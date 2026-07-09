Getty Images
Traduzido por
“Não há nada melhor do que jogar contra Lionel Messi” - Estrelas da Suíça estão animadas para o confronto contra a Argentina, com Granit Xhaka “ansioso” por uma surpresa na Copa do Mundo
Suíça busca uma zebra no torneio
A Suíça avançou com sucesso para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026 após derrotar a Colômbia em uma emocionante disputa de pênaltis nas oitavas de final. A seleção comandada por Murat Yakin enfrentará agora a atual campeã, a Argentina, que se classificou recentemente após uma vitória por 3 a 2 sobre o Egito, após estar perdendo. Esse confronto, que será realizado no Kansas City Stadium, deve ser o maior desafio para a seleção suíça, que atualmente mantém uma sequência de oito jogos sem derrota.
- Getty Images Sport
Capitão encara a pressão do torneio
Xhaka destacou que a pressão enfrentada por sua equipe agora se transformou em motivação extra para chegar o mais longe possível no torneio. Conforme citado pelo Nau.ch, ele disse: “Quando você está tão perto, a vontade é ainda maior. É um tipo muito bom de pressão que temos agora – queremos seguir em frente.”
O meio-campista refletiu sobre a honra histórica de competir contra os maiores titãs do futebol moderno antes de voltar sua atenção para os preparativos táticos, acrescentando: “Deve ser um grande privilégio para nós podermos jogar na era de Messi e [Cristiano] Ronaldo. Ainda não conseguimos analisar a Argentina em profundidade, mas começaremos uma análise muito minuciosa amanhã.”
Enquanto isso, o atacante Cedric Itten e o meio-campista Remo Freuler compartilharam desse sentimento, admitindo que veem a oportunidade de enfrentar Messi como um marco incrível em suas respectivas carreiras.
Itten disse: “Não há nada melhor do que poder jogar contra o Messi. Ele está em boa forma, e precisamos, sem dúvida, estar prontos para o próximo jogo. Mas também dá para ver que todas as partidas são acirradas – estamos ansiosos pelo jogo em Kansas.”
Freuler declarou: “Nunca joguei contra o Messi na minha carreira, isso é certamente algo especial. Merecemos chegar às quartas de final contra a Argentina. Mas uma coisa está clara: não vamos nos contentar com isso. Vamos dar tudo de nós.”
Os atacantes exigem sacrifício da defesa
Fabian Rieder admitiu que, quando era jovem, nunca imaginou que um dia dividiria o campo com o maestro argentino no maior palco de todos. Ele explicou: “Quando era jovem, nunca teria imaginado que um dia jogaria contra o Messi. Por isso, é ainda mais maravilhoso que isso esteja acontecendo agora. Certamente será mais um jogo incrível em um estádio incrível, mesmo que a maioria da equipe seja argentina.”
O atacante Breel Embolo e o ponta Ruben Vargas também alertaram seus companheiros de que devem estar preparados para sofrer para conter a Albiceleste, destacando a mentalidade feroz e de nunca desistir que os campeões mundiais demonstraram ao reverterem uma desvantagem de dois gols contra o Egito.
Embolo admitiu: “O Egito mostrou o que é possível. Aos 70 minutos, provavelmente todos teriam apostado no Egito. Mas a Argentina nunca desiste, é isso que a torna especial. E a Argentina tem o melhor jogador de todos os tempos, o que torna a partida um pouco mais especial. Respeito? Sim, temos isso. Mas sabemos que podemos causar problemas a qualquer adversário. Inclusive a eles – estamos com fome de vitória.”
Vargas acrescentou: “Todos sabemos do que a Argentina é capaz. É uma seleção feita para torneios. São campeões mundiais – mas tudo é possível neste torneio.”
- Getty Images Sport
Os campeões representam o maior desafio
A Suíça enfrenta um desafio tático extraordinário ao tentar conter o ataque argentino, que marcou gols em cada uma das últimas cinco partidas da Copa do Mundo. Messi lidera a artilharia do torneio com oito gols e será a maior ameaça à sólida defesa suíça. Os Rossocrociati precisam estar impecáveis se quiserem neutralizar o poder coletivo dos jogadores de Lionel Scaloni, que vêm de uma sequência de 12 vitórias consecutivas em todas as competições.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.