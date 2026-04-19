Os jogadores do Füchse, liderados por Mathias Gidsel, saltaram em círculo após o apito final, enquanto os torcedores comemoravam eufóricos nas arquibancadas. O campeão alemão, liderado pelo melhor jogador de handebol do mundo, Gidsel, sufocou na raiz mais uma sensação da equipe surpresa Bergischer HC na final unilateral da Final Four em Colônia, vencendo por 42 a 33 (22 a 17), e repetiu o único triunfo até então na Copa DHB de 2014.
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Não houve mais nenhuma surpresa da BHC: o Füchse Berlin conquista pela segunda vez a Taça da DHB
"É inacreditável que tenhamos conseguido isso neste fim de semana", disse Gidsel à ARD. "Conquistar a taça para o clube pela primeira vez em doze anos me deixa extremamente orgulhoso e significa muito, muito mesmo para mim."
Gidsel, que conquistou pela primeira vez em sua carreira de sucesso um título no templo do handebol de Colônia, brilhou mais uma vez diante de 19.750 espectadores na Lanxess Arena com nove gols. O artilheiro da final mais goleada da história da Copa, porém, foi seu compatriota dinamarquês Lasse Andersson (dez gols). Após uma arrancada antes do intervalo, o favorito não deixou dúvidas na segunda parte.
Após o primeiro título da história do clube e a classificação para a final da Liga dos Campeões no ano passado, este é o próximo grande sucesso na história recente do clube da capital. Além disso, o novo campeão da Copa pode comemorar um prêmio em dinheiro de 200.000 euros.
Para o BHC, que no dia anterior havia derrotado de forma sensacional o SC Magdeburg, campeão da Liga dos Campeões, em um drama de pênaltis na semifinal, o sonho de uma grande conquista foi por água abaixo na primeira participação em uma final. No entanto, ao chegar à final, a equipe de Wuppertal e Solingen escreveu a história mais espetacular do fim de semana.
“Consegui dormir por volta das 2 da manhã. Mas isso não é desculpa. Hoje vamos com tudo”, disse o jogador profissional do BHC Noah Beyer, que converteu o lance de pênalti decisivo na semifinal, imediatamente antes do início da final na ARD. Ele garantiu: “Estamos prontos para fazer exatamente o mesmo que fizemos ontem.”
O Füchse Berlin demonstra mentalidade vencedora contra o BHC
Os jogadores do Bergisch começaram nervosos e tiveram sorte de não ficarem três gols atrás logo no início. Mas, com o 5 a 5 (7º minuto) marcado por Sören Steinhaus, a partida voltou a ficar equilibrada. No entanto, os Füchse sempre ditaram o ritmo e conquistaram sua primeira vantagem de três gols ao chegarem a 13 a 10 (18º minuto).
“São muitos gols sofridos em contra-ataques rápidos, precisamos melhorar nossa defesa”, exigiu o técnico do BHC, Markus Pütz, em seu primeiro tempo técnico. Mesmo sem uma defesa tão dominante quanto a de sábado, o time recém-promovido conseguiu se aproximar novamente a um gol de diferença, passando por 14 a 13 (21º) e 17 a 16 (27º).
Mas, com uma arrancada de 5 a 1, a vantagem voltou a crescer para cinco gols. Agora, disse o técnico da seleção alemã, Alfred Gislason, na ARD, o BHC precisava de “um segundo tempo perfeito para sonhar com a vitória”.
Mas, apesar de uma luta abnegada, os de Bergisch estavam longe disso. Ao contrário do SCM no dia anterior, os Füchse, liderados pelo forte jogador da seleção nacional Nils Lichtlein, demonstraram uma verdadeira mentalidade de matadores: com o 34 a 26 (47º) marcado por Max Darj, a vantagem aumentou pela primeira vez para oito gols – o resultado decisivo.
O SC Magdeburg havia perdido até mesmo o prêmio de consolação. “Estou preocupado? Claro”, disse o técnico Bennet Wiegert após o 31 a 35 (15 a 16) na disputa pelo terceiro lugar contra o TBV Lemgo Lippe. Na Bundesliga, o título praticamente já está garantido para a equipe. Mas, na forma em que jogou no fim de semana, um retorno a Colônia em junho para a Final Four da Liga dos Campeões parece impossível.