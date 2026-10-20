Sair da zona de conforto se mostrou extremamente benéfico. Cresswell se firmou como peça importante na França e foi titular em 57 dos 68 jogos possíveis da Ligue 1 ao longo de duas temporadas no Toulouse. Apesar do interesse do Brighton em um possível retorno à Inglaterra no verão passado, conversas com a pessoa com quem se relaciona consolidaram sua decisão de ir para o Rennes, clube que já contou com seus ex-companheiros de Leeds Raphinha, Joe Rodon e Glen Kamara, além de Djed Spence, com quem jogou na seleção inglesa sub-21.

Ao relembrar sua saída emocionante de Elland Road para priorizar oportunidades regulares de jogo e continuar sua evolução na Europa, Cresswell disse ao The Guardian: “Sair da Inglaterra é uma decisão muito, muito assustadora. Foi a maior decisão que tomei no futebol. Sou torcedor do Leeds desde os oito anos. Estava no clube desde os 10, mas, olhando para trás, eu tinha 20 anos e não jogava. Precisava sair para jogar.

“Estou aqui fazendo meu trabalho, me dedicando o máximo possível e construindo minha carreira. Tive opções para voltar à Inglaterra. Há aquela expectativa de vencer jogos. Isso era importante para o próximo passo. Aos 24 anos, a questão é continuar evoluindo para chegar aonde você quer.

“Eu estava escolhendo o lugar certo para voltar a crescer e continuar melhorando. E o próximo passo para mim era disputar competições europeias e, especialmente, ter essa expectativa de vencer porque, para chegar aonde quero, vou precisar aprender a ganhar jogos sob pressão. É um clube que se vende por si só.”