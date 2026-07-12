Quando Rafael Márquez assinou contrato com o AS Monaco em 1999, ele tinha apenas uma dúvida: “Mônaco fica na Europa?”

Era tudo o que importava para o zagueiro, que na época tinha 20 anos. Márquez conquistou a Ligue 1 com o Mônaco na temporada 1999-2000, antes de se tornar o primeiro mexicano a levantar a taça da Liga dos Campeões da UEFA com o Barcelona, em 2006. Ele é, sem dúvida, o maior zagueiro que já vestiu a camisa do México.

O “El Tri” já passou por isso antes, ao nomear uma das lendas do país para comandar a seleção nacional. Hugo Sánchez, conhecido como o “Pentapichichi”, teve sua oportunidade após a Copa do Mundo de 2006.

O auge de Sánchez ocorreu na Copa América de 2007, quando a seleção mexicana, liderada por Nery Castillo, ficou em terceiro lugar após derrotar o Uruguai por 3 a 1. Menos de um ano depois, Sánchez foi demitido por não ter conseguido levar a seleção sub-23 do México às Olimpíadas de Pequim de 2008.

Há muito mais consenso em torno da nomeação de Márquez. Sua experiência como assistente de Javier “Vasco” Aguirre não poderia ter sido melhor. Márquez trabalhou ao lado de Aguirre, observou como ele administrava um elenco de quase 60 jogadores e ajudou a conduzir o México em uma campanha na Copa do Mundo que restaurou a confiança após a decepção de 2022.

“Fiquei agradavelmente surpreso com a personalidade dele junto ao grupo, porque, fora do campo, ele é de fato um homem cauteloso e comedido”, disse Aguirre à jornalista Denise Maerker em seu podcast “Hablemos”. “Como pessoa, digamos, ele é reservado, para colocar de uma forma, e isso lhe faz bem porque, como diz o ditado, moscas não entram em boca fechada. Bora [Milutinović] costumava me dizer: ‘Não fale tanto, não fale tanto, porque então vão usar isso contra você’. Com o Rafa, estamos em muito boas mãos, muito boas mãos.”

Com a saída de Aguirre, foram-se as piadas, a alegria e as coletivas de imprensa imprevisíveis. Chega Márquez, um técnico formado na La Masía do Barcelona e carregando a esperança de poder deixar sua própria marca, evitando os erros que impediram Sánchez de chegar a comandar o El Tri em uma Copa do Mundo.

Aqui estão cinco coisas que Márquez precisa acertar agora que é oficialmente o técnico do México...