“Não há onde se esconder” para Jude Bellingham no circo do Real Madrid, enquanto o jogador da seleção inglesa dá as boas-vindas a José Mourinho de volta ao Santiago Bernabéu como mestre de cerimônias

Bellingham viu seu início na última temporada nacional adiado devido à recuperação de uma cirurgia para tratar um problema crônico no ombro. Como perdeu a pré-temporada de verão, ele teve que se esforçar para recuperar a forma física.

Inevitavelmente, demorou um pouco para que ele recuperasse a forma ideal para as partidas. Outro período de afastamento forçado se seguiu depois que ele saiu mancando de uma partida contra o Rayo Vallecano em 1º de fevereiro — tendo deixado o campo em lágrimas naquele dia após sofrer uma lesão no tendão da coxa.

Uma espécie de recuperação final aconteceu quando ele marcou duas vezes em suas últimas três partidas na La Liga, mas ainda havia dúvidas naquela fase sobre se ele conseguiria garantir uma vaga na equipe titular da Inglaterra em outro grande torneio.

Bellingham enfrenta forte concorrência por uma vaga na seleção inglesa de nomes como o meia do Aston Villa, Morgan Rogers, e a estrela do Arsenal, campeão da Premier League, Eberechi Eze. Tuchel se recusou a se comprometer, pelo menos publicamente, com qualquer camisa 10 específico.

Além dos desafios na frente internacional, os acontecimentos em Madri também estão servindo de distração. O enigmático técnico português Mourinho está de volta ao Santiago Bernabéu para uma segunda passagem, com um retorno surpreendente a um ambiente familiar aos 63 anos de idade.

O autoproclamado “Special One” tem muito com que lidar na capital espanhola. Ele precisa determinar a melhor forma de gerenciar e acalmar os egos de Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e companhia, ao mesmo tempo em que renova um elenco que está há dois anos sem conquistar um título importante.