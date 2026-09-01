De acordo com a Sky Sports News, o Newcastle concluiu um acordo no valor de £ 51 milhões para levar Fernandez-Pardo para o St James' Park. O atacante assinou um contrato de longo prazo e vestirá a camisa 20 do clube.

O Newcastle já gastou impressionantes £ 262 milhões durante a janela de transferências de verão, contratando Fernandez-Pardo apenas dias depois de acertar com Nico Gonzalez, do Manchester City. Fernandez-Pardo chega após marcar oito gols em 29 partidas na Ligue 1 pelo Lille na última temporada, o que lhe rendeu uma vaga na seleção da Bélgica para a Copa do Mundo depois de mudar sua filiação internacional da Espanha.