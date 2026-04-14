Não há volta a dar para Romelu? Lukaku será afastado do elenco do Napoli pelo resto da temporada devido ao fiasco com a lesão

De acordo com o jornal La Repubblica, a relação entre Lukaku e o Napoli chegou a um ponto crítico, com o retorno do atacante ao clube agora adiado para 20 de abril; no entanto, ele corre o risco de ser completamente excluído do elenco pelo restante da temporada. Esperava-se que o jogador de 32 anos retornasse ao centro de treinamento do clube em Castel Volturno após a pausa para os jogos internacionais. Em meio a uma temporada desastrosa, marcada por uma grave lesão no tendão da coxa que o limitou a apenas algumas partidas, o atacante optou por permanecer em Antuérpia para tratar uma inflamação no quadril recém-diagnosticada. O Napoli adotou uma postura de tolerância zero em relação à sua ausência não autorizada, divulgando um comunicado firme prometendo que “consideraria medidas disciplinares apropriadas, bem como determinaria se o jogador continuará treinando com o elenco por um período indefinido”.

Agora com retorno previsto para a próxima semana, outra reportagem do La Repubblicaafirma que ele deve se reunir com o técnico Antonio Conte e o diretor esportivo Giovanni Manna na terça-feira para esclarecer a situação. No entanto, a conversa pode acabar sendo sua última chance de salvar sua carreira no Napoli.