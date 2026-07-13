Não há espaço para decisões aleatórias... Foi assim que De La Fuente enganou seus adversários

Em grandes torneios, muitos treinadores preferem manter a estabilidade e contar com uma escalação fixa, mas Luis de la Fuente escolheu um caminho totalmente diferente na Copa do Mundo. O técnico da seleção espanhola não hesitou em ajustar sua escalação de jogo para jogo e fez mudanças ousadas antes e durante as partidas, colocando o interesse da equipe acima dos nomes dos jogadores, mesmo quando se tratava de suas maiores estrelas. Essa ousadia tática proporcionou à “La Roja” soluções variadas e contribuiu para que ela chegasse às fases decisivas do torneio.

As intervenções táticas de De la Fuente estiveram presentes ao longo de toda a trajetória da seleção espanhola na Copa do Mundo. Desde o início do torneio, ele só utilizou a mesma escalação titular uma única vez, enquanto suas decisões relacionadas às substituições, seja antes ou durante as partidas, desempenharam um papel decisivo para fazer a diferença.

Após a vitória sobre a Bélgica, a primeira pergunta dirigida ao técnico espanhol foi sobre a substituição de Pedri por Fabián Ruiz, uma decisão que gerou muita polêmica. No entanto, De la Fuente defendeu sua decisão, afirmando: “O mais importante é a equipe. Cada jogador tem seu papel na partida”.

E acrescentou: “A substituição de Pedri só pode ser explicada pela nossa vontade de dar uma nova dimensão à equipe quando precisávamos de uma injeção de energia com Fabián, que também é um jogador excelente. Isso é um trabalho coletivo, e não importa quem joga mais. Estamos felizes por termos chegado a esta fase, mas aspiramos a ir mais longe.”

Essa mudança refletiu a nova filosofia de De la Fuente no torneio, uma filosofia baseada na intervenção contínua e na não rigidez em relação aos padrões, a ponto de ser descrita como a versão “De la Fuente 2.0”, segundo informou o jornal espanhol “AS”.

Em contraste total, sua abordagem no Campeonato Europeu foi mais estável. Com exceção da última partida da fase de grupos contra a Albânia, que contou com uma ampla rotação de elenco devido à classificação já garantida, ele fez apenas duas alterações necessárias; a primeira ao escalar Dani Carvajal no lugar de Jesús Navas, após a suspensão do primeiro, e a segunda quando Dani Olmo substituiu seu companheiro Pedri após a lesão deste nas quartas de final.

Quanto ao restante da escalação, ela permaneceu praticamente inalterada, com o técnico apostando constantemente em Unai Simón, Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Fabián Ruiz, Rodri, Lamine Yamal, Niko Williams e Álvaro Morata, com mudanças extremamente limitadas. Mas a Copa do Mundo revelou uma versão totalmente diferente do técnico espanhol.