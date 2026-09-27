'Não há muita diferença!' – James Trafford faz afirmação ousada sobre ranking após derrota para a Espanha

O goleiro da Inglaterra James Trafford tirou pontos positivos da atuação de sua equipe após a derrota apertada por 3 a 2 para a Espanha na Liga das Nações da UEFA, no Estádio de Wembley. O time de Thomas Tuchel mostrou personalidade para virar o jogo depois do gol de abertura de Lamine Yamal, logo no início, com gols em sequência de Anthony Gordon e Harry Kane.

No entanto, os gols de Alex Baena e Mikel Oyarzabal no segundo tempo condenaram os donos da casa à derrota.

Apesar do revés, Trafford elogiou a abordagem ofensiva direta da Inglaterra e o estilo corajoso de jogar.