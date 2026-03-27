Getty/GOAL
Traduzido por
“Não há nada pior do que” – Cavan Sullivan alertou sobre o erro de transferência do Manchester City que ele deve evitar, enquanto o ex-jogador da seleção americana Freddy Adu traça um plano de empréstimo para o jovem prodígio
O Manchester City vai emprestar Sullivan?
Como ele chegará ao Etihad Stadium sem nenhuma experiência em competições europeias, acredita-se que o City irá contribuir para esse processo de desenvolvimento transferindo Sullivan imediatamente para outro clube. Há rumores de que ele poderia seguir para a Holanda.
Vários destinos alternativos podem ser considerados, com a possibilidade de o jovem permanecer na EFL e descer para a Championship — dando-lhe uma amostra antecipada de como é a vida na Inglaterra. Seja onde for que ele vá parar, Sullivan foi informado do que precisa aprender com uma passagem fora de Manchester.
- Getty
Sullivan deveria ficar na Inglaterra ou ir para outro lugar?
Adu sabe muito bem como é a pressão de surgir em cena como um adolescente precocemente talentoso e tentar construir uma carreira na Europa depois de deixar o conforto de casa nos Estados Unidos. Questionado sobre se Sullivan será emprestado pelo City e como esse processo deve ocorrer, Adu — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia do Casino Zonder Cruks, um dos principais afiliados de cassino — disse: “Acho que é isso que vai acontecer. Acho mesmo que ele será emprestado. Mas, quando isso acontecer, espero sinceramente que seja para um time em que ele seja titular regular.
“Não há nada pior do que um jovem jogador ser emprestado a um time, a um time, entre aspas, inferior ao time de onde você está sendo emprestado e não jogar ou não ser titular regular. Porque o objetivo de ser emprestado é justamente para que você se torne titular regular. Você ganha os minutos necessários para adquirir a experiência de que precisa e se desenvolve como jogador enquanto faz tudo isso.
“Se você for emprestado e não estiver fazendo todas essas coisas, qual é o sentido desse empréstimo? Porque eu poderia simplesmente ficar naquele time e não jogar. Eu poderia simplesmente ficar no meu time de origem e não jogar.”
Adu acrescentou sobre a possibilidade de Sullivan se juntar a um time da segunda divisão na Inglaterra: “Como jogador, você não pode achar que é grande demais para ser emprestado do Man City a qualquer time da Championship, seja ele um time menor ou não. É exatamente disso que você precisa como jogador nesse momento.”
O que Sullivan precisa obter com uma transferência de empréstimo na Europa?
O City pode decidir deixar Sullivan nos Estados Unidos, seja no Philadelphia Union ou no seu clube irmão, o New York City FC. Adu, no entanto, é da opinião de que o jovem mais promissor precisa se familiarizar com as exigências do futebol europeu o mais rápido possível.
Adu — que, assim como Sullivan, estreou na MLS aos 14 anos — continuou: “Bem, se ele for embora, se ele deixar a Filadélfia e for para o Manchester City, acho que, nesse momento, será melhor para ele adquirir essa experiência no futebol europeu. Acho que é melhor para ele ser emprestado a um time europeu, a algum time na Europa nesse momento.
“Mas não descarte a possibilidade de ser emprestado a um time da MLS. A única razão pela qual eu diria isso é porque ele precisa adquirir essa experiência no futebol europeu. Porque é diferente. Essa também será a primeira vez que ele ficará longe dos Estados Unidos ou da família, longe de casa e tudo mais. Você tem que se adaptar. É preciso. É preciso se adaptar ao estilo de vida europeu, à cultura europeia e a tudo mais. E isso é igualmente difícil.
“Tudo é diferente. Há muita pressão sobre os treinadores por lá. Há muita pressão sobre a diretoria e tudo mais. Você tem que vencer. Lá, se você não vencer, é demitido. Se não vencer, o time pode ser rebaixado. Então, há muitas coisas diferentes acontecendo nesse ponto.
“Aqui nos Estados Unidos, é diferente. Não há rebaixamento neste momento. Você pode terminar em último lugar e não há, entre aspas, consequências para isso. Você apenas se prepara, volta para a próxima temporada e tenta vencer novamente.
“Então, é uma dinâmica um pouco diferente. E os treinadores estão sob tanta pressão que isso se reflete na equipe. Dá para sentir isso. Dá para ver a pressão no rosto do treinador. Dá para sentir isso como jogador. E é isso que eu acho: ele precisa dessa experiência. Ele precisa passar por isso para saber que cada jogo conta.”
- Getty Images
Sullivan em busca de sonhos nacionais e internacionais
Sullivan só completará 18 anos em setembro de 2027, o que significa que ele ainda tem 18 meses para conquistar mais tempo de jogo no Philadelphia Union e se preparar para os desafios que estão por vir — tanto no cenário nacional quanto internacional —, com o objetivo de ser convocado para a seleção principal dos Estados Unidos em um futuro não muito distante.