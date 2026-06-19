A Copa do Mundo de 2026 começou de forma desastrosa para Portugal. Contra a República Democrática do Congo, o campeão europeu de 2016 não conseguiu passar de um empate em 1 a 1. O astro Ronaldo, em especial, teve um dia para esquecer. Após a partida, porém, foi sobretudo o companheiro de equipe João Neves quem sofreu a ira de inúmeros fãs de Ronaldo nas redes sociais.
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"Não importa o que você faça - ele sempre será melhor do que você": companheiro de seleção de Portugal é alvo de uma enxurrada de críticas após declarações sobre Cristiano Ronaldo
Os torcedores de Ronaldo não ficaram nada entusiasmados com as declarações de Neves — que, na verdade, eram inofensivas — após a vergonhosa derrota na estreia. Muitos torcedores consideraram essas declarações desrespeitosas em relação ao cinco vezes melhor jogador do mundo. Vários usuários acusaram o meio-campista do Paris Saint-Germain, que marcou o gol que colocou o time à frente por 1 a 0 contra o Congo, de comportamento desrespeitoso em relação a Ronaldo nas seções de comentários de suas últimas postagens no Instagram. Alguns ainda fizeram comentários ofensivos. “É só passar a bola pro Ronaldo. É simples assim”, escreveu um usuário, por exemplo. Outro disse: “Mano, não importa o que você faça — ele sempre vai ser melhor do que você.”
Antes da partida de estreia, Neves havia enfatizado: “Sabemos o que Cristiano fez pela nossa equipe e pelo mundo do futebol. Sinto, tanto da parte dele quanto da nossa, que ele é um de nós. Ele está aqui para nos ajudar. Ele não é diferente dos outros.” Mesmo após o empate em 1 a 1, o jogador de 21 anos só teve palavras positivas para o lendário atacante: “Ele está aqui para dar sua contribuição. Ele jogou bem. Acho que toda a equipe jogou bem.”
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Henry critica Ronaldo por causa de uma jogada: “A equipe precisa de um gol, não você”
O fraco desempenho de Ronaldo contra o Congo não passou despercebido por muitos observadores. Especialmente Thierry Henry, que atua como comentarista da Fox na Copa do Mundo, criticou o astro português.
O que chamou a atenção foi uma jogada em que Ronaldo se antecipou a um cruzamento de Francisco Conceição e ficou com a bola, embora Bruno Fernandes estivesse em posição mais favorável. No arremate seguinte, CR7 chutou para fora do gol. “A equipe precisa de um gol, não você. Como ele quer marcar um gol, ele pega esse passe. Assim, o zagueiro fica de olho nos dois adversários e fica bem mais fácil para ele defender. É disso que se trata. Vocês viram a reação de Bruno Fernandes”, disse Henry.
Para os portugueses, a fase de grupos continua na terça-feira contra o Uzbequistão. Os uzbeques perderam sua estreia contra a Colômbia por 1 a 3.
Copa do Mundo de 2026: A tabela do Grupo K
# Time Sp. S U N Gols Dif. Pontos 1 Colômbia 1 1 0 0 3 a 1 2 3 2 República Democrática do Congo 1 0 1 0 1 a 1 0 1 2 Portugal 1 0 1 0 1 a 1 0 1 4 Uzbequistão 1 0 0 1 1 a 3 -2 0