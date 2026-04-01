Markus Babbel, campeão europeu de 1996 e atualmente comentarista de TV, defendeu que o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, convoque Nicolo Tresoldi para o elenco da Copa do Mundo. O atacante brilhou recentemente pela seleção alemã sub-21 e, com isso, mereceu uma convocação para o torneio do próximo verão, afirmou o ex-zagueiro.
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"Não há nada de errado em levá-lo": Markus Babbel defende a inclusão de um atacante surpresa na seleção alemã para a Copa do Mundo
"Você não vai errar se o levar. Acho que Julian Nagelsmann ainda está procurando aquele atacante clássico”, disse Babbel no Pro7 Maxx. Tresoldi, do Club Brugge, tem “aquele faro para saber onde a bola vai cair”, comentou ele, atestando assim ao jogador de 21 anos uma qualidade típica de artilheiro. “Para mim, ele é o clássico centroavante”, acrescentou Babbel.
Tresoldi havia impressionado recentemente com dois gols na vitória por 3 a 0 da seleção alemã sub-21 contra a Irlanda do Norte nas eliminatórias do Euro. Na vitória por 2 a 0 na terça-feira na Grécia, ele não conseguiu marcar.
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Nicolo Tresoldi pode escolher entre a Alemanha, a Itália e a Argentina
Tresoldi cresceu na Itália e mudou-se para a Alemanha aos 13 anos. Aos 18, obteve a cidadania alemã e rapidamente se destacou nas seleções juvenis alemãs. Até então, Tresoldi mantinha em aberto a possibilidade de mudar de federação, sendo a seleção italiana a opção mais provável para ele, embora também pudesse jogar pela Argentina, país natal de sua mãe.
Com a eliminação da Itália nas eliminatórias da Copa do Mundo contra a Bósnia, ele não tem mais a opção de participar da Copa do Mundo caso receba um convite para a Squadra Azzurra.
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O técnico da seleção alemã, Nagelsmann, aposta em Havertz, Woltemade e Undav
"Nem sempre é fácil tomar uma decisão", disse o diretor esportivo da DFB, Rudi Völler, quando questionado sobre a situação de Tresoldi. O ex-atacante de nível mundial descreveu Tresoldi como "o futuro do futebol alemão", deixando claro que tem grande apreço por ele.
“Não sei dizer se ele já estará pronto para a Copa do Mundo. Afinal, temos bons atacantes”, acrescentou Völler.
Na seleção alemã, Kai Havertz foi titular no ataque central no último amistoso contra Gana (2 a 1). Nick Woltemade e Deniz Undav entraram como reservas no ataque. Este último é visto por Julian Nagelsmann apenas como um jogador de troca, o que gerou muitas discussões.
Os números de Nicolo Tresoldi na temporada 2025/26:
Jogos: 48 Minutos em campo: 2626 Gols: 17 Assistências: 5