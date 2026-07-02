"Não há mais chance": os dias de Julian Nagelsmann como técnico da seleção alemã estariam contados

A cautela de Neuendorf tem um histórico: como membro de uma oposição europeia pouco convicta a Infantino, ele havia viajado para o Catar em 2022, mas voltou humilhado como um “novato”, a quem o presidente da FIFA havia dado uma lição diante dos olhos da opinião pública mundial na disputa pelo poder em torno da campanha “One Love”. Mais tarde, o círculo em torno de Neuendorf repetidamente apresentou o desastre das faixas como explicação para o fracasso esportivo. Desta vez, segundo o comunicado dos responsáveis da DFB, os temas políticos deveriam ser mantidos longe da equipe.

Portanto, haverá que encontrar outras explicações para o fiasco de Foxborough. Nos próximos dias, “discutiremos juntos e com calma as razões”, disse Neuendorf antes de partir dos EUA, “pelas quais a equipe não conseguiu explorar seu potencial e não correspondeu às suas próprias expectativas nem às do futebol alemão”.

É improvável que Neuendorf assuma sozinho a responsabilidade pelo fracasso. Já na nomeação de Rudi Völler, ele havia buscado conselhos junto ao meio. A opinião do vice-presidente da DFB, Hans-Joachim Watzke, que mantém uma relação de amizade com Klopp devido ao tempo em que trabalharam juntos no BVB, tem peso nessa questão. O diretor-geral Andreas Rettig também faz parte da diretoria da DFB, que renovou o contrato com Nagelsmann até 2028 após a eliminação nas quartas de final do Euro disputado em casa. Embora a situação tenha se acalmado sob a gestão de Neuendorf na federação, que antes passava por dificuldades financeiras, as finanças provavelmente também terão um papel importante.

Segundo o jornal “Bild”, os tomadores de decisão querem ouvir Nagelsmann mais uma vez. Depois disso, Neuendorf terá que assumir o protagonismo.