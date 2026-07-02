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"Não há mais chance": os dias de Julian Nagelsmann como técnico da seleção alemã estariam contados
A decisão do Tribunal Superior da DFB, presidido por Neuendorf, aguarda sua divulgação; os dias de Nagelsmann parecem contados. O técnico de 38 anos “não tem mais chance”, segundo uma fonte da DFB citada pelo Süddeutsche Zeitung. Essa opinião coincide com as informações da SID. Um dirigente confirma: “O clima e a pressão já estão presentes” para encerrar a era Nagelsmann.
O “exemplo holandês” de Ronald Koeman e sua saída elegante serve de modelo; ao mesmo tempo, há críticas contundentes à imagem pública de Nagelsmann. A palavra “narcisista” é mencionada. “Tudo”, escreve o SZ, aponta agora para Jürgen Klopp como sucessor. Além disso, ouve-se das federações estaduais que se deseja um cronograma para a questão do técnico.
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Após a decepcionante eliminação na Copa do Mundo, Neuendorf não quer simplesmente “voltar à rotina”
Com isso, os holofotes se voltam para o presidente, que costuma evitar estar no centro das atenções quando se trata de assuntos polêmicos. Discretamente, Neuendorf havia deixado o local do desastre, sem se submeter a perguntas críticas sobre o fiasco e suas consequências. Não houve uma coletiva de imprensa de encerramento, como havia ocorrido em torneios anteriores — e, com isso, faltou a resposta que a Alemanha clama por saber.
Neuendorf praticamente descartou a continuidade com Nagelsmann ao enfatizar, em um comunicado divulgado pela DFB, que “após um golpe tão duro” não se queria simplesmente “voltar à rotina”. No entanto, só nos próximos dias se decidirá se Nagelsmann terá que se afastar, se Klopp deverá acalmar a população indignada como sucessor e se há mais consequências a serem esperadas na cúpula da DFB.
A saída discreta se encaixou no quadro que Neuendorf apresentou em torno do torneio marcado por controvérsias. Ele se manteve discreto em relação às manobras de Donald Trump e à conduta do autocrata da FIFA, Gianni Infantino, mas Neuendorf, que há três anos faz parte do Conselho da FIFA e recebe 250.000 dólares americanos por ano, defendeu sua cautela pública. “Podem ter certeza de que vou abordar esses assuntos”, disse o homem de 64 anos durante a Copa do Mundo. Ele ressaltou que são necessários “tato e diplomacia”. Também no caso de Nagelsmann?
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Julian Nagelsmann tem contrato com a DFB até 2028
A cautela de Neuendorf tem um histórico: como membro de uma oposição europeia pouco convicta a Infantino, ele havia viajado para o Catar em 2022, mas voltou humilhado como um “novato”, a quem o presidente da FIFA havia dado uma lição diante dos olhos da opinião pública mundial na disputa pelo poder em torno da campanha “One Love”. Mais tarde, o círculo em torno de Neuendorf repetidamente apresentou o desastre das faixas como explicação para o fracasso esportivo. Desta vez, segundo o comunicado dos responsáveis da DFB, os temas políticos deveriam ser mantidos longe da equipe.
Portanto, haverá que encontrar outras explicações para o fiasco de Foxborough. Nos próximos dias, “discutiremos juntos e com calma as razões”, disse Neuendorf antes de partir dos EUA, “pelas quais a equipe não conseguiu explorar seu potencial e não correspondeu às suas próprias expectativas nem às do futebol alemão”.
É improvável que Neuendorf assuma sozinho a responsabilidade pelo fracasso. Já na nomeação de Rudi Völler, ele havia buscado conselhos junto ao meio. A opinião do vice-presidente da DFB, Hans-Joachim Watzke, que mantém uma relação de amizade com Klopp devido ao tempo em que trabalharam juntos no BVB, tem peso nessa questão. O diretor-geral Andreas Rettig também faz parte da diretoria da DFB, que renovou o contrato com Nagelsmann até 2028 após a eliminação nas quartas de final do Euro disputado em casa. Embora a situação tenha se acalmado sob a gestão de Neuendorf na federação, que antes passava por dificuldades financeiras, as finanças provavelmente também terão um papel importante.
Segundo o jornal “Bild”, os tomadores de decisão querem ouvir Nagelsmann mais uma vez. Depois disso, Neuendorf terá que assumir o protagonismo.
As passagens de Julian Nagelsmann como técnico principal
Período Equipe 2016 - 2019 1899 Hoffenheim 2019 - 2021 RB Leipzig 2021–2023 FC Bayern 2023 – até hoje Alemanha