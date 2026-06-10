"Não há escândalo" - Fabio Cannavaro nega que as revistas de segurança nos EUA tenham sido "indignas", depois que um vídeo mostrando jogadores do Uzbequistão sendo revistados gerou polêmica

Essas cenas surgem em um momento em que a preparação para a Copa do Mundo é marcada por inúmeras crises, incluindo a recusa de entrada ao renomado árbitro somali Omar Abdulkadir Artan, graves atrasos na emissão de vistos para seleções como a do Irã, a alta nos preços dos ingressos e alertas sobre o calor extremo e possíveis interrupções causadas por tempestades nos Estados Unidos.

No entanto, ao recorrer ao Instagram para abordar as especulações crescentes e as “manchetes enganosas”, o ex-vencedor da Bola de Ouro se mostrou firme em sua postura. Ele argumentou que os protocolos não são diferentes daqueles vividos por viajantes comuns, embora sejam realizados em locais diferentes para acomodar atletas de elite.

“Vi fotos nas primeiras páginas dos jornais mostrando as revistas a que fomos submetidos no aeroporto, como membros da seleção uzbeque. Também vi manchetes enganosas, então gostaria de esclarecer as coisas”, escreveu Cannavaro. “Essas foram verificações de rotina, padrão. As pessoas não percebem uma coisa: quando as seleções da Copa do Mundo viajam, elas não passam pelos terminais do aeroporto como viajantes comuns, mas são levadas diretamente para a pista em ônibus reservados para as equipes.”