"Não há palavras para descrever como me sinto": jovem promessa do Arsenal sofre golpe devastador com lesão no LCA

Em uma publicação nas redes sociais, Copley compartilhou uma mensagem emocionante após exames médicos confirmarem a gravidade da lesão. Refletindo sobre a dor de receber o diagnóstico, Copley escreveu: "Não há palavras para descrever como me sinto agora. Eu passei de viver o sonho de jogar a pré-temporada com o clube para o qual eu torcia quando cresci a descobrir que rompi o LCA."

Apesar do baque emocional, o jovem meio-campista prometeu seguir resiliente e garantiu aos torcedores que vai trabalhar incansavelmente para voltar "mais forte e melhor".