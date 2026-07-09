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argentina switzerlandGetty Images
Adhe Makayasa

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“Não há nada melhor do que jogar contra Lionel Messi” - Estrelas da Suíça estão animadas para o confronto contra a Argentina, com Granit Xhaka “ansioso” por uma surpresa na Copa do Mundo

Suíça
Argentina
Argentina x Suíça
Copa do Mundo
L. Messi
G. Xhaka
C. Itten
R. Freuler
B. Embolo
F. Rieder
R. Vargas

Os astros da Suíça estão totalmente motivados antes do confronto decisivo das quartas de final da Copa do Mundo contra a Argentina, atual campeã, em Kansas City. O capitão Granit Xhaka afirmou que sua equipe está ansiosa para causar uma grande surpresa no torneio, enquanto vários jogadores comemoram o privilégio de enfrentar Lionel Messi pela primeira vez.

  • Suíça busca uma zebra no torneio

    A Suíça avançou com sucesso para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026 após derrotar a Colômbia em uma emocionante disputa de pênaltis nas oitavas de final. A seleção comandada por Murat Yakin enfrentará agora a atual campeã, a Argentina, que se classificou recentemente após uma vitória por 3 a 2 sobre o Egito, após estar perdendo. Esse confronto, que será realizado no Kansas City Stadium, deve ser o maior desafio para a seleção suíça, que atualmente mantém uma sequência de oito jogos sem derrota.

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    Capitão encara a pressão do torneio

    Xhaka destacou que a pressão enfrentada por sua equipe agora se transformou em motivação extra para chegar o mais longe possível no torneio. Conforme citado pelo Nau.ch, ele disse: “Quando você está tão perto, a vontade é ainda maior. É um tipo muito bom de pressão que temos agora – queremos seguir em frente.”

    O meio-campista refletiu sobre a honra histórica de competir contra os maiores titãs do futebol moderno antes de voltar sua atenção para os preparativos táticos, acrescentando: “Deve ser um grande privilégio para nós podermos jogar na era de Messi e [Cristiano] Ronaldo. Ainda não conseguimos analisar a Argentina em profundidade, mas começaremos uma análise muito minuciosa amanhã.”

    Enquanto isso, o atacante Cedric Itten e o meio-campista Remo Freuler compartilharam desse sentimento, admitindo que veem a oportunidade de enfrentar Messi como um marco incrível em suas respectivas carreiras.

    Itten disse: “Não há nada melhor do que poder jogar contra o Messi. Ele está em boa forma, e precisamos, sem dúvida, estar prontos para o próximo jogo. Mas também dá para ver que todas as partidas são acirradas – estamos ansiosos pelo jogo em Kansas.”

    Freuler declarou: “Nunca joguei contra o Messi na minha carreira, isso é certamente algo especial. Merecemos chegar às quartas de final contra a Argentina. Mas uma coisa está clara: não vamos nos contentar com isso. Vamos dar tudo de nós.”

  • Os atacantes exigem sacrifício da defesa

    Fabian Rieder admitiu que, quando era jovem, nunca imaginou que um dia dividiria o campo com o maestro argentino no maior palco de todos. Ele explicou: “Quando era jovem, nunca teria imaginado que um dia jogaria contra o Messi. Por isso, é ainda mais maravilhoso que isso esteja acontecendo agora. Certamente será mais um jogo incrível em um estádio incrível, mesmo que a maioria da equipe seja argentina.”

    O atacante Breel Embolo e o ponta Ruben Vargas também alertaram seus companheiros de que devem estar preparados para sofrer para conter a Albiceleste, destacando a mentalidade feroz e de nunca desistir que os campeões mundiais demonstraram ao reverterem uma desvantagem de dois gols contra o Egito.

    Embolo admitiu: “O Egito mostrou o que é possível. Aos 70 minutos, provavelmente todos teriam apostado no Egito. Mas a Argentina nunca desiste, é isso que a torna especial. E a Argentina tem o melhor jogador de todos os tempos, o que torna a partida um pouco mais especial. Respeito? Sim, temos isso. Mas sabemos que podemos causar problemas a qualquer adversário. Inclusive a eles – estamos com fome de vitória.”

    Vargas acrescentou: “Todos sabemos do que a Argentina é capaz. É uma seleção feita para torneios. São campeões mundiais – mas tudo é possível neste torneio.”

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    Os campeões representam o maior desafio

    A Suíça enfrenta um desafio tático extraordinário ao tentar conter o ataque argentino, que marcou gols em cada uma das últimas cinco partidas da Copa do Mundo. Messi lidera a artilharia do torneio com oito gols e será a maior ameaça à sólida defesa suíça. Os Rossocrociati precisam estar impecáveis se quiserem neutralizar o poder coletivo dos jogadores de Lionel Scaloni, que vêm de uma sequência de 12 vitórias consecutivas em todas as competições.

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