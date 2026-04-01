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MARKUS BABBEL IMAGO / DeFodi Images
Daniel Buse

Traduzido por

"Não há nada de errado em levá-lo": Markus Babbel defende a inclusão de um atacante surpresa na seleção alemã para a Copa do Mundo

Copa do Mundo
Alemanha
N. Tresoldi

O campeão europeu entra na discussão sobre a seleção alemã para a Copa do Mundo — e recomenda um atacante ao técnico da seleção.

Markus Babbel, campeão europeu de 1996 e atualmente comentarista de TV, defendeu que o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, convoque Nicolo Tresoldi para o elenco da Copa do Mundo. O atacante brilhou recentemente pela seleção alemã sub-21 e, com isso, mereceu uma convocação para o torneio do próximo verão, afirmou o ex-zagueiro. 

  • "Você não vai errar se o levar. Acho que Julian Nagelsmann ainda está procurando aquele atacante clássico”, disse Babbel no Pro7 Maxx. Tresoldi, do Club Brugge, tem “aquele faro para saber onde a bola vai cair”, comentou ele, atestando assim ao jogador de 21 anos uma qualidade típica de artilheiro. “Para mim, ele é o clássico centroavante”, acrescentou Babbel. 

    Tresoldi havia impressionado recentemente com dois gols na vitória por 3 a 0 da seleção alemã sub-21 contra a Irlanda do Norte nas eliminatórias do Euro. Na vitória por 2 a 0 na terça-feira na Grécia, ele não conseguiu marcar.

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  • NICOLO TRESOLDI Getty Images

    Nicolo Tresoldi pode escolher entre a Alemanha, a Itália e a Argentina

    Tresoldi cresceu na Itália e mudou-se para a Alemanha aos 13 anos. Aos 18, obteve a cidadania alemã e rapidamente se destacou nas seleções juvenis alemãs. Até então, Tresoldi mantinha em aberto a possibilidade de mudar de federação, sendo a seleção italiana a opção mais provável para ele, embora também pudesse jogar pela Argentina, país natal de sua mãe. 

    Com a eliminação da Itália nas eliminatórias da Copa do Mundo contra a Bósnia, ele não tem mais a opção de participar da Copa do Mundo caso receba um convite para a Squadra Azzurra. 

  • NICOLO TRESOLDI Getty Images

    O técnico da seleção alemã, Nagelsmann, aposta em Havertz, Woltemade e Undav

    "Nem sempre é fácil tomar uma decisão", disse o diretor esportivo da DFB, Rudi Völler, quando questionado sobre a situação de Tresoldi. O ex-atacante de nível mundial descreveu Tresoldi como "o futuro do futebol alemão", deixando claro que tem grande apreço por ele. 

    “Não sei dizer se ele já estará pronto para a Copa do Mundo. Afinal, temos bons atacantes”, acrescentou Völler. 

    Na seleção alemã, Kai Havertz foi titular no ataque central no último amistoso contra Gana (2 a 1). Nick Woltemade e Deniz Undav entraram como reservas no ataque. Este último é visto por Julian Nagelsmann apenas como um jogador de troca, o que gerou muitas discussões. 

  • Os números de Nicolo Tresoldi na temporada 2025/26:

    Jogos:48
    Minutos em campo: 2626
    Gols: 17
    Assistências: 5