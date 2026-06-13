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“Não há ninguém melhor” - ex-companheiro de equipe de Cristiano Ronaldo apresenta duas razões pelas quais o astro português está acima de Lionel Messi e de todos os outros no debate sobre quem é o melhor de todos os tempos
Fonte defende Ronaldo no debate sobre quem é o melhor de todos os tempos
Fonte elogiou Ronaldo como o maior jogador da história do futebol após ter sido homenageado pela Federação Portuguesa de Futebol após sua aposentadoria. O zagueiro, que atuou ao lado de Ronaldo na seleção portuguesa por muitos anos e conquistou a Euro 2016 com ele, destacou a notável capacidade do atacante de manter um alto nível de desempenho por um longo período. Ele acredita que a longevidade e a consistência de Ronaldo o diferenciam de todos os outros jogadores.
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Fonte reflete sobre a influência duradoura de Ronaldo
O experiente zagueiro argumentou que manter um nível de excelência até o final da carreira é o que diferencia Ronaldo dos demais no debate de longa data sobre quem é o maior jogador de futebol de todos os tempos. Fonte explicou por que acredita que Ronaldo continua sendo a referência de excelência no futebol.
“Cristiano é o exemplo máximo de longevidade e consistência; no mais alto nível, não há ninguém melhor”, disse Fonte, conforme citado pelo O Jogo. “Por isso, aprendi muito com ele, trocando ideias, experiências, vivências que eu nunca tinha visto antes. Aprendi muito, e o que ele faz, continua fazendo e certamente continuará fazendo é louvável.”
Ronaldo continua sendo fundamental para as ambições de Portugal
Apesar de estar chegando ao fim da carreira, o experiente atacante continua sendo uma figura fundamental para a seleção nacional. Fonte também demonstrou confiança nas chances de Portugal no cenário internacional, insistindo que as expectativas são altas para a Copa do Mundo de 2026.
Ele acrescentou: “As expectativas são altas, os jogadores acreditam em si mesmos e todos nós estamos torcendo por eles. Eles precisam começar bem e acreditar até o fim.”
- AFP
Portugal busca o sucesso na Copa do Mundo
Ronaldo deve liderar a seleção de Portugal no torneio na América do Norte, enquanto continua em busca do único título importante que falta em sua carreira: a Copa do Mundo. A Seleção dará início à sua campanha na Copa do Mundo contra a República Democrática do Congo, na estreia do Grupo K, no dia 17 de junho. Em seguida, enfrentará o Uzbequistão no dia 23 de junho e encerrará a fase de grupos contra a Colômbia no final deste mês.