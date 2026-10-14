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“Não há espaço para isso”: técnico do Swansea, Vitor Matos, revela que o ponta sul-coreano Ji-sung Eom foi alvo de supostas ofensas racistas em jogo contra o Millwall, interrompido por sete minutos
Incidente à beira do campo provoca longa paralisação
O técnico do Swansea, Matos, confirmou que uma paralisação de sete minutos durante a vitória apertada da equipe no sul de Londres foi provocada por ofensas racistas dirigidas ao ponta de 24 anos. A partida foi interrompida na metade do segundo tempo, quando o jogador da seleção da Coreia do Sul se aquecia à beira do campo. O árbitro Edward Duckworth conversou imediatamente com os dois bancos de reservas. Em seguida, um anúncio pelo sistema de som informou que a polícia usava imagens das câmeras de segurança para identificar o responsável.
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Técnico visitante condena comportamento discriminatório
O episódio angustiante ofuscou uma noite marcante para o Swansea, que acabou conquistando os três pontos graças a uma finalização nos minutos finais do brasileiro Ronald, que saiu do banco, após cruzamento de Joseph Opoku.
Ao comentar o incidente após o apito final, Matos disse: “O caso envolveu Ji-sung Eom. O árbitro seguiu o protocolo para esse tipo de situação, e a arbitragem fez a coisa certa. O Millwall também fez a coisa certa ao dar andamento ao protocolo. Todos sabemos que não há espaço para isso, esse tipo de situação não deveria acontecer. Quando acontece, estamos aqui para apoiar o jogador. Neste caso, é o nosso jogador.”
Clubes se unem em apoio à investigação policial
O time da casa condenou rapidamente o indivíduo que teve como alvo o banco de reservas visitante, enquanto o elenco do Swansea se uniu em apoio ao companheiro de equipe.
Em comunicado oficial, o Millwall confirmou estar “ciente de um suposto episódio isolado de abuso discriminatório contra um jogador do Swansea City durante o segundo tempo” e acrescentou: “O clube adota uma política de tolerância zero a qualquer forma de abuso discriminatório. Qualquer pessoa que tenha praticado esse tipo de conduta estará sujeita às medidas mais rigorosas possíveis.
“O clube está trabalhando com as autoridades competentes para apurar os fatos e não pode fazer mais comentários, já que o suposto incidente desta noite é objeto de uma investigação policial em andamento, à qual o clube dá total apoio.”
Ao assegurar aos torcedores que Eom está recebendo todo o apoio necessário, Matos acrescentou: “Ele é um garoto esperto. Não está feliz com a situação, mas sabe que estaremos ao lado dele e acompanharemos o caso pelo tempo que pudermos. O Millwall fez a coisa certa ao afirmar que não há espaço para esse tipo de coisa. Estou satisfeito com a forma como a situação foi tratada, mas muito triste por ela ter acontecido. Agora é preciso avaliar a situação e veremos o que acontece.”
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Líderes da tabela preservam embalo histórico
Em campo, a defesa menos vazada da Championship resistiu à forte pressão, liderada pelo goleiro Lawrence Vigouroux e com intervenções decisivas de Filip Lissah e Jenson Seelt. A vitória manteve a vantagem de dois pontos do Swansea na liderança e prolongou o melhor início do clube em uma temporada do campeonato em um século. O clube galês agora terá de conciliar o apoio à investigação policial com a preparação para os próximos jogos da liga.
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