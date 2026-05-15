"Não há mais ninguém que consiga me convencer, nem Uli Hoeneß, nem Herbert Hainer, nem Josep Bartomeu (ex-presidente do FC Barcelona, nota do editor)", disse o jogador de 76 anos em entrevista ao SZ: "Eu me diverti muito."
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"Não há mais ninguém que consiga me convencer, nem Uli Hoeneß, nem Herbert Hainer": o técnico de sucesso evita tentativas de sedução - mas quer permanecer no FC Bayern
Antes de encerrar a carreira, Pesic entra em quadra pela última vez neste fim de semana com o campeão FC Bayern nas eliminatórias da Bundesliga de Basquete (BBL). No time de Munique, ele sucedeu em dezembro o técnico campeão mundial Gordon Herbert. Ele afirma que foi a decisão certa assumir o cargo pela segunda vez após o primeiro mandato (2012-2016), “caso contrário, eu ficaria sempre me perguntando se não deveria ter aceitado”. Na disputa pelo título, o Bayern é o favorito, “mas, com base nas experiências que acumulamos, digo: vai ser muito difícil”, afirmou Pesic.
O fato de ele ainda conseguir exercer a função em idade avançada se deve também a rotinas bem definidas. “Quando entro no avião, sento-me, leio um livro, desligo-me. Após a chegada, vou direto para o hotel e durmo”, disse Pesic: “Depois vem o treino, a reunião, o jogo, de volta ao hotel, dormir, tudo rotina.” Além disso, ele vai “duas ou três vezes por semana à academia, ando de bicicleta”.
Pesic pretende continuar no clube, mas em outra função
Pesic está na linha lateral há mais de 40 anos; na opinião do sérvio de nascimento, o mundo do esporte mudou muito desde então. “Acho que os treinadores têm menos poder hoje em dia. A influência é menor, muitos querem participar do sucesso de um clube. Você é rapidamente elogiado, mas também rapidamente descartado”, afirma Pesic: “O esporte de ponta é muito mais espetáculo e negócio do que antigamente, mas na Europa ainda não tanto quanto nos EUA.”
Ele quer continuar no clube em outra função. Ele já “conversou com o presidente do Bayern, Herbert Hainer; acho que vamos encontrar uma função para mim”, disse Pesic.