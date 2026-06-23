Suárez falou do seu imenso orgulho em relação ao desempenho espetacular que Messi tem demonstrado nesta fase inicial do torneio. Messi consolidou sua posição no topo absoluto do futebol internacional ao marcar dois gols na vitória esmagadora sobre a Áustria.

Os dois gols certeiros elevaram seu total para 18 gols em Copas do Mundo, colocando-o dois gols à frente do ex-atacante alemão Miroslav Klose. Ao falar sobre essa conquista histórica, Suárez afirmou que não há palavras que possam descrever verdadeiramente o impacto de seu colega do Inter Miami, que continua a dominar o cenário mundial de maneira impressionante ao lado de seus companheiros da seleção.