“Não há ninguém melhor” - ex-companheiro de equipe de Cristiano Ronaldo apresenta duas razões pelas quais o astro português está acima de Lionel Messi e de todos os outros no debate sobre quem é o melhor de todos os tempos

O experiente zagueiro argumentou que manter um nível de excelência até o final da carreira é o que diferencia Ronaldo dos demais no debate de longa data sobre quem é o maior jogador de futebol de todos os tempos. Fonte explicou por que acredita que Ronaldo continua sendo a referência de excelência no futebol.

“Cristiano é o exemplo máximo de longevidade e consistência; no mais alto nível, não há ninguém melhor”, disse Fonte, conforme citado pelo O Jogo. “Por isso, aprendi muito com ele, trocando ideias, experiências, vivências que eu nunca tinha visto antes. Aprendi muito, e o que ele faz, continua fazendo e certamente continuará fazendo é louvável.”