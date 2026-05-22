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Não haverá despedida em Anfield para Mohamed Salah? Arne Slot não se pronuncia sobre o papel do craque no último jogo “decisivo” do Liverpool nesta temporada
Dúvidas sobre a escalação pairam sobre a final
O experiente atacante, que acumulou 257 gols em 441 partidas pelos Reds, gerou intensa polêmica administrativa recentemente após publicar uma postagem nas redes sociais exigindo uma mudança tática no estilo de jogo do Liverpool. Essa crítica pública veio na sequência de uma exclusão anterior da equipe contra o Inter no início desta temporada, ocorrida depois que o atacante admitiu que sua relação com Slot havia se deteriorado completamente.
Consequentemente, o técnico tem evitado responder às intensas perguntas da mídia sobre se o veterano atacante terá uma participação de despedida na última partida da temporada contra o Brentford, no domingo. Os Reds estão prestes a garantir uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada antes do confronto em Anfield.
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A prioridade de qualificação é definida pelo número de vagas
Ao abordar o atrito existente e sua recusa em garantir ao atacante uma vaga na equipe titular na última partida, Slot concentrou-se fortemente em alcançar o objetivo europeu que ainda resta ao clube. Em entrevista coletiva pré-jogo, Slot afirmou: “Nunca falo nada sobre a escalação. Não acho que seja tão importante o que eu sinto a respeito disso. O que importa é que nos classifiquemos para a Liga dos Campeões no domingo e que eu prepare o Mo e toda a equipe da melhor maneira possível para o jogo.
"Fiquei muito decepcionado após a derrota para o Villa, porque uma vitória teria garantido nossa classificação para a Liga dos Campeões, o que não aconteceu. Agora resta apenas um jogo, que é vital para nós como clube. Ambos queremos o melhor para o clube, ambos queremos que o clube seja bem-sucedido, e esse é o objetivo principal.
"Tenho que encontrar uma maneira de fazer esta equipe evoluir agora e, definitivamente, no verão e na próxima temporada, para termos sucesso novamente e praticarmos um futebol que eu goste. E se eu gostar, os torcedores também vão gostar, porque não gostei muito da maneira como jogamos nesta temporada. Mas tentamos evoluir a equipe de forma que possamos competir, mas definitivamente também praticar o tipo de futebol, o estilo de futebol que os torcedores, eu e, espero, Mo — se ele estiver em outro lugar naquele momento — também gostaremos.”
Autoridade questionada nas redes sociais
A divisão tática se acentuou quando vários jogadores do Liverpool se envolveram ativamente na polêmica crítica online de Salah, forçando o técnico a defender sua autoridade e sua visão de longo prazo. Ao defender sua filosofia de jogo e abordar a reação do elenco, Slot acrescentou: “Vocês estão fazendo muitas suposições. Primeiro, dizem que ele quer jogar nesse estilo e, em seguida, afirmam que não é o meu estilo.
Acho que Mo ficou muito satisfeito com o estilo que jogamos no ano passado, pois isso nos levou a conquistar o campeonato. O futebol mudou, o futebol evoluiu, mas ambos queremos o melhor para o Liverpool, e isso significa disputar títulos, o que não fizemos nesta temporada e fizemos na temporada passada.
Ele e a equipe – e eu estava incluído nisso – trouxeram o título do campeonato de volta após cinco anos e gostaríamos de disputar isso novamente na próxima temporada e continuar a evoluir a equipe. Essa é a minha opinião.”
Questionado sobre o fato de outros membros do elenco terem curtido e interagido ativamente com a postagem polêmica, o holandês comentou: “As redes sociais surgiram quando eu já era um pouco mais velho, então, como as pessoas sabem, eu não estou muito envolvido. Não sei exatamente o que significa ‘curtir’ uma postagem. O que eu sei, e esse é o meu mundo, é observar como eles treinam, e não vi nada diferente em comparação com o resto da temporada.”
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O objetivo da Liga dos Campeões se aproxima
O Liverpool enfrenta um teste tático decisivo ao receber o Brentford, precisando de apenas um ponto para garantir matematicamente a classificação para as competições europeias de elite. A equipe instável de Slot precisa urgentemente superar as recentes fragilidades defensivas para evitar um colapso catastrófico que comprometeria toda a sua estratégia de contratações para a janela de transferências de verão.
Enquanto isso, Salah parece destinado a encerrar uma campanha nacional com um número incomumente baixo de gols (sete), com uma grande transição administrativa à sua espera, à medida que finaliza sua saída de Anfield neste verão.