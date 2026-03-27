“Não há nada pior do que” – Cavan Sullivan alertou sobre o erro de transferência do Manchester City que ele deve evitar, enquanto o ex-jogador da seleção americana Freddy Adu traça um plano de empréstimo para o jovem prodígio

O City pode decidir deixar Sullivan nos Estados Unidos, seja no Philadelphia Union ou no seu clube irmão, o New York City FC. Adu, no entanto, é da opinião de que o jovem mais promissor precisa se familiarizar com as exigências do futebol europeu o mais rápido possível.

Adu — que, assim como Sullivan, estreou na MLS aos 14 anos — continuou: “Bem, se ele for embora, se ele deixar a Filadélfia e for para o Manchester City, acho que, nesse momento, será melhor para ele adquirir essa experiência no futebol europeu. Acho que é melhor para ele ser emprestado a um time europeu, a algum time na Europa nesse momento.

“Mas não descarte a possibilidade de ser emprestado a um time da MLS. A única razão pela qual eu diria isso é porque ele precisa adquirir essa experiência no futebol europeu. Porque é diferente. Essa também será a primeira vez que ele ficará longe dos Estados Unidos ou da família, longe de casa e tudo mais. Você tem que se adaptar. É preciso. É preciso se adaptar ao estilo de vida europeu, à cultura europeia e a tudo mais. E isso é igualmente difícil.

“Tudo é diferente. Há muita pressão sobre os treinadores por lá. Há muita pressão sobre a diretoria e tudo mais. Você tem que vencer. Lá, se você não vencer, é demitido. Se não vencer, o time pode ser rebaixado. Então, há muitas coisas diferentes acontecendo nesse ponto.

“Aqui nos Estados Unidos, é diferente. Não há rebaixamento neste momento. Você pode terminar em último lugar e não há, entre aspas, consequências para isso. Você apenas se prepara, volta para a próxima temporada e tenta vencer novamente.

“Então, é uma dinâmica um pouco diferente. E os treinadores estão sob tanta pressão que isso se reflete na equipe. Dá para sentir isso. Dá para ver a pressão no rosto do treinador. Dá para sentir isso como jogador. E é isso que eu acho: ele precisa dessa experiência. Ele precisa passar por isso para saber que cada jogo conta.”