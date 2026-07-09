“Não há nada melhor do que jogar contra Lionel Messi” - Estrelas da Suíça estão animadas para o confronto contra a Argentina, com Granit Xhaka “ansioso” por uma surpresa na Copa do Mundo

Xhaka destacou que a pressão enfrentada por sua equipe agora se transformou em motivação extra para chegar o mais longe possível no torneio. Conforme citado pelo Nau.ch, ele disse: “Quando você está tão perto, a vontade é ainda maior. É um tipo muito bom de pressão que temos agora – queremos seguir em frente.”

O meio-campista refletiu sobre a honra histórica de competir contra os maiores titãs do futebol moderno antes de voltar sua atenção para os preparativos táticos, acrescentando: “Deve ser um grande privilégio para nós podermos jogar na era de Messi e [Cristiano] Ronaldo. Ainda não conseguimos analisar a Argentina em profundidade, mas começaremos uma análise muito minuciosa amanhã.”

Enquanto isso, o atacante Cedric Itten e o meio-campista Remo Freuler compartilharam desse sentimento, admitindo que veem a oportunidade de enfrentar Messi como um marco incrível em suas respectivas carreiras.

Itten disse: “Não há nada melhor do que poder jogar contra o Messi. Ele está em boa forma, e precisamos, sem dúvida, estar prontos para o próximo jogo. Mas também dá para ver que todas as partidas são acirradas – estamos ansiosos pelo jogo em Kansas.”

Freuler declarou: “Nunca joguei contra o Messi na minha carreira, isso é certamente algo especial. Merecemos chegar às quartas de final contra a Argentina. Mas uma coisa está clara: não vamos nos contentar com isso. Vamos dar tudo de nós.”