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Moataz Elgammal

Traduzido por

'Não hesitei' - Newcastle eleva gastos de verão a £ 262 milhões com a contratação no último dia da janela de £ 51 milhões do atacante do Lille Matias Fernandez-Pardo

Mercado da bola
M. Fernandez-Pardo
Lille
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Campeonato Francês
Premier League

O Newcastle United concluiu a enorme contratação, no último dia da janela, do muito bem avaliado internacional belga Matias Fernandez-Pardo, do Lille. O atacante chega ao clube da Premier League em uma transferência lucrativa que eleva o gasto total do time neste verão a impressionantes £ 262 milhões, com o jogador já expressando sua absoluta empolgação para atuar em St James' Park nesta temporada.

  • Transferência milionária

    De acordo com Sky Sports News, o Newcastle finalizou um acordo no valor de £ 51 milhões para levar Fernandez-Pardo ao St James' Park. O atacante assinou um contrato de longo prazo e vestirá a camisa 20 do clube.

    O Newcastle já gastou impressionantes £ 262 milhões durante a janela de transferências de verão, com a chegada de Fernandez-Pardo apenas dias depois de garantir Nico Gonzalez, do Manchester City. Fernandez-Pardo chega após marcar oito gols em 29 partidas da Ligue 1 pelo Lille na última temporada, o que lhe rendeu uma vaga na seleção da Bélgica para a Copa do Mundo depois de mudar sua lealdade internacional da Espanha.

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    Fernandez-Pardo explica sua transferência

    Em entrevista aos canais oficiais do clube, Fernandez-Pardo detalhou seus motivos para se transferir para a Inglaterra e explicou: "Conversei com o técnico principal e ele realmente mostrou o quanto queria que eu estivesse aqui. Em termos de progressão na minha carreira, fazia todo o sentido vir, então não hesitei nem um pouco. Conheço o clube, conheço o estádio, sei que a atmosfera é fantástica. Acompanhei o time. O que vi foi uma equipe muito ambiciosa, que quer atacar, ir para frente, pressionar de verdade os adversários e ir para cima deles, e isso é algo do qual também quero muito fazer parte."

  • Jaissle dá as boas-vindas ao novo reforço

    O técnico do Newcastle, Matthias Jaissle, foi rápido ao elogiar sua nova contratação e apostar que o jogador vai prosperar na Premier League, afirmando: "Matias é um jogador altamente técnico, com explosão no seu jogo. Ele pode marcar e dar assistências, tem coragem e a capacidade de partir para cima dos adversários. Temos certeza de que nossos torcedores vão gostar de vê-lo jogar."

    A chegada de Fernandez-Pardo significa que Nick Woltemade agora deve deixar o Newcastle por empréstimo. A Juventus está atualmente em negociações diretas para contratar Woltemade em um pacote de cerca de £ 3,4 milhões, que não inclui opção nem obrigação de compra.

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    O que vem a seguir para o Newcastle?

    Fernandez-Pardo agora tentará se integrar rapidamente ao elenco enquanto o Newcastle se prepara para seus próximos compromissos na Premier League.

    Jaissle e sua comissão técnica trabalharão duro para construir uma formidável parceria ofensiva entre Fernandez-Pardo, Gonzalez e Yoane Wissa. Enquanto isso, o clube precisa finalizar a saída de Woltemade antes de a janela de transferências fechar oficialmente.

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