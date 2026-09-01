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'Não hesitei' - Newcastle eleva gastos no verão a £ 262 milhões com a contratação, no último dia da janela, do atacante do Lille Matias Fernandez-Pardo por £ 51 milhões
Transferência milionária
De acordo com a Sky Sports News, o Newcastle concluiu um acordo no valor de £ 51 milhões para levar Fernandez-Pardo para o St James' Park. O atacante assinou um contrato de longo prazo e vestirá a camisa 20 do clube.
O Newcastle já gastou impressionantes £ 262 milhões durante a janela de transferências de verão, contratando Fernandez-Pardo apenas dias depois de acertar com Nico Gonzalez, do Manchester City. Fernandez-Pardo chega após marcar oito gols em 29 partidas na Ligue 1 pelo Lille na última temporada, o que lhe rendeu uma vaga na seleção da Bélgica para a Copa do Mundo depois de mudar sua filiação internacional da Espanha.
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Fernandez-Pardo explica sua transferência
Em entrevista aos canais oficiais do clube, Fernandez-Pardo detalhou seus motivos para se transferir para a Inglaterra e explicou: "Conversei com o técnico e ele realmente mostrou o quanto queria que eu estivesse aqui. Em termos de evolução na minha carreira, fez todo o sentido vir, então não hesitei nem por um momento. Conheço o clube, conheço o estádio, sei que a atmosfera é fantástica. Tenho acompanhado o time. O que vi foi uma equipe muito ambiciosa, que quer atacar, avançar, pressionar de verdade os adversários e ir para cima deles, e isso é algo de que eu também quero muito fazer parte."
Jaissle dá as boas-vindas ao novo reforço
O técnico do Newcastle, Matthias Jaissle, foi rápido ao elogiar sua nova contratação e bancou que o jogador vai prosperar na Premier League, afirmando: "Matias é um jogador altamente técnico, com explosão no seu jogo. Ele pode marcar e dar assistências, tem coragem e capacidade para partir para cima dos adversários. Temos certeza de que nossos torcedores vão gostar de vê-lo jogar."
A chegada de Fernandez-Pardo significa que Nick Woltemade agora deve deixar o Newcastle por empréstimo. A Juventus está atualmente em negociações diretas para contratar Woltemade em um acordo no valor de cerca de £3,4 milhões, que não inclui opção nem obrigação de compra.
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O que vem a seguir para o Newcastle?
Fernandez-Pardo agora buscará se integrar rapidamente ao elenco enquanto o Newcastle se prepara para seus próximos jogos da Premier League.
Jaissle e sua comissão técnica trabalharão duro para construir uma formidável parceria ofensiva entre Fernandez-Pardo, Gonzalez e Yoane Wissa. Enquanto isso, o clube precisa finalizar a saída de Woltemade antes de a janela de transferências se fechar oficialmente.
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