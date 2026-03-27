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Não há volta a dar para Trent Alexander-Arnold? Wayne Rooney sugere que o craque do Real Madrid não voltará à seleção inglesa sob o comando de Thomas Tuchel
Rooney questiona Tuchel sobre a surpreendente exclusão
Thomas Tuchel causou espanto no mundo do futebol ao convocar um elenco ampliado de 35 jogadores para a última concentração da Inglaterra antes da Copa do Mundo, mas não reservou vaga para Alexander-Arnold. O ex-destaque do Liverpool, que se transferiu para o Real Madrid no verão passado, tem sido titular dos Três Leões desde 2018, o que torna sua ausência de um grupo tão grande particularmente notável.
Em seu podcast na BBC, Rooney não mediu palavras ao avaliar a situação. “A grande surpresa, obviamente, foi o Trent”, disse Rooney. “Acho incrível que ele não esteja na lista de 35 jogadores. Pela forma como Thomas Tuchel falou, não parecia haver nenhuma chance de o Trent voltar à seleção.”
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O que Rooney disse
Apesar dos debates de longa data sobre suas capacidades defensivas, Rooney insiste que Alexander-Arnold traz um conjunto único de habilidades que nenhum outro jogador inglês consegue igualar. Após um período de adaptação após sua transferência para o Bernabéu, o jogador de 27 anos se consolidou como uma peça fundamental do gigante espanhol.
“Mas ele deveria estar naquela seleção. Veja a habilidade dele, a qualidade dele – sei que ele não é o melhor zagueiro, ele provavelmente admitiria isso”, acrescentou Rooney. “Mas o que ele tem com a bola é algo que nenhum outro jogador inglês tem. Ele vem jogando pelo Real Madrid recentemente e jogando muito bem. Acho que às vezes julgamos os jogadores muito rapidamente e eu mesmo já cometi esse erro. Vocês não sabem como foi difícil para ele ir para lá e se adaptar, além de ter sofrido algumas lesões também.”
Será que há intrigas internas no time?
Rooney foi além, sugerindo que a decisão de deixar de fora um jogador do calibre de Alexander-Arnold poderia ser motivada por fatores que vão além do simples desempenho. Ele deu a entender que Tuchel poderia ter o desejo de reformular a cultura do vestiário e desmantelar os grupos sociais já estabelecidos dentro da seleção.
“Há quem defenda que ele deveria ser titular da Inglaterra. Portanto, não incluí-lo na convocação parece ter um motivo um pouco mais profundo por parte de Tuchel”, explicou Rooney. “Sei que ele é próximo de Jude [Bellingham] e parece que tem havido alguns problemas com a ausência de Jude na convocação ultimamente. Então, talvez Tuchel sinta que há um grupinho ali e esteja tentando separá-lo. Não sei, não sei quais são os motivos.”
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Tuchel explica as difíceis decisões de convocação
Questionado sobre a exclusão, o técnico da Inglaterra descreveu a decisão como difícil, mas necessária, tendo em vista os próximos amistosos contra o Uruguai e o Japão.
“É a nossa última concentração. A última oportunidade de impressionar e a última oportunidade para os jogadores disputarem sua vaga”, afirmou Tuchel.
Dirigindo-se especificamente ao jogador do Real Madrid, ele acrescentou: “Sei o que Trent pode nos oferecer e decidi manter os jogadores que já estão conosco”.