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Não há mais volta para Julian Álvarez! Diego Simeone quer que o atacante do Atlético de Madrid seja dispensado após ele ter pressionado publicamente por uma transferência para o Barcelona
Simeone perde a paciência com Álvarez
Não há mais volta para Álvarez no Atlético, já que Simeone, segundo relatos, chegou ao seu limite com o atacante. O técnico argentino, conhecido por exigir lealdade absoluta de seu elenco, já se cansou após o jogador ter pressionado publicamente por uma transferência para o rival Barcelona.
De acordo com reportagens do SPORT, o clima no Metropolitano mudou significativamente. Simeone agora vê a saída do campeão da Copa do Mundo como a única solução lógica para manter a harmonia no vestiário. O técnico não tem intenção de tentar convencer um jogador a ficar se ele já está decidido a seguir outro caminho.
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A transferência para o Barcelona continua sendo a prioridade
Alvarez há muito tempo é alvo de interesse da equipe de contratações do Camp Nou. O diretor esportivo do Barcelona, Deco, é um admirador do jogador da seleção argentina e o considera um alvo prioritário para reforçar o ataque dos Blaugrana. De fato, a atração de jogar pelo Barça parece ter surtido efeito no ex-jogador do Manchester City.
No seio do Atlético, a notícia do desejo de Alvarez de sair não causou surpresa. Os dirigentes do clube já sabiam que o jogador buscava um novo desafio e que o Barcelona era seu destino preferido. Embora tenha sido cauteloso com suas palavras, suas declarações recentes foram interpretadas como um claro apelo do tipo “venham me buscar” ao gigante catalão.
O Atlético define as condições para a saída
Apesar do aparente rompimento na relação entre o técnico e o jogador, o Atlético não vai facilitar as coisas para o Barcelona. A diretoria do clube, liderada pelo diretor esportivo Mateu Alemany, prefere, sem dúvida, vender Álvarez para um clube do exterior a fortalecer um rival direto na La Liga.
O aspecto financeiro da negociação continua sendo um grande obstáculo para Joan Laporta e sua diretoria. O Atlético teria estabelecido condições rigorosas para qualquer possível transferência, e espera-se que exija um valor adicional para compensar a perda de um talento tão importante para um concorrente. Negociar um acordo que satisfaça tanto as exigências do Atlético quanto o orçamento do Barça será o principal desafio deste verão.
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O fim da linha no Metropolitano
A situação já ultrapassou o ponto de reconciliação, e Simeone agora prioriza uma resolução rápida. O técnico do Atlético quer que a saga seja encerrada o mais rápido possível para evitar uma distração prolongada durante os preparativos para a pré-temporada. A exclusão de Álvarez dos materiais promocionais recentes do clube, incluindo o lançamento do novo uniforme, só serviu para jogar lenha na fogueira. Parece que os dias do atacante na capital espanhola estão contados. Esse senso de urgência pode favorecer o Barcelona, caso o clube consiga levantar os fundos necessários.