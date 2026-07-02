"Não há mais chance": os dias de Julian Nagelsmann como técnico da seleção alemã estariam contados - a DFB estaria, supostamente, oferecendo uma indenização generosa

A decisão do Tribunal Superior da DFB, presidido por Neuendorf, aguarda sua divulgação; os dias de Nagelsmann parecem contados. O técnico de 38 anos “não tem mais chance”, segundo uma fonte da DFB citada pelo Süddeutsche Zeitung. Essa opinião coincide com as informações da SID. Um dirigente confirma: “O clima e a pressão já estão presentes” para encerrar a era Nagelsmann.

O “exemplo holandês” de Ronald Koeman e sua saída elegante serve de modelo; ao mesmo tempo, há críticas contundentes à imagem pública de Nagelsmann. A palavra “narcisista” é mencionada. “Tudo”, escreve o SZ, aponta agora para Jürgen Klopp como sucessor.

Na quinta-feira, houve um passo nessa direção. Fotos mostram Nagelsmann em Frankfurt, na sede da DFB. Lá, ele teve a oportunidade de expressar sua visão sobre o desastre na Copa do Mundo. O jornal “Bild” relata que ele teve de ouvir perguntas críticas, entre outras, “sobre a atmosfera de família e amigos” em torno do alojamento em Winston Salem.

Em seguida, a diretoria da DFB, composta por Neuendorf (64), o presidente da Bundesliga, Hans-Joachim Watzke (67), o diretor esportivo Rudi Völler (66) e o diretor executivo Andreas Rettig (63), teria sugerido a Nagelsmann que se afastasse voluntariamente do cargo. Uma indenização de sete milhões de euros serviria para oferecer ao técnico uma saída digna, para que ele pudesse deixar o cargo de cabeça erguida. Para isso, o ex-técnico do Bayern recebeu agora um prazo para reflexão. Segundo o jornal “Bild”, a situação deve ficar esclarecida até o início da próxima semana, no máximo.