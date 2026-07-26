“Não há talão de cheques!” - A Inglaterra é dissuadida de tentar contratar Pep Guardiola, enquanto Harry Redknapp descreve um cenário “catastrófico”

Redknapp alertou que o futebol inglês pode enfrentar dificuldades semelhantes às da Itália, insistindo que Guardiola não é a solução na busca por conquistar finalmente um título. Embora o técnico catalão tenha sido recentemente associado à seleção italiana, Guardiola recusou uma oferta para assumir o cargo de técnico da seleção italiana, que não conseguiu se classificar para as últimas três Copas do Mundo.

O ex-técnico do Tottenham, Redknapp, expressou suas preocupações ao declarar ao jornalThe Sun: “Todo mundo parece achar que o Pep é uma espécie de varinha mágica no futebol. O cara é um gênio tático absoluto, sem dúvida alguma. Mas não dá para simplesmente teletransportar o Pep para a seleção da Inglaterra e, de repente, esperar que os troféus estejam garantidos. No futebol de clubes, o Pep sempre teve muito dinheiro para gastar. No futebol internacional, não há chequinhas. Não há janelas de transferências. Você conta com o que o seu país produz, e ponto final.”

Ele acrescentou: “A Itália é um verdadeiro sinal de alerta para nós. Uma potência futebolística gigantesca ficar de fora de duas Copas do Mundo consecutivas é uma loucura absoluta — na verdade, é um crime. No entanto, se não tomarmos cuidado, estamos caminhando sonâmbulos direto para exatamente o mesmo desastre. O fluxo de jovens talentos locais na Itália secou e isso está começando a acontecer aqui.”