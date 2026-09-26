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'Não há jogo melhor' - Elliot Anderson saboreia duelo em Wembley contra a campeã mundial Espanha
Wembley lotado recebe abertura de gala
A equipe de Tuchel inicia sua campanha no Grupo 3 da Liga das Nações recebendo a campeã mundial Espanha diante de um Wembley lotado neste sábado. O confronto de gigantes marca o primeiro encontro entre as duas potências europeias desde a final da Euro 2024, em Berlim. Espera-se que o duelo muito disputado em Londres estabeleça o padrão inicial em uma chave que também conta com Croácia e Tchéquia.
- Getty Images Sport
Meio-campista ansioso pelo teste definitivo
Em entrevista ao programa oficial de jogo da Inglaterra, o meio-campista de 23 anos viu a chegada dos campeões mundiais como o teste perfeito para medir o progresso da Inglaterra após sua campanha durante o verão.
Destacando a empolgação no vestiário antes do grande confronto, Anderson disse: "Eles são obviamente os campeões mundiais, então estamos realmente ansiosos para este jogo. Não há jogo melhor para se disputar depois do que aconteceu no verão, para realmente nos testarmos de novo e enfrentar uma equipe de altíssimo nível. Então, sim, estamos realmente ansiosos por este."
Batalha tática promete confronto emocionante
Anderson reconheceu que atrapalhar o tradicional jogo de posse de bola da Espanha será crucial para a Inglaterra estabelecer o controle em casa enquanto se prepara para o duelo no meio-campo. Ao refletir sobre os pontos fortes do adversário e a abordagem tática necessária, ele acrescentou: "Sim, eles obviamente são uma equipe muito baseada na posse de bola. Gostam de ter a bola, que é o que nós queremos fazer, então será um jogo interessante. Vamos para cima deles e serão duas boas equipes se enfrentando, eu acho."
- Every Second Media
Confrontos acirrados pela frente
A Inglaterra estará determinada a ganhar embalo depois de garantir o terceiro lugar na Copa do Mundo com uma impressionante vitória por 6 a 4 sobre a França. A Espanha, por sua vez, chega a Londres transbordando confiança após conquistar o título mundial graças a uma vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na final. O resultado em Wembley dará uma primeira demonstração de intenção antes de as duas seleções enfrentarem compromissos difíceis contra Croácia e Tchéquia.
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