vai para a Copa do Mundo
E, de fato: após sua última partida pela seleção até então, na eliminatória para a Copa do Mundo contra o Uruguai em outubro de 2023, Neymar retorna à cena internacional quase três anos depois – embora sem garantia de uma vaga no time titular. “Optamos por Neymar não porque o consideramos um bom reserva, mas porque acreditamos que ele pode trazer suas qualidades para a equipe”, enfatizou Ancelotti, “não importa se ele joga um, cinco ou 90 minutos, ou se nem entra em campo, se cobra um pênalti ou não.” Também é importante “não depositar todas as expectativas em um único jogador”.
Depois que Neymar, em 2023, após seis anos no Paris Saint-Germain, se transferiu primeiro para o Al-Hilal e depois para o tradicional clube brasileiro FC Santos, muitos especialistas já o haviam descartado. Mas ele demonstrou espírito de luta e não se deixou abater nem mesmo pela má sorte com lesões. Na Copa do Mundo, a Seleção enfrenta Marrocos, Escócia e Haiti no Grupo C da fase de grupos. Os torcedores brasileiros esperam pelo tão sonhado sexto título da Copa do Mundo desde a conquista de 2002 – e agora a alegria é ainda maior por saber que seu ídolo Neymar estará mais uma vez na competição.