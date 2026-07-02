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"Não há mais chance": os dias de Julian Nagelsmann como técnico da seleção alemã estariam contados - a DFB estaria, supostamente, oferecendo uma indenização generosa
A decisão do Tribunal Superior da DFB, presidido por Neuendorf, aguarda sua divulgação; os dias de Nagelsmann parecem contados. O técnico de 38 anos “não tem mais chance”, segundo uma fonte da DFB citada pelo Süddeutsche Zeitung. Essa opinião coincide com as informações da SID. Um dirigente confirma: “O clima e a pressão já estão presentes” para encerrar a era Nagelsmann.
O “exemplo holandês” de Ronald Koeman e sua saída elegante serve de modelo; ao mesmo tempo, há críticas contundentes à imagem pública de Nagelsmann. A palavra “narcisista” é mencionada. “Tudo”, escreve o SZ, aponta agora para Jürgen Klopp como sucessor.
Na quinta-feira, houve um passo nessa direção. Fotos mostram Nagelsmann em Frankfurt, na sede da DFB. Lá, ele teve a oportunidade de expressar sua visão sobre o desastre na Copa do Mundo. O jornal “Bild” relata que ele teve de ouvir perguntas críticas, entre outras, “sobre a atmosfera de família e amigos” em torno do alojamento em Winston Salem.
Em seguida, a diretoria da DFB, composta por Neuendorf (64), o presidente da Bundesliga, Hans-Joachim Watzke (67), o diretor esportivo Rudi Völler (66) e o diretor executivo Andreas Rettig (63), teria sugerido a Nagelsmann que se afastasse voluntariamente do cargo. Uma indenização de sete milhões de euros serviria para oferecer ao técnico uma saída digna, para que ele pudesse deixar o cargo de cabeça erguida. Para isso, o ex-técnico do Bayern recebeu agora um prazo para reflexão. Segundo o jornal “Bild”, a situação deve ficar esclarecida até o início da próxima semana, no máximo.
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Após a decepcionante eliminação na Copa do Mundo, Neuendorf não quer simplesmente “voltar à rotina”
Assim, os holofotes continuarão voltados para o presidente Neuendorf por mais alguns dias, embora ele prefira evitar a ribalta quando se trata de assuntos polêmicos. Discretamente, ele havia deixado o local do desastre, sem se submeter a perguntas críticas sobre a debacle e suas consequências. Não houve uma coletiva de imprensa de encerramento, como havia ocorrido em torneios anteriores — e, com isso, faltou a resposta que a Alemanha clama por obter.
Neuendorf praticamente descartou a continuidade com Nagelsmann ao enfatizar, em um comunicado divulgado pela DFB, que “após um golpe tão duro” não se queria simplesmente “voltar à rotina”.
A saída discreta se encaixou no quadro que Neuendorf apresentou em torno do torneio, marcado por controvérsias. Ele se manteve discreto em relação às manobras de Donald Trump e à conduta do autocrata da FIFA, Gianni Infantino, mas Neuendorf, que há três anos faz parte do Conselho da FIFA e recebe 250.000 dólares americanos por ano, defendeu sua cautela pública. “Podem ter certeza de que vou abordar esses assuntos”, disse o homem de 64 anos durante a Copa do Mundo. Ele ressaltou que são necessários “tato e diplomacia”. Também no caso de Nagelsmann?
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Julian Nagelsmann tem contrato com a DFB até 2028
A cautela de Neuendorf tem um histórico: como membro de uma oposição europeia pouco convicta a Infantino, ele havia viajado para o Catar em 2022, mas voltou humilhado como um “novato”, a quem o presidente da FIFA havia dado uma lição diante dos olhos da opinião pública mundial na disputa pelo poder em torno da campanha “One Love”. Mais tarde, o círculo em torno de Neuendorf repetidamente apresentou o desastre das faixas como explicação para o fracasso esportivo. Desta vez, segundo o comunicado dos responsáveis da DFB, os temas políticos deveriam ser mantidos longe da equipe.
Portanto, haverá que encontrar outras explicações para o fiasco de Foxborough. Nos próximos dias, “discutiremos juntos e com calma as razões”, disse Neuendorf antes de partir dos EUA, “pelas quais a equipe não conseguiu explorar seu potencial e não correspondeu às suas próprias expectativas nem às do futebol alemão”.
É improvável que Neuendorf assuma sozinho a responsabilidade pelo fracasso. Já na nomeação de Rudi Völler, ele havia buscado conselhos junto ao meio. A opinião do vice-presidente da DFB, Watzke, que mantém uma relação de amizade com Klopp devido ao tempo que passaram juntos no BVB, tem peso nessa questão. Rettig também faz parte da diretoria da DFB, que renovou o contrato com Nagelsmann até 2028 após a eliminação nas quartas de final da Eurocopa disputada em casa.
As passagens de Julian Nagelsmann como técnico principal
Período Equipe 2016 - 2019 1899 Hoffenheim 2019 - 2021 RB Leipzig 2021–2023 FC Bayern 2023 – até hoje Alemanha