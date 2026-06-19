"Não importa o que você faça - ele sempre será melhor do que você": companheiro de seleção de Portugal é alvo de uma enxurrada de críticas após declarações sobre Cristiano Ronaldo

Os torcedores de Ronaldo não ficaram nada entusiasmados com as declarações de Neves — que, na verdade, eram inofensivas — após a vergonhosa derrota na estreia. Muitos torcedores consideraram essas declarações desrespeitosas em relação ao cinco vezes melhor jogador do mundo. Vários usuários acusaram o meio-campista do Paris Saint-Germain, que marcou o gol que colocou o time à frente por 1 a 0 contra o Congo, de comportamento desrespeitoso em relação a Ronaldo nas seções de comentários de suas últimas postagens no Instagram. Alguns ainda fizeram comentários ofensivos. “É só passar a bola pro Ronaldo. É simples assim”, escreveu um usuário, por exemplo. Outro disse: “Mano, não importa o que você faça — ele sempre vai ser melhor do que você.”

Antes da partida de estreia, Neves havia enfatizado: “Sabemos o que Cristiano fez pela nossa equipe e pelo mundo do futebol. Sinto, tanto da parte dele quanto da nossa, que ele é um de nós. Ele está aqui para nos ajudar. Ele não é diferente dos outros.” Mesmo após o empate em 1 a 1, o jogador de 21 anos só teve palavras positivas para o lendário atacante: “Ele está aqui para dar sua contribuição. Ele jogou bem. Acho que toda a equipe jogou bem.”