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“Não há onde se esconder” para Jude Bellingham no circo do Real Madrid, enquanto o jogador da seleção inglesa dá as boas-vindas a José Mourinho de volta ao Santiago Bernabéu como mestre de cerimônias
As lesões prejudicaram a evolução de Bellingham no Real Madrid na temporada 2025-26
Bellingham viu seu início na última temporada nacional adiado devido à recuperação de uma cirurgia para tratar um problema crônico no ombro. Como perdeu a pré-temporada de verão, ele teve que se esforçar para recuperar a forma física.
Inevitavelmente, demorou um pouco para que ele recuperasse a forma ideal para as partidas. Outro período de afastamento forçado se seguiu depois que ele saiu mancando de uma partida contra o Rayo Vallecano em 1º de fevereiro — tendo deixado o campo em lágrimas naquele dia após sofrer uma lesão no tendão da coxa.
Uma espécie de recuperação final aconteceu quando ele marcou duas vezes em suas últimas três partidas na La Liga, mas ainda havia dúvidas naquela fase sobre se ele conseguiria garantir uma vaga na equipe titular da Inglaterra em outro grande torneio.
Bellingham enfrenta forte concorrência por uma vaga na seleção inglesa de nomes como o meia do Aston Villa, Morgan Rogers, e a estrela do Arsenal, campeão da Premier League, Eberechi Eze. Tuchel se recusou a se comprometer, pelo menos publicamente, com qualquer camisa 10 específico.
Além dos desafios na frente internacional, os acontecimentos em Madri também estão servindo de distração. O enigmático técnico português Mourinho está de volta ao Santiago Bernabéu para uma segunda passagem, com um retorno surpreendente a um ambiente familiar aos 63 anos de idade.
O autoproclamado “Special One” tem muito com que lidar na capital espanhola. Ele precisa determinar a melhor forma de gerenciar e acalmar os egos de Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e companhia, ao mesmo tempo em que renova um elenco que está há dois anos sem conquistar um título importante.
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Bellingham tem algo a provar com os Blancos e pela Inglaterra
Questionado sobre se o drama constante em um ambiente repleto de galácticos tem prejudicado Bellingham, o ex-meio-campista da Inglaterra Reid — em declaração durante o maior leilão do mundo com temática da Copa do Mundo, organizado pela BUDDS, a principal leiloeira especializada em memorabilia esportiva do Reino Unido — disse ao GOAL: “A única maneira de responder a isso é em campo. Não há como se esconder quando se está em campo.
“Todos nós conhecemos a habilidade dele. Tudo bem eu falar sobre isso, ele falar sobre isso, a imprensa falar sobre isso, mas só há uma maneira de resolver isso: entrar em campo e jogar. Ele tem habilidade, domina todos os aspectos do jogo. Esse garoto tem tudo. Ele só precisa mostrar consistência em campo. Não cabe a mim dizer a ninguém como fazer isso.”
Será que Bellingham vai se destacar sob a orientação do “Special One”, Mourinho?
Mourinho é famoso por sua habilidade em lidar com jogadores e estará ansioso para fazer com que Bellingham entre no seu famoso ritmo o mais rápido possível. O ex-técnico do Chelsea já transformou Frank Lampard no meio-campista mais letal do planeta. Será que ele conseguiria fazer o mesmo com outro internacional inglês de grande talento?
Em resposta a essa pergunta, Reid acrescentou: “Bellingham tem todas as ferramentas, todas as ferramentas. Tudo bem eu falar sobre isso, o José falar sobre isso, ele falar sobre isso — mas é no campo que se faz. É assim que eu penso. É no campo. E ele tem as ferramentas.”
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A participação na Copa do Mundo de 2026 pela Inglaterra é agora o foco de Bellingham
Bellingham pode reforçar ainda mais esse argumento ao ser titular da seleção inglesa na Copa do Mundo de 2026. Ele continua sendo um jogador capaz de decidir partidas pelos Três Leões — como demonstrou na Euro 2024 com sua comemoração de gol já icônica, “who else”, contra a Eslováquia — e pode ser o fator decisivo entre o sucesso e o fracasso em solo norte-americano.
Se 60 anos de sofrimento puderem chegar ao fim neste verão, então ele conquistará um lugar entre os imortais. Dois homens que alcançaram esse status em 1966 — Martin Peters e Alan Ball — estão entre aqueles cujas camisas estão prestes a ir a leilão. Bellingham e companhia podem atrair níveis semelhantes de interesse no futuro.
O Leilão da Copa do Mundo daBUDDS acontecerá em 25 de junho de 2026, com um leilão online com tempo limitado começando em 2 de junho. Mais informações aqui, e para uma avaliação online gratuita de qualquer item de memorabilia esportiva, clique aqui.