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Não há espaço para decisões aleatórias... Foi assim que De La Fuente enganou seus adversários

Especiais e Opinião
L. de la Fuente
França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo
Espanha
França
EUA

O homem que quebrou a regra

Em grandes torneios, muitos treinadores preferem manter a estabilidade e contar com uma escalação fixa, mas Luis de la Fuente escolheu um caminho totalmente diferente na Copa do Mundo. O técnico da seleção espanhola não hesitou em ajustar sua escalação de jogo para jogo e fez mudanças ousadas antes e durante as partidas, colocando o interesse da equipe acima dos nomes dos jogadores, mesmo quando se tratava de suas maiores estrelas. Essa ousadia tática proporcionou à “La Roja” soluções variadas e contribuiu para que ela chegasse às fases decisivas do torneio.

As intervenções táticas de De la Fuente estiveram presentes ao longo de toda a trajetória da seleção espanhola na Copa do Mundo. Desde o início do torneio, ele só utilizou a mesma escalação titular uma única vez, enquanto suas decisões relacionadas às substituições, seja antes ou durante as partidas, desempenharam um papel decisivo para fazer a diferença.

Após a vitória sobre a Bélgica, a primeira pergunta dirigida ao técnico espanhol foi sobre a substituição de Pedri por Fabián Ruiz, uma decisão que gerou muita polêmica. No entanto, De la Fuente defendeu sua decisão, afirmando: “O mais importante é a equipe. Cada jogador tem seu papel na partida”.

E acrescentou: “A substituição de Pedri só pode ser explicada pela nossa vontade de dar uma nova dimensão à equipe quando precisávamos de uma injeção de energia com Fabián, que também é um jogador excelente. Isso é um trabalho coletivo, e não importa quem joga mais. Estamos felizes por termos chegado a esta fase, mas aspiramos a ir mais longe.”

Essa mudança refletiu a nova filosofia de De la Fuente no torneio, uma filosofia baseada na intervenção contínua e na não rigidez em relação aos padrões, a ponto de ser descrita como a versão “De la Fuente 2.0”, segundo informou o jornal espanhol “AS”.

Em contraste total, sua abordagem no Campeonato Europeu foi mais estável. Com exceção da última partida da fase de grupos contra a Albânia, que contou com uma ampla rotação de elenco devido à classificação já garantida, ele fez apenas duas alterações necessárias; a primeira ao escalar Dani Carvajal no lugar de Jesús Navas, após a suspensão do primeiro, e a segunda quando Dani Olmo substituiu seu companheiro Pedri após a lesão deste nas quartas de final.

Quanto ao restante da escalação, ela permaneceu praticamente inalterada, com o técnico apostando constantemente em Unai Simón, Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Fabián Ruiz, Rodri, Lamine Yamal, Niko Williams e Álvaro Morata, com mudanças extremamente limitadas. Mas a Copa do Mundo revelou uma versão totalmente diferente do técnico espanhol.

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    Mudanças contínuas em busca de soluções

    Desde a primeira partida, a condição física de alguns jogadores, principalmente Lamine Yamal e Nico Williams, que entraram como reservas, impôs uma nova realidade à comissão técnica. Mas, após o empate em que a seleção espanhola careceu de fluidez e incisividade no ataque, De la Fuente decidiu fazer mudanças abrangentes.

    Ele não se limitou a ajustar uma única posição, mas fez quatro substituições de uma só vez. A entrada de Lamine Yamal como titular foi algo óbvio, enquanto as demais alterações ocorreram por razões puramente táticas.

    Assim, colocou Pedro Porro no lugar de Marcos Llorente para dar à equipe mais qualidade na construção de jogadas e apostou em Alex Baena no lugar de Gavi na lateral esquerda para aproveitar um jogador especializado nessa posição, enquanto a decisão mais ousada foi deixar Fabián Ruiz no banco e escalar Dani Olmo.

    O técnico não hesitou em deixar um de seus principais jogadores no banco, apesar de seu brilhantismo na partida anterior, convencido de que as circunstâncias do jogo exigiam soluções diferentes.

    Contra o Uruguai, Fabián ficou no banco, apesar de ter apresentado um desempenho excepcional contra a Arábia Saudita. O objetivo era dar ao meio-campo mais força física para enfrentar uma seleção que aposta nos duelos físicos e na pressão intensa.

    Por esse motivo, De la Fuente escalou Mikel Merino como titular, além de trazer de volta Marcos Llorente, em busca de uma equipe mais sólida, mesmo que isso fosse às custas da qualidade na posse de bola.

    O resultado foi o que o técnico desejava: uma partida física difícil, da qual a seleção espanhola saiu vitoriosa com um gol marcado por Álex Baína, uma das principais apostas de De la Fuente no torneio.

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    Retorno ao equilíbrio

    Contra a Áustria, o técnico espanhol manteve a escalação que goleou a Arábia Saudita — o time que impôs domínio total sobre a partida —, levando a seleção a uma nova vitória por 3 a 0, após o placar de 4 a 0 na primeira partida.

    Pela primeira vez no torneio, a seleção espanhola disputou duas partidas consecutivas com a mesma escalação, antes de repetir isso contra a Portugal. Por isso, muitos esperavam que a partida contra a Bélgica começasse com os mesmos jogadores, mas De la Fuente surpreendeu a todos mais uma vez, escalando Fabián Ruiz no lugar de Pedri.

    O técnico explicou que o objetivo dessa decisão era dar ao time um novo fôlego no meio-campo, depois de perceber que Pedri não havia jogado no seu nível habitual na partida anterior contra a Portugal.

    Fabian Ruiz retribuiu a confiança do técnico da melhor maneira possível, ao abrir o placar contra a Bélgica, confirmando que as decisões da comissão técnica não foram aleatórias, mas sim baseadas em uma análise minuciosa de cada partida.

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    Merino... o trunfo

    O impacto das decisões de De la Fuente não se limitou a Fabián Ruiz. Após a abertura do placar, Mikel Merino precisou de apenas dois minutos após entrar como reserva para marcar o segundo gol, dando continuidade ao seu excelente desempenho depois de também ter marcado um gol decisivo na partida anterior contra a Portugal.

    O gol foi marcado com assistência de Ferran Torres, que também entrou vindo do banco, confirmando mais uma vez que os reservas foram uma das principais armas da seleção espanhola neste torneio.

    E se o Campeonato Europeu mostrou De la Fuente como um técnico que tende à estabilidade e à manutenção da escalação titular, a Copa do Mundo revelou uma versão totalmente diferente: um técnico que não tem medo de ajustar seus planos e não hesita em mudar nomes ou posições sempre que considera que isso beneficiará a equipe.

    Trata-se de uma nova versão de Luis de la Fuente, um técnico que intervém constantemente, busca soluções a cada partida e acredita que o sucesso não é construído apenas pelos titulares, mas por todo o grupo. Por isso, o apelido “De la Fuente 2.0” tornou-se a melhor expressão da grande transformação pela qual o técnico espanhol passou neste torneio.

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