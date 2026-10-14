O time da casa condenou rapidamente o indivíduo que teve como alvo o banco de reservas visitante, enquanto o elenco do Swansea se uniu em apoio ao companheiro de equipe.

Em comunicado oficial, o Millwall confirmou estar “ciente de um suposto episódio isolado de abuso discriminatório contra um jogador do Swansea City durante o segundo tempo” e acrescentou: “O clube adota uma política de tolerância zero a qualquer forma de abuso discriminatório. Qualquer pessoa que tenha praticado esse tipo de conduta estará sujeita às medidas mais rigorosas possíveis.

“O clube está trabalhando com as autoridades competentes para apurar os fatos e não pode fazer mais comentários, já que o suposto incidente desta noite é objeto de uma investigação policial em andamento, à qual o clube dá total apoio.”

Ao assegurar aos torcedores que Eom está recebendo todo o apoio necessário, Matos acrescentou: “Ele é um garoto esperto. Não está feliz com a situação, mas sabe que estaremos ao lado dele e acompanharemos o caso pelo tempo que pudermos. O Millwall fez a coisa certa ao afirmar que não há espaço para esse tipo de coisa. Estou satisfeito com a forma como a situação foi tratada, mas muito triste por ela ter acontecido. Agora é preciso avaliar a situação e veremos o que acontece.”