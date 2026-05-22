Não haverá despedida em Anfield para Mohamed Salah? Arne Slot não se pronuncia sobre o papel do craque no último jogo “decisivo” do Liverpool nesta temporada

Ao abordar o atrito existente e sua recusa em garantir ao atacante uma vaga na equipe titular na última partida, Slot concentrou-se fortemente em alcançar o objetivo europeu que ainda resta ao clube. Em entrevista coletiva pré-jogo, Slot afirmou: “Nunca falo nada sobre a escalação. Não acho que seja tão importante o que eu sinto a respeito disso. O que importa é que nos classifiquemos para a Liga dos Campeões no domingo e que eu prepare o Mo e toda a equipe da melhor maneira possível para o jogo.

"Fiquei muito decepcionado após a derrota para o Villa, porque uma vitória teria garantido nossa classificação para a Liga dos Campeões, o que não aconteceu. Agora resta apenas um jogo, que é vital para nós como clube. Ambos queremos o melhor para o clube, ambos queremos que o clube seja bem-sucedido, e esse é o objetivo principal.

"Tenho que encontrar uma maneira de fazer esta equipe evoluir agora e, definitivamente, no verão e na próxima temporada, para termos sucesso novamente e praticarmos um futebol que eu goste. E se eu gostar, os torcedores também vão gostar, porque não gostei muito da maneira como jogamos nesta temporada. Mas tentamos evoluir a equipe de forma que possamos competir, mas definitivamente também praticar o tipo de futebol, o estilo de futebol que os torcedores, eu e, espero, Mo — se ele estiver em outro lugar naquele momento — também gostaremos.”