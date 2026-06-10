Getty Images Sport
Traduzido por
"Não há escândalo" - Fabio Cannavaro nega que as revistas de segurança nos EUA tenham sido "indignas", depois que um vídeo mostrando jogadores do Uzbequistão sendo revistados gerou polêmica
Polêmica sobre a segurança no estádio
Após a exibição de um vídeo na televisão sul-americana mostrando jogadores do Uzbequistão sendo revistados por seguranças e cães farejadores, as redes sociais foram inundadas com alegações de que a equipe havia sido maltratada. O incidente ocorreu logo após a equipe descer do ônibus, antes de um amistoso de preparação para a Copa do Mundo contra a Holanda, partida que acabou terminando com uma vitória por 2 a 1 para a seleção holandesa.
As imagens geraram acusações de que as verificações eram “indignas” para uma seleção nacional se preparando para um grande torneio. No entanto, Cannavaro esclareceu a situação, explicando que o alto nível de segurança é uma parte obrigatória da logística para todas as equipes que disputam o torneio na América do Norte.
- Getty Images Sport
Cannavaro esclarece a situação
Essas cenas surgem em um momento em que a preparação para a Copa do Mundo é marcada por inúmeras crises, incluindo a recusa de entrada ao renomado árbitro somali Omar Abdulkadir Artan, graves atrasos na emissão de vistos para seleções como a do Irã, a alta nos preços dos ingressos e alertas sobre o calor extremo e possíveis interrupções causadas por tempestades nos Estados Unidos.
No entanto, ao recorrer ao Instagram para abordar as especulações crescentes e as “manchetes enganosas”, o ex-vencedor da Bola de Ouro se mostrou firme em sua postura. Ele argumentou que os protocolos não são diferentes daqueles vividos por viajantes comuns, embora sejam realizados em locais diferentes para acomodar atletas de elite.
“Vi fotos nas primeiras páginas dos jornais mostrando as revistas a que fomos submetidos no aeroporto, como membros da seleção uzbeque. Também vi manchetes enganosas, então gostaria de esclarecer as coisas”, escreveu Cannavaro. “Essas foram verificações de rotina, padrão. As pessoas não percebem uma coisa: quando as seleções da Copa do Mundo viajam, elas não passam pelos terminais do aeroporto como viajantes comuns, mas são levadas diretamente para a pista em ônibus reservados para as equipes.”
Explicando o protocolo de pista
O técnico da seleção do Uzbequistão explicou que, como as equipes contornam os edifícios principais do terminal por motivos de segurança e privacidade, as verificações obrigatórias precisam ser realizadas em outro local. Segundo Cannavaro, não houve nenhum tratamento especial nem discriminação no processo que foi filmado.
“As verificações pelas quais os viajantes comuns passam no terminal, nós passamos diretamente na pista. Exatamente as mesmas. É um procedimento padrão”, acrescentou. “Portanto, não há escândalo. Nenhum tratamento indigno ou desrespeitoso. O mesmo se aplica aos jogos. Antes do amistoso contra a Holanda, fomos revistados no estádio, e isso também era esperado: antes de cada partida, as equipes passam por revista, seja no hotel pouco antes de partir (como aconteceu com a Holanda) ou diretamente no estádio, como aconteceu conosco.”
- Getty
O sonho do Uzbequistão de conquistar o sucesso na Copa do Mundo
Apesar das distrações fora de campo, Cannavaro continua focado na tarefa em mãos, enquanto o Uzbequistão se prepara para sua estreia histórica no cenário mundial. Depois de terminar em segundo lugar no seu grupo de qualificação, a seleção enfrenta uma fase de grupos desafiadora contra Portugal, República Democrática do Congo e Colômbia.
O técnico italiano concluiu sua mensagem elogiando os organizadores americanos, garantindo aos torcedores que sua equipe está sendo bem cuidada. “A verdade é que achamos a organização impecável”, afirmou, encerrando de fato o debate sobre o tratamento dado à equipe enquanto ela continua seus preparativos finais para o torneio.