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Rafa Marquez, MexicoGetty

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“Não há tempo para começar do zero” – Cinco coisas que o ex-jogador do Barcelona Rafa Márquez precisa acertar como técnico do México

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A lenda do El Tri herda uma confiança renovada, uma geração emergente e enormes expectativas. Desde definir o papel de Gilberto Mora até decidir o futuro de Edson Álvarez, eis o que Márquez precisa fazer para levar o México adiante.

Quando Rafael Márquez assinou contrato com o AS Monaco em 1999, ele tinha apenas uma dúvida: “Mônaco fica na Europa?”

Era tudo o que importava para o zagueiro, que na época tinha 20 anos. Márquez conquistou a Ligue 1 com o Mônaco na temporada 1999-2000, antes de se tornar o primeiro mexicano a levantar a taça da Liga dos Campeões da UEFA com o Barcelona, em 2006. Ele é, sem dúvida, o maior zagueiro que já vestiu a camisa do México.

O “El Tri” já passou por isso antes, ao nomear uma das lendas do país para comandar a seleção nacional. Hugo Sánchez, conhecido como o “Pentapichichi”, teve sua oportunidade após a Copa do Mundo de 2006.

O auge de Sánchez ocorreu na Copa América de 2007, quando a seleção mexicana, liderada por Nery Castillo, ficou em terceiro lugar após derrotar o Uruguai por 3 a 1. Menos de um ano depois, Sánchez foi demitido por não ter conseguido levar a seleção sub-23 do México às Olimpíadas de Pequim de 2008.

Há muito mais consenso em torno da nomeação de Márquez. Sua experiência como assistente de Javier “Vasco” Aguirre não poderia ter sido melhor. Márquez trabalhou ao lado de Aguirre, observou como ele administrava um elenco de quase 60 jogadores e ajudou a conduzir o México em uma campanha na Copa do Mundo que restaurou a confiança após a decepção de 2022.

“Fiquei agradavelmente surpreso com a personalidade dele junto ao grupo, porque, fora do campo, ele é de fato um homem cauteloso e comedido”, disse Aguirre à jornalista Denise Maerker em seu podcast “Hablemos”. “Como pessoa, digamos, ele é reservado, para colocar de uma forma, e isso lhe faz bem porque, como diz o ditado, moscas não entram em boca fechada. Bora [Milutinović] costumava me dizer: ‘Não fale tanto, não fale tanto, porque então vão usar isso contra você’. Com o Rafa, estamos em muito boas mãos, muito boas mãos.”

Com a saída de Aguirre, foram-se as piadas, a alegria e as coletivas de imprensa imprevisíveis. Chega Márquez, um técnico formado na La Masía do Barcelona e carregando a esperança de poder deixar sua própria marca, evitando os erros que impediram Sánchez de chegar a comandar o El Tri em uma Copa do Mundo.

Aqui estão cinco coisas que Márquez precisa acertar agora que é oficialmente o técnico do México...

  • Panama v Mexico - International FriendlyGetty Images Sport

    Continuidade, não um recomeço

    Márquez assume uma seleção mexicana que recuperou a confiança sob o comando de Aguirre. Seu primeiro desafio é proteger essa base enquanto, aos poucos, vai imprimindo sua própria identidade.

    É por isso que sua primeira mensagem pública foi tão importante. Márquez falou como alguém que compreende o valor do que já foi construído.

    “Acho que há uma base muito boa. Há jogadores jovens e experientes que, acredito, serão importantes durante esse período de transição”, disse Márquez poucas horas após a confirmação de sua nomeação. “Portanto, como já mencionei algumas vezes nas minhas redes sociais, agora não é hora de começar do zero, mas de acelerar.

    “Acredito que uma base já foi construída, muito trabalho foi feito para fortalecer o que foi iniciado e, acima de tudo, para aproveitar essa continuidade, que talvez não tivesse sido vista antes. Isso agora está sob minha responsabilidade, e farei todo o possível para mantê-la e até mesmo melhorá-la. Estou animado, sinto a responsabilidade e tenho o desejo de ajudar os jogadores mexicanos a evoluírem, a maximizarem seu potencial, para que isso beneficie o nível do futebol mexicano.”

