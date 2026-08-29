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"Não há pânico!" - Roberto De Zerbi, sem se abalar, faz promessa ousada aos torcedores do Tottenham após derrota decepcionante para o Newcastle
Analisando a derrocada contra o Newcastle
O Tottenham viveu uma tarde difícil no norte de Londres, já que os gols de Anthony Elanga e Yoane Wissa garantiram os três pontos para os visitantes. Refletindo sobre a partida, De Zerbi considerou que o placar não representou com precisão o andamento do jogo, apesar de sua equipe ter tido dificuldades para superar a resistente linha defensiva do Newcastle.
"Decepcionado com o resultado porque, até o primeiro gol que sofremos, acho que jogamos melhor do que o Newcastle", disse De Zerbi à BBC Sport. "Perdemos a posse de bola no primeiro tempo porque não defendemos da maneira certa, a distância entre os defensores e os atacantes era grande demais. Podemos melhorar nas fases defensivas, mas hoje foi um resultado injusto."
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Dificuldades históricas e oportunidades perdidas
A derrota foi particularmente dolorosa, já que relegou o Tottenham a uma marca histórica indesejada, registrando a primeira vez em 52 anos que a equipe perdeu seus dois primeiros jogos da liga sem marcar. O Tottenham agora perdeu suas duas partidas de abertura de uma temporada sem balançar as redes pela primeira vez desde a temporada 1974-75.
De Zerbi lamentou a falta de compostura de sua equipe no terço final, citando especificamente a necessidade de tomar decisões melhores quando está de frente para o gol. "No início do segundo tempo tivemos alguma chance de criar chances em potencial. Criamos muitas chances para marcar, temos que melhorar a última decisão, porque isso fará a diferença", explicou o técnico. "No fim, estamos decepcionados com o resultado e com nossos torcedores. Estamos trabalhando para ser uma grande equipe. Quando nos tornarmos um time, acho que podemos mudar a história das últimas duas temporadas do Tottenham. Estamos trabalhando para ir bem em campo, se você acredita em trabalho e treinamento, então tem que melhorar dia após dia."
Paciência é necessária para o plano de longo prazo
Apesar da crescente frustração entre os torcedores do Tottenham, De Zerbi foi enfático ao afirmar que um roteiro claro para o sucesso continua em vigor. O Tottenham entrou na nova temporada determinado a deixar para trás a fuga do rebaixamento na última rodada da temporada passada, dando respaldo ao novo treinador com mais de £ 350 milhões em contratações no verão. No entanto, após uma pesada derrota por 3 a 0 para o Brentford na estreia e outra atuação desastrosa contra o Newcastle, a equipe continua com dificuldades. Em meio a esse início turbulento, De Zerbi pediu aos torcedores que tenham paciência enquanto o elenco reformulado se adapta à sua exigente filosofia tática.
Falando à Sky Sports, o técnico enviou uma mensagem clara àqueles que questionam a direção da equipe: "Não há pânico. Eu sei para onde estamos indo e qual é o plano. Peço desculpas aos torcedores pelo resultado. Temos que melhorar. Temos que trabalhar duro em campo e encontrar a conexão entre os jogadores.
- AFP
Próximo desafio pela frente para a equipe de De Zerbi
O Tottenham vai tentar recolocar sua temporada nos trilhos quando viajar para enfrentar o Nottingham Forest em 5 de setembro. A partida promete ser mais um teste duro para a equipe de De Zerbi, com o Forest em alta de confiança após garantir um impressionante empate por 2 a 2 fora de casa em Anfield contra o Liverpool hoje.
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