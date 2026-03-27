Não há volta a dar para Trent Alexander-Arnold? Wayne Rooney sugere que o craque do Real Madrid não voltará à seleção inglesa sob o comando de Thomas Tuchel

Thomas Tuchel causou espanto no mundo do futebol ao convocar um elenco ampliado de 35 jogadores para a última concentração da Inglaterra antes da Copa do Mundo, mas não reservou vaga para Alexander-Arnold. O ex-destaque do Liverpool, que se transferiu para o Real Madrid no verão passado, tem sido titular dos Três Leões desde 2018, o que torna sua ausência de um grupo tão grande particularmente notável.

Em seu podcast na BBC, Rooney não mediu palavras ao avaliar a situação. “A grande surpresa, obviamente, foi o Trent”, disse Rooney. “Acho incrível que ele não esteja na lista de 35 jogadores. Pela forma como Thomas Tuchel falou, não parecia haver nenhuma chance de o Trent voltar à seleção.”