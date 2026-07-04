De acordo com informações do especialista italiano em transferências Matteo Moretto, a SGE está de olho na contratação de Victor Valdepenas, de 19 anos.
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Não há futuro sob o comando de José Mourinho? O Eintracht Frankfurt parece estar de olho na contratação de um zagueiro do Real Madrid
Ele faz parte do RM Castilla, time reserva do Real Madrid, desde o início de 2025. Lá, o zagueiro central disputou um total de 37 partidas na última temporada, durante a qual a equipe reserva do Real Madrid terminou em um respeitável quinto lugar na terceira divisão espanhola.
Embora Valdepenas seja considerado um dos maiores talentos da base em sua posição, ele ainda não conseguiu estrear na equipe principal. Provavelmente isso não mudará nem mesmo sob o comando do novo técnico José Mourinho, já que os Blancos estão investindo pesadamente na defesa nesta janela de transferências de verão.
Com Ibrahima Konaté (sem custo de transferência, vindo do Liverpool), Denzel Dumfries (por 20 milhões de euros, vindo da Inter de Milão) e Marc Cucurella (por 55 milhões de euros, vindo do Chelsea), o Real já contratou três jogadores de alto nível para a defesa. Outros jogadores de renome devem se juntar ao time.
- AFP
Parece que o Frankfurt está tentando “intensamente” contratar Valdepenas
Segundo Moretto, o SGE estaria, portanto, buscando “intensamente” os serviços do jogador de 19 anos, que já teria chamado a atenção de grandes clubes como o AC Milan no passado.
De acordo com a reportagem, em Frankfurt espera-se um acordo rápido nessa negociação. No entanto, é possível que os madrilenos, mesmo que deixem Valdepenas ir para a Bundesliga, incluam uma cláusula de recompra no contrato. Já se procedeu de forma semelhante nos casos de Nico Paz ou Jacobo Ramon (ambos do Como), bem como de Chema Andrés (VfB Stuttgart).
Com o novo (antigo) técnico Adi Hütter, o Frankfurt precisa, na defesa, compensar principalmente as saídas de Nathaniel Brown (para o FC Bayern de Munique por 55 milhões de euros) e de Rasmus Kristensen (para o FC Midtjylland por seis milhões de euros) na próxima temporada.
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