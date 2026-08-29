"Não há pânico!" - Roberto De Zerbi, sem se abalar, faz promessa ousada aos torcedores do Tottenham após derrota decepcionante para o Newcastle

A derrota foi particularmente dolorosa, já que relegou o Tottenham a uma marca histórica indesejada, registrando a primeira vez em 52 anos que a equipe perdeu seus dois primeiros jogos da liga sem marcar. O Tottenham agora perdeu suas duas partidas de abertura de uma temporada sem balançar as redes pela primeira vez desde a temporada 1974-75.

De Zerbi lamentou a falta de compostura de sua equipe no terço final, citando especificamente a necessidade de tomar decisões melhores quando está de frente para o gol. "No início do segundo tempo tivemos alguma chance de criar chances em potencial. Criamos muitas chances para marcar, temos que melhorar a última decisão, porque isso fará a diferença", explicou o técnico. "No fim, estamos decepcionados com o resultado e com nossos torcedores. Estamos trabalhando para ser uma grande equipe. Quando nos tornarmos um time, acho que podemos mudar a história das últimas duas temporadas do Tottenham. Estamos trabalhando para ir bem em campo, se você acredita em trabalho e treinamento, então tem que melhorar dia após dia."