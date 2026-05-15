"Não há mais ninguém que consiga me convencer, nem Uli Hoeneß, nem Herbert Hainer": o técnico de sucesso evita tentativas de sedução - mas quer permanecer no FC Bayern

Antes de encerrar a carreira, Pesic entra em quadra pela última vez neste fim de semana com o campeão FC Bayern nas eliminatórias da Bundesliga de Basquete (BBL). No time de Munique, ele sucedeu em dezembro o técnico campeão mundial Gordon Herbert. Ele afirma que foi a decisão certa assumir o cargo pela segunda vez após o primeiro mandato (2012-2016), “caso contrário, eu ficaria sempre me perguntando se não deveria ter aceitado”. Na disputa pelo título, o Bayern é o favorito, “mas, com base nas experiências que acumulamos, digo: vai ser muito difícil”, afirmou Pesic.

O fato de ele ainda conseguir exercer a função em idade avançada se deve também a rotinas bem definidas. “Quando entro no avião, sento-me, leio um livro, desligo-me. Após a chegada, vou direto para o hotel e durmo”, disse Pesic: “Depois vem o treino, a reunião, o jogo, de volta ao hotel, dormir, tudo rotina.” Além disso, ele vai “duas ou três vezes por semana à academia, ando de bicicleta”.