    As primeiras partidas do México, em setembro e outubro, oferecerão a Márquez a oportunidade de aprofundar a conexão entre a seleção e sua torcida, construída durante a Copa do Mundo. Elas também darão as primeiras pistas sobre quais partes do projeto de Aguirre permanecerão e onde Márquez pretende deixar sua própria marca.

    A mensagem é continuidade. O desafio é garantir que essa continuidade não se transforme em estagnação.

    • Publicidade
  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Impulsionar a geração de Gilberto Mora

    A campanha do México na Copa do Mundo trouxe à tona uma nova geração de jogadores que já não parecem ser apenas peças para um futuro distante.

    Gilberto Mora, Brian Gutiérrez, Obed Vargas, Raúl “Tala” Rangel, Mateo Chávez e Armando “Hormiga” González agora fazem parte integrante das discussões para o próximo ciclo.

    A tarefa de Márquez é transformar essa promessa em responsabilidade.

    A ascensão de Mora foi o símbolo mais claro da campanha do México no torneio. Aos 17 anos, ele nunca pareceu intimidado pelo palco. Ele deu ao El Tri a sensação de que sua próxima era já havia começado.

    Isso cria uma responsabilidade delicada para Márquez. Ele precisa determinar com que rapidez impulsionar a próxima geração sem colocar todo o peso do futebol mexicano sobre os ombros dos jovens.

    O mesmo vale para os outros jogadores que se beneficiaram da abertura de Aguirre. A Copa do Mundo lhes deu uma plataforma. Márquez deve agora lhes abrir um caminho.

    “Me enche de orgulho ser mexicano”, disse Erik Lira após a derrota por 3 a 2 para a Inglaterra nas oitavas de final. “Me enche de orgulho vestir esta camisa. Me enche de orgulho pertencer a esta seleção, a esta família, porque acredito que perdemos com grande honra.

    “Sinceramente, não estou satisfeito, mas estou feliz com o que conquistamos. Hoje plantamos uma semente da qual nos lembraremos amanhã, e tenho certeza de que coisas muito boas estão por vir para nós.”

    Essa semente agora pertence a Márquez.

  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Definir a função de Edson Álvarez

    Logo após o fim da campanha do México na Copa do Mundo Sub-20 de 2017, com a derrota nas quartas de final para a Inglaterra, Edson Álvarez voou para a Rússia para se juntar à seleção principal na Copa das Confederações.

    Juan Carlos Osorio acreditava que era importante acelerar o desenvolvimento de Álvarez. Ele via nele um jogador com habilidade técnica e flexibilidade tática para integrar a seleção na Copa do Mundo do ano seguinte, seja como zagueiro central, lateral-direito ou no meio-campo.

    Quando Álvarez chegou à Rússia, estava nervoso e impressionado. Mal conseguia acreditar que estava treinando ao lado do jogador que mais admirava: Márquez.

    O ex-capitão do México imediatamente o acolheu sob sua proteção.

    Essa relação agora se torna um dos fios condutores mais intrigantes do novo ciclo.

    Álvarez tem três Copas do Mundo em seu currículo, mas as duas últimas não corresponderam totalmente ao papel que ele parecia destinado a desempenhar. Seu tempo de jogo foi reduzido em 2026, embora ele tenha sido titular contra a Coreia do Sul e a Tchequia. Essas partidas também demonstraram por que ele continua sendo difícil de deixar de fora.

    Márquez entenderá melhor do que ninguém o quanto o perfil de Álvarez pode ser valioso. Ele também sabe que o meio-campista não pode mais ser julgado apenas por sua reputação ou contribuições passadas. Seu papel precisa ser reconquistado, e sua situação no clube terá um papel fundamental.

    Álvarez tem sido associado a uma possível transferência para a Bundesliga, com o 1. FC Köln sendo mencionado como um destino em potencial. Se ele permanecer na Europa e tiver minutos de jogo significativos, Márquez provavelmente continuará a vê-lo como parte do panorama da seleção nacional.

    A questão mais importante é se Álvarez começará o ciclo como titular, como líder ou como um jogador lutando para provar que ainda tem lugar em ambas as categorias.

