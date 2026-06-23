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“Não há palavras que façam justiça a ele” - Luis Suárez presta homenagem a Lionel Messi após ver seu companheiro de equipe “feliz” do Inter Miami brilhar na Copa do Mundo de 2026 com a Argentina
Suárez comemora conquista histórica
Suárez falou do seu imenso orgulho em relação ao desempenho espetacular que Messi tem demonstrado nesta fase inicial do torneio. Messi consolidou sua posição no topo absoluto do futebol internacional ao marcar dois gols na vitória esmagadora sobre a Áustria.
Os dois gols certeiros elevaram seu total para 18 gols em Copas do Mundo, colocando-o dois gols à frente do ex-atacante alemão Miroslav Klose. Ao falar sobre essa conquista histórica, Suárez afirmou que não há palavras que possam descrever verdadeiramente o impacto de seu colega do Inter Miami, que continua a dominar o cenário mundial de maneira impressionante ao lado de seus companheiros da seleção.
- AFP
É um verdadeiro prazer assistir
Suárez enfatizou que a felicidade pessoal de Messi é tão importante quanto os recordes históricos que estão sendo quebrados em campo. “Não há palavras que façam justiça a ele, seja como jogador ou como espectador”, disse Suárez sobre Messi. “Para mim, como amigo que o conhece bem, vê-lo feliz e curtindo a Copa do Mundo é a melhor coisa do mundo.”
Essas atuações brilhantes vêm na sequência de um impressionante hat-trick contra a Argélia, na convincente vitória por 3 a 0 na estreia. Suárez acrescentou: “É um prazer vê-lo jogar. Eu adoro isso. Vê-lo feliz, vê-lo aproveitando a Copa do Mundo com a seleção nacional, cercado por pessoas que o apoiam e estão ao seu lado.”
O time se une em torno de Messi
O peso emocional por trás dos gols recentes ficou evidente quando Messi chorou após marcar contra a Argélia, devido a uma situação pessoal difícil. Sua família confirmou que Jorge Messi está atualmente em tratamento médico para uma doença não revelada. Em resposta, o zagueiro argentino Lisandro Martínez revelou que todo o elenco se uniu em torno do capitão.
“Não podemos deixá-lo desanimar, especialmente agora”, disse Martínez. “Leo precisa estar aqui se divertindo.” Martínez insistiu que Messi está totalmente sozinho no topo do esporte. “Não há necessidade de compará-lo”, acrescentou Martínez. “Ele está sozinho no topo. Estou sem palavras — sinto apenas uma alegria imensa por ele estar aqui e por ser argentino. Temos que valorizar isso. Não há palavras — tudo o que resta é aproveitar a presença dele.”
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Sonhos com a Chuteira de Ouro e o título
A Argentina já garantiu a liderança do seu grupo e enfrentará a Jordânia em sua última partida da fase de grupos. Depois de conquistar o troféu em 2022, Messi sonha agora em conquistar o segundo título mundial consecutivo. Torcedores de todo o mundo acompanharão de perto para ver se o capitão conseguirá manter seu ritmo avassalador e conduzir a Argentina a mais um triunfo histórico nas oitavas de final.