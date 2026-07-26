Getty Images
Traduzido por
“Não há talão de cheques!” - A Inglaterra é dissuadida de tentar contratar Pep Guardiola, enquanto Harry Redknapp descreve um cenário “catastrófico”
Guardiola não tem uma “varinha mágica”
Redknapp alertou que o futebol inglês pode enfrentar dificuldades semelhantes às da Itália, insistindo que Guardiola não é a solução na busca por conquistar finalmente um título. Embora o técnico catalão tenha sido recentemente associado à seleção italiana, Guardiola recusou uma oferta para assumir o cargo de técnico da seleção italiana, que não conseguiu se classificar para as últimas três Copas do Mundo.
O ex-técnico do Tottenham, Redknapp, expressou suas preocupações ao declarar ao jornalThe Sun: “Todo mundo parece achar que o Pep é uma espécie de varinha mágica no futebol. O cara é um gênio tático absoluto, sem dúvida alguma. Mas não dá para simplesmente teletransportar o Pep para a seleção da Inglaterra e, de repente, esperar que os troféus estejam garantidos. No futebol de clubes, o Pep sempre teve muito dinheiro para gastar. No futebol internacional, não há chequinhas. Não há janelas de transferências. Você conta com o que o seu país produz, e ponto final.”
Ele acrescentou: “A Itália é um verdadeiro sinal de alerta para nós. Uma potência futebolística gigantesca ficar de fora de duas Copas do Mundo consecutivas é uma loucura absoluta — na verdade, é um crime. No entanto, se não tomarmos cuidado, estamos caminhando sonâmbulos direto para exatamente o mesmo desastre. O fluxo de jovens talentos locais na Itália secou e isso está começando a acontecer aqui.”
- Getty Images
Apoiando Thomas Tuchel
Apesar dos apelos por uma nova direção, Redknapp insiste que o atual técnico, Thomas Tuchel, merece total apoio, após ter levado a Inglaterra ao terceiro lugar na Copa do Mundo de 2026. Redknapp acredita que o elenco atual tem talento suficiente para conquistar títulos importantes, caso a FA pare de buscar “salvadores” externos e se concentre na tarefa em mãos.
Redknapp esclareceu: “Não me interpretem mal, na verdade temos um elenco fantástico de jogadores neste momento, que são mais do que capazes de conquistar um título importante. Então, vamos esquecer a ideia de ir atrás do Pep. Vamos dar ao Tuchel todo o nosso apoio para o trabalho que temos pela frente. E vamos resolver a questão da formação de jovens talentos antes que acabemos como os italianos, assistindo à Copa do Mundo do sofá de casa.”
- AFP
Sistema de base “sanitizado”
Além do debate sobre a gestão, Redknapp está profundamente preocupado com o fato de que a formação de talentos locais está se esgotando, assim como aconteceu na Itália.
Ele disse: “Isso parte meu coração, porque metade desses garotos da base agora nem sequer consegue assistir ao treino do time principal. Eles ficam presos em um campo distante, atrás de cercas altas. No West Ham, tínhamos os garotos varrendo as arquibancadas, ficando para trás depois do treino, chutando bolas contra as paredes e observando os profissionais mais experientes. Agora tudo está esterilizado. Não dá para formar jogadores de aço se isolarmos as crianças do futebol profissional de verdade.”
- (C)Getty Images
Argumentos a favor dos treinadores ingleses
Redknapp continua sendo um defensor ferrenho da ideia de que a seleção nacional seja comandada por técnicos ingleses, citando exemplos internacionais em que treinadores locais são a regra. Ele destacou o sucesso de técnicos como Eddie Howe e de ex-jogadores como Frank Lampard e Steven Gerrard, que desenvolveram suas carreiras como treinadores. Ele alertou que a falta de confiança nos técnicos ingleses transmite uma mensagem negativa à próxima geração de estrategistas que está surgindo no sistema.
Ao abordar a hierarquia dos treinadores, ele disse: “Em um mundo ideal, a seleção inglesa deveria ser comandada por um técnico inglês. O técnico da Espanha é espanhol. O da França é francês. O da Argentina era argentino e já jogou pelo West Ham! Temos técnicos brilhantes como Howe, que conhecem nossa cultura.
“Além disso, temos ex-jogadores de ponta, como Lampard e Gerrard, que ganharam experiência na área de treinamento. Mas está claro que a única maneira de treinadores ingleses conseguirem, geralmente, empregos na Premier League é se forem promovidos da Championship.”
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.