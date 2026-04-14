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Não há volta a dar para Romelu? Lukaku será afastado do elenco do Napoli pelo resto da temporada devido ao fiasco com a lesão
Uma ruptura nas relações em Castel Volturno
De acordo com o jornal La Repubblica, a relação entre Lukaku e o Napoli chegou a um ponto crítico, com o retorno do atacante ao clube agora adiado para 20 de abril; no entanto, ele corre o risco de ser completamente excluído do elenco pelo restante da temporada. Esperava-se que o jogador de 32 anos retornasse ao centro de treinamento do clube em Castel Volturno após a pausa para os jogos internacionais. Em meio a uma temporada desastrosa, marcada por uma grave lesão no tendão da coxa que o limitou a apenas algumas partidas, o atacante optou por permanecer em Antuérpia para tratar uma inflamação no quadril recém-diagnosticada. O Napoli adotou uma postura de tolerância zero em relação à sua ausência não autorizada, divulgando um comunicado firme prometendo que “consideraria medidas disciplinares apropriadas, bem como determinaria se o jogador continuará treinando com o elenco por um período indefinido”.
Agora com retorno previsto para a próxima semana, outra reportagem do La Repubblicaafirma que ele deve se reunir com o técnico Antonio Conte e o diretor esportivo Giovanni Manna na terça-feira para esclarecer a situação. No entanto, a conversa pode acabar sendo sua última chance de salvar sua carreira no Napoli.
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A série de lesões que levou à exclusão
O cerne da questão decorre de um desentendimento sobre o manejo dos problemas físicos do atacante. Após se retirar da seleção belga, ele procurou orientação médica independente em vez de retornar à Itália para avaliação. Essa aparente falta de confiança irritou profundamente os campeões da Série A. A diretoria do Napoli se sente desrespeitada, considerando suas ações uma violação do protocolo.
O diretor esportivo Manna deixou a posição do clube perfeitamente clara antes da recente vitória por 1 a 0 contra o AC Milan, dizendo: “Romelu foi para a Bélgica para cumprir suas obrigações com a seleção, sofreu um pequeno contratempo com uma lesão e preferiu ficar lá para treinar, contrariando o que havíamos pedido. Ninguém o teria impedido de trabalhar com seus médicos, mas queríamos discutir isso em Nápoles, e isso não aconteceu. Estamos insatisfeitos com isso. A integridade, o respeito e o valor do grupo estão acima de tudo. Falar sobre isso agora é supérfluo, porque Romelu não está aqui. Ele está treinando na Bélgica. Acho e espero que ele retorne dentro de uma semana. Mas ele sabe que haverá consequências.”
A lealdade de Conte é posta à prova com a iminência de uma saída no verão
Apesar da tensão crescente, os companheiros de equipe Matteo Politano e Leonardo Spinazzola o defenderam publicamente, destacando o impacto emocional causado pela perda de seu pai. No entanto, o técnico Conte vê sua lealdade sendo posta à prova. Conte pressionou fortemente pela contratação de € 30 milhões do Chelsea em agosto de 2024, mas com apenas um gol no campeonato em cinco partidas nesta temporada, a desorganização tática causada por suas ausências persistentes forçou uma reavaliação. Consequentemente, uma saída no meio do ano se aproxima após esta fase desastrosa. É cada vez mais difícil imaginar que o jogador permaneça em Nápoles após junho. O Napoli precisa buscar ativamente um comprador, com o objetivo de se livrar de seu salário substancial e reconstruir um elenco unido, livre de distrações fora de campo.
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O Napoli busca garantir a classificação para as competições europeias e a disputa pelo título
Com Lukaku fora de ação, o Napoli precisa se concentrar nas seis últimas partidas da Série A. Atualmente em segundo lugar, com 66 pontos, o time está nove pontos atrás do líder, o Inter. Para encerrar a temporada com força total, o clube enfrenta partidas cruciais contra a Lazio, a Cremonese e o Como para garantir uma vaga na Liga dos Campeões, afastar o AC Milan na disputa pelo segundo lugar e manter vivas suas escassas esperanças de conquistar o título.