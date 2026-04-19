Não houve mais nenhuma surpresa da BHC: o Füchse Berlin conquista pela segunda vez a Taça da DHB

"É inacreditável que tenhamos conseguido isso neste fim de semana", disse Gidsel à ARD. "Conquistar a taça para o clube pela primeira vez em doze anos me deixa extremamente orgulhoso e significa muito, muito mesmo para mim."

Gidsel, que conquistou pela primeira vez em sua carreira de sucesso um título no templo do handebol de Colônia, brilhou mais uma vez diante de 19.750 espectadores na Lanxess Arena com nove gols. O artilheiro da final mais goleada da história da Copa, porém, foi seu compatriota dinamarquês Lasse Andersson (dez gols). Após uma arrancada antes do intervalo, o favorito não deixou dúvidas na segunda parte.

Após o primeiro título da história do clube e a classificação para a final da Liga dos Campeões no ano passado, este é o próximo grande sucesso na história recente do clube da capital. Além disso, o novo campeão da Copa pode comemorar um prêmio em dinheiro de 200.000 euros.

Para o BHC, que no dia anterior havia derrotado de forma sensacional o SC Magdeburg, campeão da Liga dos Campeões, em um drama de pênaltis na semifinal, o sonho de uma grande conquista foi por água abaixo na primeira participação em uma final. No entanto, ao chegar à final, a equipe de Wuppertal e Solingen escreveu a história mais espetacular do fim de semana.

“Consegui dormir por volta das 2 da manhã. Mas isso não é desculpa. Hoje vamos com tudo”, disse o jogador profissional do BHC Noah Beyer, que converteu o lance de pênalti decisivo na semifinal, imediatamente antes do início da final na ARD. Ele garantiu: “Estamos prontos para fazer exatamente o mesmo que fizemos ontem.”