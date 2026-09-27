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'Não há muita diferença!' – James Trafford faz afirmação ousada sobre ranking após derrota para a Espanha
Trafford destaca intensidade positiva apesar do revés para a Espanha
O goleiro da Inglaterra James Trafford tirou pontos positivos da atuação de sua equipe após a derrota apertada por 3 a 2 para a Espanha na Liga das Nações da UEFA, no Estádio de Wembley. O time de Thomas Tuchel mostrou personalidade para virar o jogo depois do gol de abertura de Lamine Yamal, logo no início, com gols em sequência de Anthony Gordon e Harry Kane.
No entanto, os gols de Alex Baena e Mikel Oyarzabal no segundo tempo condenaram os donos da casa à derrota.
Apesar do revés, Trafford elogiou a abordagem ofensiva direta da Inglaterra e o estilo corajoso de jogar.
- APL
Goleiro insiste que pouca coisa separa a Inglaterra das seleções mais bem colocadas no ranking
Em entrevista à UEFA, Trafford rejeitou as alegações de que existe uma diferença significativa de qualidade entre a Inglaterra e as seleções mais bem colocadas do ranking mundial. O goleiro do Burnley afirmou que a Inglaterra provou seu nível de elite ao superar a Espanha por longos períodos.
Trafford destacou que as mudanças de momento são inevitáveis quando duas equipes de nível mundial se enfrentam em um grande palco.
"Jogamos com uma intensidade muito boa", afirmou Trafford. "Mostramos muita coragem. Eu não diria que há muita diferença entre nós e as equipes acima de nós no ranking. Obviamente somos uma equipe de altíssimo nível, e mostramos isso toda vez que jogamos."
Zagueiro pede mais solidez defensiva para acabar com os gols bobos
Ao abordar o fato de a Inglaterra ter sofrido três gols em casa, Trafford reconheceu que o elenco precisa rever as imagens da partida para eliminar os erros defensivos. Ele destacou que evitar gols segue sendo a prioridade fundamental da linha defensiva nos momentos de mudança de momento no jogo.
O jovem goleiro reiterou que o elenco segue evoluindo sob a orientação tática de Tuchel.
"Obviamente, nós só temos que parar os gols", admitiu Trafford. "É a realidade. Sempre que você sofre um gol, tem que parar o gol, e isso é algo que vamos revisar. Temos muitos jogadores de alto nível, e estamos cada vez melhores."
- Anadolu Agency
Inglaterra foca no teste contra a Tchéquia em Praga
A Inglaterra busca se recuperar rapidamente enquanto se prepara para viajar a Praga para enfrentar a Tchéquia em seu segundo jogo da fase de grupos da Liga das Nações na terça-feira. O time de Tuchel tenta conquistar sua primeira vitória sob a nova configuração da campanha.
A Espanha viaja a Sevilha para enfrentar a Croácia na mesma noite.
Trafford tenta manter sua posição como titular no gol para a próxima partida fora de casa.
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