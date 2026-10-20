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“Não há limites!”: ambicioso, Charlie Cresswell destaca as chances do Rennes na Liga Europa enquanto persegue o sonho de defender a Inglaterra
Defensor inglês abraça aventura na França
Cresswell demonstrou enorme confiança nas chances de seu novo time de disputar competições europeias e deixou clara a ambição de chegar à seleção principal da Inglaterra. O zagueiro decidiu cruzar o Canal da Mancha em 2024 para se juntar ao Toulouse, após disputar apenas 14 partidas pelo Leeds, clube de sua infância. Depois, transferiu-se para o Rennes por empréstimo no verão de 2026. O clube francês acertou um acordo inicial de € 2,5 milhões, com obrigação de tornar a transferência definitiva no ano seguinte por € 22,5 milhões mais bônus.
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Iniciativa ousada acelera o avanço na carreira
Sair da zona de conforto se mostrou extremamente benéfico. Cresswell se firmou como peça importante na França e foi titular em 57 dos 68 jogos possíveis da Ligue 1 ao longo de duas temporadas no Toulouse. Apesar do interesse do Brighton em um possível retorno à Inglaterra no verão passado, conversas com a pessoa com quem se relaciona consolidaram sua decisão de ir para o Rennes, clube que já contou com seus ex-companheiros de Leeds Raphinha, Joe Rodon e Glen Kamara, além de Djed Spence, com quem jogou na seleção inglesa sub-21.
Ao relembrar sua saída emocionante de Elland Road para priorizar oportunidades regulares de jogo e continuar sua evolução na Europa, Cresswell disse ao The Guardian: “Sair da Inglaterra é uma decisão muito, muito assustadora. Foi a maior decisão que tomei no futebol. Sou torcedor do Leeds desde os oito anos. Estava no clube desde os 10, mas, olhando para trás, eu tinha 20 anos e não jogava. Precisava sair para jogar.
“Estou aqui fazendo meu trabalho, me dedicando o máximo possível e construindo minha carreira. Tive opções para voltar à Inglaterra. Há aquela expectativa de vencer jogos. Isso era importante para o próximo passo. Aos 24 anos, a questão é continuar evoluindo para chegar aonde você quer.
“Eu estava escolhendo o lugar certo para voltar a crescer e continuar melhorando. E o próximo passo para mim era disputar competições europeias e, especialmente, ter essa expectativa de vencer porque, para chegar aonde quero, vou precisar aprender a ganhar jogos sob pressão. É um clube que se vende por si só.”
Ambições internacionais alimentam a confiança europeia
O início invicto do Rennes na Liga Europa, com quatro pontos em duas partidas, só aumentou o otimismo do defensor. Bicampeão europeu sub-21, Cresswell se inspira nos compatriotas Jarell Quansah, do Bayer Leverkusen, e Trevoh Chalobah, do Como, que passaram a ser considerados para a seleção principal enquanto atuavam no exterior.
Ao enfatizar que não há limites para as ambições da equipe na competição continental e reiterar seu sonho de infância de representar o país, Cresswell explicou: “Não há limites. Seria estupidez impor limites a nós mesmos. Podemos dizer que podemos vencê-la. Desde criança, sempre digo que meu maior, maior sonho é jogar pelo meu país. Tudo o que posso fazer é continuar trabalhando. Isso dá esperança. Dá motivação saber que, se você estiver jogando bem no exterior, vão observar você e lhe dar uma chance.”
Ao destacar que está concentrado no desempenho imediato, em vez de especular sobre um futuro retorno ao futebol inglês, acrescentou: “Não penso muito em que posição vamos terminar. Penso no que vai acontecer no fim de semana e no que precisamos fazer para dar o nosso melhor no próximo jogo e depois no seguinte. O foco é sempre o próximo. Nunca fico pensando onde estarei daqui a 10 meses ou no fim da temporada, porque essa não é a parte divertida.
“A parte divertida é a caminhada, treinar todos os dias e aproveitar os jogos, ver os torcedores, viver tudo isso. As pessoas se prendem tanto ao destino que deixam de aproveitar o caminho. Não tenho pressa nenhuma de voltar. Não penso: ‘Estou aqui para depois voltar.’ Não. Estou aqui para trabalhar e para vencer.”
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Viagem a Turim oferece teste definitivo
Um grande desafio aguarda Cresswell quando o Rennes viajar para enfrentar a Juventus, gigante italiana, na terceira rodada da Liga Europa, nesta quinta-feira. O confronto de destaque é, possivelmente, o maior jogo da carreira dele após atuações de alto nível em competições nacionais, incluindo uma exibição impressionante contra o Paris Saint-Germain. Manter a boa fase em Turim reforçaria suas credenciais na busca por uma vaga na seleção da Inglaterra.
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