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'Não há problema' - Ousmane Dembele quebra o silêncio sobre o desentendimento relatado com Kylian Mbappe por causa dos comentários do "escolhido" da Bola de Ouro
Silenciando o barulho
Falando antes de uma partida da Liga das Nações da Uefa contra a Itália na sexta-feira, Dembele abordou a suposta tensão. Relatos afirmaram anteriormente que havia surgido um distanciamento entre Dembele e Mbappe, descrevendo a situação como fria.
No entanto, Dembele rapidamente rejeitou essas alegações quando foi questionado se ainda era amigo de Mbappe. "Nós conversamos. Estamos um ao lado do outro à mesa. Não há problema", disse Dembele antes da partida. Dembele deixou absolutamente claro que a relação pessoal entre eles não foi prejudicada pela atenção da mídia em torno dos dois.
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O debate sobre o escolhido
O desentendimento teve origem em uma entrevista que Mbappe concedeu à France Football sobre a Bola de Ouro deste ano. Mbappe falou sobre as trajetórias contrastantes dos dois, afirmando: "Ele sempre foi visto como um jogador talentoso; eu sempre fui visto como o escolhido."
Dembele respondeu em seguida, durante uma entrevista à Ligue 1 Plus. "Eu sempre estive no fundo da sala, trabalhando duro. Em toda a minha carreira, não disse uma palavra. Trabalhei muito. Como eu disse, nunca fui o escolhido, mas trabalhei e, no ano passado, fui recompensado por um ano fantástico com o PSG e, neste ano, vamos ver, sem pressão, com calma", explicou Dembele.
Foco no campo
Apesar da narrativa em curso, Dembele se recusou a alimentar ainda mais o drama durante a mais recente concentração da seleção.
Dembele, que pode usar a braçadeira de capitão na ausência de Mbappe contra a Itália, insiste que está focado apenas no futebol. "Não vou comentar todas essas histórias; não quero comentá-las. São pequenas discussões nas redes sociais. Aos 29 anos, não vou comentar isso. Estou focado no que está acontecendo em campo", afirmou Dembele.
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Olhando para o futuro sob o comando de Zidane
A França tem um duelo crucial contra a Itália na sexta-feira, marcando o início de uma nova era, com Zinedine Zidane comandando sua primeira partida como técnico. Com a cerimônia da Bola de Ouro em Londres se aproximando no fim deste mês, tanto Dembele quanto Mbappe estarão ansiosos para deixar que suas atuações falem por si no cenário internacional.
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