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  • Cruz Azul v Chivas - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MXGetty Images Sport

    Crie uma identidade que se adapte ao México

    Um dos subenredos mais fascinantes em torno da contratação de Márquez já está se desenrolando na Liga MX.

    Gabriel Milito, seu ex-companheiro de equipe no Barcelona, está levando o Chivas a praticar um dos melhores futebols do México. Os dois dividiram o vestiário do Barça por três temporadas. Agora, ambos estão moldando grandes projetos do futebol mexicano a partir de posições diferentes.

    O Chivas de Milito não tem simplesmente vencido partidas. O time tem jogado com uma identidade reconhecível. Na última temporada, terminou em segundo lugar com 36 pontos, apresentando um dos exemplos mais claros da Liga MX do que pode acontecer quando a visão de um técnico se consolida rapidamente.

    Isso torna o Chivas um ponto de referência convincente para Márquez. Milito deu à sua equipe estrutura, intensidade e um estilo claro. Márquez precisa fazer algo semelhante com o El Tri, mantendo ao mesmo tempo a vantagem competitiva que Aguirre restaurou.

    Suas duas temporadas no Barça Atlètic oferecem pistas sobre como essa identidade pode se configurar.

    Márquez levou o time reserva do Barcelona ao quarto lugar na Primera RFEF em 2022-23, antes de subir para o segundo lugar na temporada seguinte e chegar à final do playoff de promoção. Seu time geralmente utilizava um 4-3-3 ao estilo do Barça, construído a partir da defesa, buscava o controle pelo meio-campo e tentava atuar como protagonista no campo adversário.

    Mas Márquez não era rígido. Ele utilizava um falso nove, colocava meio-campistas em funções defensivas híbridas, alterava a estrutura do meio-campo e, ocasionalmente, colocava dois atacantes em campo quando sua equipe precisava de um gol.

    Esse equilíbrio será essencial com o México.

    Márquez não pode simplesmente copiar e colar os princípios do Barcelona. Ele precisa adaptá-los aos jogadores disponíveis, às exigências do futebol internacional, às condições da Concacaf e à urgência que acompanha todo técnico do México.

    Será que Rafa conseguirá dar ao El Tri o mesmo tipo de identidade marcante que Milito deu ao Chivas?

  • Rafa Marquez, MexicoGetty

    Lidar com a pressão de ser uma lenda

    Márquez não é apenas mais um técnico do México. Ele é uma das figuras mais marcantes do futebol do país: ex-capitão, cinco vezes participante da Copa do Mundo e ícone do Barcelona.

    Isso lhe confere credibilidade imediata. E também não lhe deixa espaço para se esconder.

    Aguirre ajudou o México a recuperar seu orgulho. Márquez deve agora transformar esse orgulho em progresso. A tarefa exigirá mais do que simbolismo, especialmente após uma Copa do Mundo que reconectou o El Tri com seus torcedores, mas ainda assim terminou de forma dolorosa contra a Inglaterra.

    Sua primeira grande decisão será montar sua comissão técnica.

    Espera-se que Márquez dê uma entrevista coletiva em agosto, e até lá deve haver mais clareza sobre quem fará parte de sua equipe. Alfredo Talavera e Andrés Guardado foram citados como possíveis reforços, embora nada tenha sido confirmado.

    Também surgiram sugestões de que Márquez poderia buscar uma figura mais experiente para apoiá-lo. Ignacio Ambriz e Luis Fernando “Flaco” Tena, que levou o México ao ouro olímpico em Londres 2012, entraram na conversa.

    Essa decisão revelará muito sobre como Márquez encara o cargo. Ele quer uma comissão técnica que represente sua geração? Uma voz mais experiente ao seu lado? Continuidade do ciclo de Aguirre ou uma mudança mais radical de rumo?

    A pressão será imediata, pois o nome carrega um peso enorme. A oportunidade é igualmente significativa.

    Durante anos, Márquez foi o jogador mexicano que fez com que a Europa parecesse possível. Agora, como técnico, ele precisa fazer com que o próximo passo do México também pareça possível.