Não há mais volta para Álvarez no Atlético, já que Simeone, segundo relatos, chegou ao seu limite com o atacante. O técnico argentino, conhecido por exigir lealdade absoluta de seu elenco, já se cansou após o jogador ter pressionado publicamente por uma transferência para o rival Barcelona.

De acordo com reportagens do SPORT, o clima no Metropolitano mudou significativamente. Simeone agora vê a saída do campeão da Copa do Mundo como a única solução lógica para manter a harmonia no vestiário. O técnico não tem intenção de tentar convencer um jogador a ficar se ele já está decidido a seguir outro caminho.







