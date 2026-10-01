Falando antes de uma partida da Liga das Nações da Uefa contra a Itália na sexta-feira, Dembele abordou a suposta tensão. Relatos afirmaram anteriormente que havia surgido um distanciamento entre Dembele e Mbappe, descrevendo a situação como fria.

No entanto, Dembele rapidamente rejeitou essas alegações quando foi questionado se ainda era amigo de Mbappe. "Nós conversamos. Estamos um ao lado do outro à mesa. Não há problema", disse Dembele antes da partida. Dembele deixou absolutamente claro que a relação pessoal entre eles não foi prejudicada pela atenção da mídia em torno dos dois.