"Não importa se ele joga um, cinco ou 90 minutos": o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, fala sobre a convocação do craque

Gritos de "Neymar, Neymar" ecoaram pelo salão onde o técnico da Seleção Brasileira acabara de anunciar sua convocação para a Copa do Mundo de Futebol. O artilheiro recordista do Brasil, de 34 anos, tem mais uma chance de brilhar no grande palco.

“Observamos o queridinho da Seleção durante todo o ano e constatamos que ele tem jogado de forma consistente e que sua condição física melhorou”, disse Ancelotti após a convocação do jogador de 34 anos. “Acreditamos que ele seja um jogador importante.”

No entanto, essa avaliação nem sempre foi compartilhada pelo italiano, que é técnico da Seleção Brasileira desde 2025. Para os importantes jogos-teste da Copa do Mundo em março e abril, Ancelotti havia deixado Neymar de fora. Na época, o astro reagiu desapontado: “Vou falar sobre isso, porque não posso simplesmente aceitar isso. É claro que estou irritado e triste por não ter sido convocado.” No entanto, “o foco continua sendo dia a dia, treino a treino, jogo a jogo. Vamos alcançar nosso objetivo. Ainda há uma última convocação para a Copa do Mundo, e meu sonho continua vivo. Vamos superar isso juntos.”