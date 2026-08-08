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Arsenal FC v Real Betis Balompie - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

"Não há palavras para descrever como me sinto": jovem promessa do Arsenal sofre golpe devastador com lesão no LCA

Arsenal
L. Copley
Arsenal x Bétis
Bétis
Amistosos de clubes
Premier League

A promessa do Arsenal, Louie Copley, confirmou que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior durante o amistoso de pré-temporada da equipe contra o Real Betis. O meio-campista de 19 anos foi obrigado a deixar o campo poucos minutos depois de entrar como substituto na lateral direita, em um duro revés para suas esperanças de conseguir espaço no time principal de Mikel Arteta.

  • Promessa da base do Arsenal fica afastada

    O Arsenal sofreu um revés durante sua preparação de pré-temporada depois que o meio-campista Copley, de 19 anos, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) contra o Betis. O jogador formado na base recebeu uma oportunidade de Arteta quando o Arsenal foi derrotado por 3 a 1 em amistoso contra a equipe da La Liga no Aviva Stadium, em Dublin, em 5 de agosto. Acionado na lateral direita no intervalo, Copley precisou ser substituído poucos minutos após entrar em campo, após uma reviravolta devastadora.


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    Jovem publica comunicado emocionante

    Em uma publicação nas redes sociais, Copley compartilhou uma mensagem emocionante após exames médicos confirmarem a gravidade da lesão. Refletindo sobre a dor de receber o diagnóstico, Copley escreveu: "Não há palavras para descrever como me sinto agora. Eu passei de viver o sonho de jogar a pré-temporada com o clube para o qual eu torcia quando cresci a descobrir que rompi o LCA."

    Apesar do baque emocional, o jovem meio-campista prometeu seguir resiliente e garantiu aos torcedores que vai trabalhar incansavelmente para voltar "mais forte e melhor".

  • Lesão atrapalha planos de empréstimo

    Essa grave lesão acontece em um momento crucial no desenvolvimento de Copley, após um empréstimo bem-sucedido ao Crawley Town na segunda metade da temporada passada. Ele é um jogador versátil que anteriormente foi capitão do time sub-21 do Arsenal e havia impressionado a comissão técnica na lateral direita durante um amistoso de pré-temporada anterior contra o Girona. A diretoria do Arsenal vinha considerando um novo empréstimo para ampliar sua experiência no time principal, mas agora colocou esses planos em espera.

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  • Girona FC v Arsenal FC - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Longa estrada de recuperação começa

    Copley agora enfrenta um longo período de cirurgia e reabilitação, e a expectativa é que ele fique fora de ação durante a maior parte da próxima temporada. A equipe médica do Arsenal vai priorizar um processo de recuperação completo e estruturado para ajudar a joia da base a recuperar a condição física e o ritmo. O revés representa um golpe tanto para o jogador quanto para o clube, interrompendo o embalo de um dos talentos mais promissores de Hale End justamente quando ele havia conquistado seu espaço no futebol profissional.

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