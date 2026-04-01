"Você não vai errar se o levar. Acho que Julian Nagelsmann ainda está procurando aquele atacante clássico”, disse Babbel no Pro7 Maxx. Tresoldi, do Club Brugge, tem “aquele faro para saber onde a bola vai cair”, comentou ele, atestando assim ao jogador de 21 anos uma qualidade típica de artilheiro. “Para mim, ele é o clássico centroavante”, acrescentou Babbel.

Tresoldi havia impressionado recentemente com dois gols na vitória por 3 a 0 da seleção alemã sub-21 contra a Irlanda do Norte nas eliminatórias do Euro. Na vitória por 2 a 0 na terça-feira na Grécia, ele não conseguiu marcar.